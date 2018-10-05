Semiramis Pekkan'dan VIP parti

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis, 70. yaşını İngiltere’nin en lüks mekanında kutladı. Sadece VIP üyelerin kabul edildiği kulübün müdavimleri arasında Kraliyet Ailesi de var...
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Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis, sahneleri bıraktı. Yılın büyük kısmını Tayland'da geçiren Semiramis Pekkan, yeni yaşını VIP partiyle kutladı.
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Sosyetik isim, İngiltere'nin en lüks mekanı olan Loulou's'ta doğum günü partisi yaptı..
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70. yaşını kutlayan Semiramis Pekkan'ın doğum günü partisine, ablası Ajda Pekkan'ın yanı sıra sosyetik isimler de katıldı.
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Semiramis Pekkan kardeşlerin uğrak yeri olan Loulou's sadece VIP üyelerini ağırlıyor.
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LouLou’s, 500 kurucu üyesinin 25’er bin sterlin ödeyerek yatırım yaptığı 5 Hertford Street'in alt katında. Kulüp adını, Yves Saint Laurent’in ilham kaynağı, kadın smokini fikrini bulan Loulou de la Falaise’den alıyor. Açılış gecesinde Kate Moss, Mick Jagger, Daphne Guinness, Bruce Weber gibi isimler katılmıştı.
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Mekanın müdavimleri arasında oyuncu Leonardo DiCaprio, Victoria-David Beckham, George- Amal Clooney çifti ve Kraliyet Ailesi de bulunuyor.