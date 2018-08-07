'Sen yorulma anne ben seni gezdiririm' (Ünlülerin su oyuncakları)
Geçen yıl olduğu gibi bu yaz da havuz/deniz oyuncakları ünlülerin favorisi. Emily Ratajkowski'den Kourtney Kardashian'a ünlü isimler Instagram'da su oyuncaklarıyla keyif yaptıkları anları paylaşıyor. Son olarak Gülben Ergen oğluyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. İşte havuz/deniz keyiflerini sosyal medyadan paylaşan isimler...
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Gülben Ergen
'Sen yorulma anne ben seni gezdiririm'
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2Yasemin Allen
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3Gamze Erçel Yıldırım
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Eşi Berfu Yıldız ile fotoğraf paylaşan Eser Yenenler: İlişkimizin yükü flamingoların omzunda...
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5Hande Subaşı
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6Nilay Cafer
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7Irmak Ünal
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8Nagihan Karadere
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9
Sıla
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102019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon olan ABD kadın milli takım futbolcuları Alex Morgan ve Kelley O'Hara tatile çıktı. New York'ta havuz keyfi yapan ikili su oyuncaklarında çekilen karelerini sosyal medyadan yayınladı.
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Alicia Keys
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12Britney Spears
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13Kourtney Kardashian
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14Emily Ratajkowski
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15Danielle Snyder
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16Lea Michele
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17Sara Sampaio
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18Chiara Ferragni
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19Reese Witherspoon
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20Alessandra Ambrosio
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21Jaime King
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22Alessandra Ambrosio
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23Lea Michele
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24Suki Waterhouse