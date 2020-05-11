Selma Blair'den maskeli öpücük (Corona günlerinde ünlüler)

Kadir İnanır

Amerikalı gökbilimci Carl Sagan’ın “Soluk Mavi Nokta” kitabından satırlar:

“Yuvamız!

Güneş ışınlarına asılmış duran kozmik karanlıkta bir zerre... Gezegenimiz!

Üzerinde yaşayan herkes,

binlerce din, ideoloji, ekonomik doktrin,

her kahraman ve her korkak,

uygarlığı kuran ve yıkan

herkes,

Her kral ve her köylü,

aşka düşmüş her çift,

her anne ve her baba,

umut dolu her çocuk,

her mucit ve her kaşif,

her bir ahlak hocası, her bir yolsuz politikacı,

her süper star her büyük lider,

her Aziz ve her günahkar,

türümüzün tarihindeki herkes burada yaşadı.

Kozmik sahnenin küçük bir parçasında.

Bütün o generaller ve imparatorlar tarafından akıtılan kan nehirlerini düşünün,

birbirlerini öldürmeye ne meraklıydılar?



Dünyamız, şimdiye kadar yaşama ev sahipliği yaptığı bilinen, tek gezegen.

Türümüzün göç edebileceği başka bir yer yok...

En azından yakın gelecekte !

Hoşunuza gitsin, gitmesin şuan için barınabileceğimiz başka bir yer yok!”