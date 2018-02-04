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Sen Anlat Karadeniz'in yıldızları Öykü Gürmen ve İrem Helvacıoğlu nereli? Ünlülerin memleketleri

ntv.com.tr

Hemen her gün ekranda izlediğiniz ünlülerin nereli olduğunu biliyor musunuz? İşte Elçin Sangu'dan Tolga Sarıtaş'a, Nusret'ten Sen Anlat Karadeniz'in yıldızları Öykü Gürmen ile İrem Helvacıoğlu'na ünlülerin memleketleri...

  • 1

    Öykü Gürman- İrem Helvacıoğlu

    Sen Anlat Karadeniz dizisinde hayat verdiği Asiye karakteriyle yıldızı parlayan Öykü Gürman, aslen de Trabzonlu. Almanya’da dünyaya gelen ve dizide Nefes'i canlandıran İrem Helvacıoğlu ise aslen Ankaralı. 

  • 2

    Elçin Sangu - İzmir

  • 3

    Erkan Kolçak Köstendil - Bursa

  • 4

    Aleyna Tilki

    Aleyna Tilki - Trabzon, Of

  • 5

    Rıza Kocaoğlu

    Rıza Kocaoğlu - İzmir




  • 6

    Tolga Sarıtaş - Sivas

  • 7

    Aras Bulut İynemli

    Aras Bulut İynemli - İstanbul



  • 8

    Nusret Gökçe - Erzurum

  • 9

    Ercan Kesal - Nevşehir

  • 10

    Burak Özçivit

    Burak Özçivit - Gaziantep

  • 11

    Çağatay Ulusoy

    Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni

  • 12

    Bensu Soral - Bursa

  • 13

    Kıvanç Tatlıtuğ

    Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Boşnak göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

  • 14

    Aybüke Pusat - Ankara

  • 15

    Engin Altan Düzyatan

    Engin Altan Düzyatan - İzmir

  • 16

    Neslihan Atagül

    Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez



  • 17

    Seyithan Özdemir - Muş

  • 18

    Gonca Vuslateri - Bursa

  • 19

    Cansu Dere

    Cansu Dere - Ankara

  • 20

    Çetin Tekindor

    Çetin Tekindor - Sivas

  • 21

    Zeynep Çamcı - Muğla

  • 22

    Nihat Altınkaya - Karabük

  • 23

    İlker Kaleli

    İlker Kaleli - Van

  • 24

    Furkan Palalı

    Furkan Palalı - Konya

  • 25

    Tuba Büyüküstün

    Tuba Büyüküstün - İstanbul

  • 26

    Oktay Kaynarca

    Oktay Kaynarca - Malatya 

  • 27

    Zerrin Tekindor

    Zerrin Tekindor - Balıkesir

  • 28

    Mustafa Uğurlu

    Mustafa Uğurlu - Karaman

  • 29

    Demet Özdemir

    Demet Özdemir - Kocaeli

  • 30

    Kaan Urgancıoğlu

    Kaan Urgancıoğlu - İzmir

  • 31

    Ebru Özkan

    Ebru Özkan - Ankara

  • 32

    Ece Özdikici

    Ece Özdikici - İzmir

  • 33

    Erkan Petekkaya

    Erkan Petekkaya - Diyarbakır

  • 34

    Bülent Şakrak

    Bülent Şakrak - İstanbul

  • 35

    Altan Erkekli

    Altan Erkekli - İstanbul

  • 36

    Cengiz Bozkurt

    Cengiz Bozkurt - Nevşehir



  • 37

    Zuhal Topal

    Zuhal Topal - İstanbul

  • 38

    Ümit Besen

    Ümit Besen - Osmaniye

  • 39

    Necati Şaşmaz

    Necati Şaşmaz - Elazığ

  • 40

    Kaan Taşaner

    Kaan Taşaner - Konya

  • 41

    Berkay Ateş

    Berkay Ateş - İstanbul

  • 42

    Esra Bilgiç

    Esra Bilgiç - Ankara

  • 43

    Didem Balçın

    Didem Balçın - Ankara

  • 44

    Sinem Öztürk

    Sinem Öztürk - Bolu

  • 45

    Deniz Çakır

    Deniz Çakır - Trabzon

  • 46

    Berk Oktay

    Berk Oktay - Ankara

  • 47

    Seren Şirince

    Seren Şirince - İzmir

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