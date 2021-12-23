Senaryo gereği Ada Masalı'nda başlayan aşk gerçeğe dönüştü: Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan birlikteliği

Star TV ekranlarında yayınlanan geçtiğimiz günlerde final yapan Ada Masalı dizisinde başrol oynayan Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın senaryodaki aşkları gerçek oldu. Navruz, Turan ile birlikteliklerini açıkladı.

Haberler 23.12.2021 - 11:50

Senaryo gereği Ada Masalı'nda başlayan aşk gerçeğe dönüştü: Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan birlikteliği - 1

Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın 'nda senaryo gereği başlayan aşkları gerçek oldu.


Senaryo gereği Ada Masalı'nda başlayan aşk gerçeğe dönüştü: Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan birlikteliği - 2

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Alp Navruz (31), önceki akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.


Senaryo gereği Ada Masalı'nda başlayan aşk gerçeğe dönüştü: Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan birlikteliği - 3

Muhabirlerle sohbet eden Navruz, Turan ile birlikte olduklarını yaşadığını itiraf etti.


Senaryo gereği Ada Masalı'nda başlayan aşk gerçeğe dönüştü: Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan birlikteliği - 4

Navruz, "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki... Biz de Ayça ile beraber şaşırarak, okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık iş olarak da, arkadaş olarak da... Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" diye konuştu.


Senaryo gereği Ada Masalı'nda başlayan aşk gerçeğe dönüştü: Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan birlikteliği - 5

İşte ikilinin Ada Masalı dizisinden öne çıkan diğer kareleri...

Senaryo gereği Ada Masalı'nda başlayan aşk gerçeğe dönüştü: Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan birlikteliği - 6
Senaryo gereği Ada Masalı'nda başlayan aşk gerçeğe dönüştü: Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan birlikteliği - 7
Senaryo gereği Ada Masalı'nda başlayan aşk gerçeğe dönüştü: Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan birlikteliği - 8
Senaryo gereği Ada Masalı'nda başlayan aşk gerçeğe dönüştü: Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan birlikteliği - 9
Senaryo gereği Ada Masalı'nda başlayan aşk gerçeğe dönüştü: Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan birlikteliği - 10
Senaryo gereği Ada Masalı'nda başlayan aşk gerçeğe dönüştü: Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan birlikteliği - 11
Senaryo gereği Ada Masalı'nda başlayan aşk gerçeğe dönüştü: Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan birlikteliği - 12
Senaryo gereği Ada Masalı'nda başlayan aşk gerçeğe dönüştü: Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan birlikteliği - 13
Senaryo gereği Ada Masalı'nda başlayan aşk gerçeğe dönüştü: Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan birlikteliği - 14
Senaryo gereği Ada Masalı'nda başlayan aşk gerçeğe dönüştü: Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan birlikteliği - 15
Senaryo gereği Ada Masalı'nda başlayan aşk gerçeğe dönüştü: Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan birlikteliği - 16
Senaryo gereği Ada Masalı'nda başlayan aşk gerçeğe dönüştü: Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan birlikteliği - 17
Senaryo gereği Ada Masalı'nda başlayan aşk gerçeğe dönüştü: Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan birlikteliği - 18
Senaryo gereği Ada Masalı'nda başlayan aşk gerçeğe dönüştü: Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan birlikteliği - 19
Senaryo gereği Ada Masalı'nda başlayan aşk gerçeğe dönüştü: Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan birlikteliği - 20
Senaryo gereği Ada Masalı'nda başlayan aşk gerçeğe dönüştü: Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan birlikteliği - 21

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