Seni Çok Bekledim 10. yeni bölüm fotoğrafları

ntv.com.tr 31.03.2021 - 12:44
Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı Seni Çok Bekledim 10. bölümüyle 2 Nisan Cuma saat 20.00’de Star’da…
YENİ BÖLÜM KONUSU
Kadir, dedesinin şüpheli ölümü üzerine araştırmalarına devam ederken öğrendiği gerçeğin ağırlığını yaşamaktadır. Ayliz’le arasında sır kalmasını istemez ama gerçekleri söylemek kolay değildir. Kadir evde yaşanan sarsıcı olayların da etkisiyle Cemal’le karşı karşıya gelir. Artık birkaç cephede birden savaşmak zorundadır.
Ayliz ve Kadir, ailelerinin geleceği için planlar yaparken Ayliz aldığı bir haberin etkisiyle şok geçirir. Ayliz için bu durumu atlatmak da Kadir’le paylaşmak da kolay olmayacaktır.
Kadir, Cemal’i evden uzaklaştırmak için kararlıdır. Ancak Cemal, Mihre ve Ayliz’i tarafına çekmeyi başararak Kadir’e karşı hamle yapar. Öte yandan Kadir, hiç aklına gelmeyecek bir gerçekle yüzleşmek üzeredir.
Meryem, Erol’a olanlardan sonra Selo ile yaptığı plandan pişmanlık duymaya başlar. Kendini affettirmek için ne yapması gerektiğini düşünürken tüm hayatını değiştirecek kötü bir haber alır.