Sen Anlat Karadeniz'in yıldızları Öykü Gürmen ve İrem Helvacıoğlu nereli? Ünlülerin memleketleri
ntv.com.tr
Hemen her gün ekranda izlediğiniz ünlülerin nereli olduğunu biliyor musunuz? İşte Elçin Sangu'dan Tolga Sarıtaş'a, Nusret'ten Sen Anlat Karadeniz'in yıldızları Öykü Gürmen ile İrem Helvacıoğlu'na ünlülerin memleketleri...
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Öykü Gürman- İrem Helvacıoğlu
Sen Anlat Karadeniz dizisinde hayat verdiği Asiye karakteriyle yıldızı parlayan Öykü Gürman, aslen de Trabzonlu. Almanya’da dünyaya gelen ve dizide Nefes'i canlandıran İrem Helvacıoğlu ise aslen Ankaralı.
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Elçin Sangu - İzmir
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3
Erkan Kolçak Köstendil - Bursa
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4
Aleyna Tilki - Trabzon, Of
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5
Rıza Kocaoğlu - İzmir
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6
Tolga Sarıtaş - Sivas
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7
Aras Bulut İynemli - İstanbul
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8
Nusret Gökçe - Erzurum
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9
Ercan Kesal - Nevşehir
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10
Burak Özçivit - Gaziantep
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11
Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni
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12
Bensu Soral - Bursa
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13
Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Boşnak göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı
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14
Aybüke Pusat - Ankara
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15
Engin Altan Düzyatan - İzmir
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16
Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez
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17
Seyithan Özdemir - Muş
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18
Gonca Vuslateri - Bursa
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19
Cansu Dere - Ankara
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20
Çetin Tekindor - Sivas
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21
Zeynep Çamcı - Muğla
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22
Nihat Altınkaya - Karabük
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23
İlker Kaleli - Van
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24
Furkan Palalı - Konya
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25
Tuba Büyüküstün - İstanbul
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26
Oktay Kaynarca - Malatya
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27
Zerrin Tekindor - Balıkesir
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28
Mustafa Uğurlu - Karaman
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29
Demet Özdemir - Kocaeli
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30
Kaan Urgancıoğlu - İzmir
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31
Ebru Özkan - Ankara
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32
Ece Özdikici - İzmir
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33
Erkan Petekkaya - Diyarbakır
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34
Bülent Şakrak - İstanbul
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35
Altan Erkekli - İstanbul
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36
Cengiz Bozkurt - Nevşehir
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37
Zuhal Topal - İstanbul
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38
Ümit Besen - Osmaniye
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39
Necati Şaşmaz - Elazığ
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40
Kaan Taşaner - Konya
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41
Berkay Ateş - İstanbul
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42
Esra Bilgiç - Ankara
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43
Didem Balçın - Ankara
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44
Sinem Öztürk - Bolu
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45
Deniz Çakır - Trabzon
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46
Berk Oktay - Ankara
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47
Seren Şirince - İzmir