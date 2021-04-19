Seni Çok Bekledim 12. bölüm fotoğrafları: Sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlıyor

Skala Yapım ve DNZ Film imzalı, başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaştığı ‘Seni Çok Bekledim’ 12. bölümüyle 21 Nisan Çarşamba saat 20.00’de Star’da. İşte yeni bölümden kareler...

19.04.2021 - 14:39 | Son Güncelleme : 19.04.2021 - 14:40

Seni Çok Bekledim 12. bölüm fotoğrafları: Sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlıyor - 1

Yönetmenliğini Yasemin Türkmenli’nin yaptığı Seni Çok Bekledim'in senaryosunu Hakan Haksun, Pervin Bozan, Elif Başaran ve Eylül İdiman yazıyor. 

Seni Çok Bekledim 12. bölüm fotoğrafları: Sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlıyor - 2

Dizinin dev oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar, Hande Oktan ve Selen Zeyneloğlu rol alıyor.

Seni Çok Bekledim 12. bölüm fotoğrafları: Sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlıyor - 3

Seni Çok Bekledim; Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) tutku dolu aşkını ekrana getiriyor.

Seni Çok Bekledim 12. bölüm fotoğrafları: Sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlıyor - 4
12. BÖLÜM KONUSU

Ailede tüm dengeler değişmeye, sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlar. Kadir, yıllarca kardeşi bildiği Erol’un ardından, hâlâ yaşadığı şokun etkisindedir. Ayliz, çektiği acıların ötesinde, Erol’a “Kardeşim” diyememenin burukluğunu yaşar. Sibel, gemileri yakmaya karar verir ve ortalığı sarsacak fitili ateşler. Cemal, kendi sebep olduğu olay yüzünden Kadir’i suçlamaktadır. Kadir onun katil olduğunu bir kez daha haykırırken, aralarındaki ipler  iyice gerilir. Selahattin, her şeye rağmen, Eren Ailesinin zor zamanlarında yanlarında durur ve habersiz olduğu gerçekle yüzleşmesi an meselesidir.

Seni Çok Bekledim 12. bölüm fotoğrafları: Sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlıyor - 5
İşte yeni bölümden diğer kareler...
Seni Çok Bekledim 12. bölüm fotoğrafları: Sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlıyor - 6
Seni Çok Bekledim 12. bölüm fotoğrafları: Sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlıyor - 7
Seni Çok Bekledim 12. bölüm fotoğrafları: Sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlıyor - 8
Seni Çok Bekledim 12. bölüm fotoğrafları: Sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlıyor - 9
Seni Çok Bekledim 12. bölüm fotoğrafları: Sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlıyor - 10

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