Şener Özbayraklı da askere gidenler kervanına katıldı (Ünlü isimlerin bedelli askerlik detayları)

Bedelli askerlik için başvuran yüzbinlerce kişi arasında ünlüler de vardı. Bedelli yerlerinin ortaya çıkmasının ardından ünlü isimlerin askerlik detayları gelmeye devam ediyor. Hakan Sabancı, Anıl Altan, Can Yaman ve İdo Tatlıses gibi isimlerin ardından futbolcular Şener Özbayraklı, Alper Potuk, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan da o isimler arasına katıldı.
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Galatasaray'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve önceki gün sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçeli eski sağ bek Şener Özbayraklı da askere gidenler kervanına katıldı.