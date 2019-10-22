Şener Özbayraklı ile Şilan Makal evleniyor

Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı ile oyuncu Şilan Makal Artvin’de dünyaevine girecek.
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Uzun zamandır birlikte olan oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı, evlilik kararı aldı.
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Geçen ay tektaşını takan ve mutlu haberi ailesiyle paylaşan Makal, düğün için şimdiden planlamalar yapmaya başladı.
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Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Makal ile Özbayraklı önümüzdeki yaz Artvin Borçka’da kır düğünüyle evlenecek.
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Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde tamamlayan ve yakında yüksek lisansa başlayacak olan Makal, düğünde bir sosyal sorumluluk projesine de imza atacak.
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Son olarak Yeni Gelin dizisinde rol alan ünlü oyuncu, düğüne katılacak davetlilerden kendileri için anlamı olan bir kitabı hediye olarak getirmelerini isteyecek. Çift, toplanacak kitapları daha sonra Artvin’in köy okullarına dağıtarak mutluluklarına çocukları da ortak edecek.