Seni Çok Bekledim 10. yeni bölüm fotoğrafları

Star'ın sevilen dizisi Seni Çok Bekledim, 10. bölümüyle 2 Nisan Cuma akşamı ekrana geliyor. Yeni bölümde Kadir ve Cemal karşı karşıya geliyor. İşte Seni Çok Bekledim yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

ntv.com.tr 31.03.2021 - 12:44

Seni Çok Bekledim 10. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı Seni Çok Bekledim 10. bölümüyle 2 Nisan Cuma saat 20.00’de Star’da…

Seni Çok Bekledim 10. yeni bölüm fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜM KONUSU

Kadir, dedesinin şüpheli ölümü üzerine araştırmalarına devam ederken öğrendiği gerçeğin ağırlığını yaşamaktadır. Ayliz’le arasında sır kalmasını istemez ama gerçekleri söylemek kolay değildir. Kadir evde yaşanan sarsıcı olayların da etkisiyle Cemal’le karşı karşıya gelir. Artık birkaç cephede birden savaşmak zorundadır.

Seni Çok Bekledim 10. yeni bölüm fotoğrafları - 3

Ayliz ve Kadir, ailelerinin geleceği için planlar yaparken Ayliz aldığı bir haberin etkisiyle şok geçirir.  Ayliz için bu durumu atlatmak da Kadir’le paylaşmak da kolay olmayacaktır.

Seni Çok Bekledim 10. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Kadir, Cemal’i evden uzaklaştırmak için kararlıdır. Ancak Cemal, Mihre ve Ayliz’i tarafına çekmeyi başararak Kadir’e karşı hamle yapar. Öte yandan Kadir, hiç aklına gelmeyecek bir gerçekle yüzleşmek üzeredir.

Seni Çok Bekledim 10. yeni bölüm fotoğrafları - 5

Meryem, Erol’a olanlardan sonra Selo ile yaptığı plandan pişmanlık duymaya başlar. Kendini affettirmek için ne yapması gerektiğini düşünürken tüm hayatını değiştirecek kötü bir haber alır.

Seni Çok Bekledim 10. yeni bölüm fotoğrafları - 6
Skala Yapım ve DNZ Film imzalı Seni Çok Bekledim'in dev oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar ve Hande Oktan rol alıyor.
Seni Çok Bekledim 10. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Yönetmenliğini Yasemin Türkmenli’nin yaptığı dizinin senaryosunu Hakan Haksun, Pervin Bozan, Elif Başaran ve Eylül İdiman yazıyor.
Seni Çok Bekledim 10. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Seni Çok Bekledim; Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) tutku dolu aşkını ekrana getiriyor.
Seni Çok Bekledim 10. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Seni Çok Bekledim, depremde dağılmış bir aile, kendini kaybetmiş, hayata tutunmakta zorlanan bir adam ve aşka kapılarını kapatmış yaralı bir kadının birbirlerinin hayatlarını değiştirmesinin hikayesini anlatıyor.
Seni Çok Bekledim 10. yeni bölüm fotoğrafları - 10
Seni Çok Bekledim 10. yeni bölüm fotoğrafları - 11

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