Şener Şen: Orası doğduğum yer değil

Adana'da çökme tehlikesiyle karşı karşıaya gelen ve Şener Şen'in dünyaya geldiği öne sürülen tarihi ahşap ev için usta sanatçı açıklama yaptı. Şen, "Orası doğduğum yer değil" dedi.
Abone ol
Paylaş
22.03.2021 - 10:30
Adana'da Türk sinemasının efsane isimlerinden Şener Şen'in 1941 yılında dünyaya geldiği öne sürülen tarihi ahşap ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Evin çevresindeki esnaf, atıl durumdaki binadan düşen tahta parçaları nedeniyle tedirgin olduklarını söyleyerek restorasyon beklediklerini dile getirdi. Yetkililer ise binanın tapuda Şen soyadına mensup kişiler adına kayıtlı olduğunu saptadıklarını, ancak yaptıkları araştırmada bir sonuca ulaşamayınca restorasyon çalışmalarını başlatamadıklarını ifade etti.
Gelişmelerin ardından usta sanatçı Şener Şen, asistanıyla Etiler’de görüntülendi ve iddialara yanıt verdi.
Doğduğu evin bakımsızlık yüzünden yıkılma tehlikesi altında olduğu iddialarına Şen, “Doğduğum yer değil. Bir ara kirada oturduğumuz ev” diye konuştu.
79 yaşındaki sanatçı, “Çocukluk hatıralarınızın geçtiği evi almayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise, “Nereden çıktı şimdi? Yok almam” yanıtını verdi.
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Geçtiğimiz kasım ayında corona virüse yakalanıp, hastanede tedavi gören usta sanatçı sağlığı hakkında ise, “İyiyim, atlattım. Bir semptomum kalmadı” dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.