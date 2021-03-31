Seni Çok Bekledim 10. yeni bölüm fotoğrafları

Star'ın sevilen dizisi Seni Çok Bekledim, 10. bölümüyle 2 Nisan Cuma akşamı ekrana geliyor. Yeni bölümde Kadir ve Cemal karşı karşıya geliyor. İşte Seni Çok Bekledim yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

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ntv.com.tr 31.03.2021 - 12:44

Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı Seni Çok Bekledim 10. bölümüyle 2 Nisan Cuma saat 20.00’de Star’da…

YENİ BÖLÜM KONUSU Kadir, dedesinin şüpheli ölümü üzerine araştırmalarına devam ederken öğrendiği gerçeğin ağırlığını yaşamaktadır. Ayliz’le arasında sır kalmasını istemez ama gerçekleri söylemek kolay değildir. Kadir evde yaşanan sarsıcı olayların da etkisiyle Cemal’le karşı karşıya gelir. Artık birkaç cephede birden savaşmak zorundadır.

Ayliz ve Kadir, ailelerinin geleceği için planlar yaparken Ayliz aldığı bir haberin etkisiyle şok geçirir. Ayliz için bu durumu atlatmak da Kadir’le paylaşmak da kolay olmayacaktır.

Kadir, Cemal’i evden uzaklaştırmak için kararlıdır. Ancak Cemal, Mihre ve Ayliz’i tarafına çekmeyi başararak Kadir’e karşı hamle yapar. Öte yandan Kadir, hiç aklına gelmeyecek bir gerçekle yüzleşmek üzeredir.

Meryem, Erol’a olanlardan sonra Selo ile yaptığı plandan pişmanlık duymaya başlar. Kendini affettirmek için ne yapması gerektiğini düşünürken tüm hayatını değiştirecek kötü bir haber alır.

Skala Yapım ve DNZ Film imzalı Seni Çok Bekledim'in dev oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar ve Hande Oktan rol alıyor.

Hakan Haksun, Pervin Bozan, Elif Başaran ve Eylül İdiman yazıyor. Yönetmenliğini Yasemin Türkmenli’nin yaptığı dizi nin senaryosunuyazıyor.

Seni Çok Bekledim; Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) tutku dolu aşkını ekrana getiriyor.

Seni Çok Bekledim, depremde dağılmış bir aile, kendini kaybetmiş, hayata tutunmakta zorlanan bir adam ve aşka kapılarını kapatmış yaralı bir kadının birbirlerinin hayatlarını değiştirmesinin hikayesini anlatıyor.