Senaryo gereği Ada Masalı'nda başlayan aşk gerçeğe dönüştü: Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan birlikteliği

Haberler 23.12.2021 - 11:50
Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın Ada Masalı'nda senaryo gereği başlayan aşkları gerçek oldu.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Alp Navruz (31), önceki akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Muhabirlerle sohbet eden Navruz, Turan ile birlikte olduklarını yaşadığını itiraf etti.
Navruz, "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki... Biz de Ayça ile beraber şaşırarak, okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık iş olarak da, arkadaş olarak da... Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" diye konuştu.
İşte ikilinin Ada Masalı dizisinden öne çıkan diğer kareleri...