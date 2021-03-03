Seni Çok Bekledim 6. yeni bölüm fotoğrafları

Cuma akşamları Star'da ekrana gelen Seni Çok Bekledim dizisinin 6. bölüm fotoğrafları yayınlandı. 5 Mart Cuma günü ekrana gelecek yeni bölümde Kadir bir an evvel Selo’yu polise teslim etmek için elinden geleni yapar. İşte Seni Çok Bekledim'den yeni bölüm fotoğrafları ve konusu...

ntv.com.tr 03.03.2021 - 09:35

Seni Çok Bekledim 6. yeni bölüm fotoğrafları - 1
Depremde dağılmış bir aile, kendini kaybetmiş, hayata tutunmakta zorlanan bir adam ve aşka kapılarını kapatmış yaralı bir kadının birbirlerinin hayatlarını değiştirmesinin hikayesini anlatan Seni Çok Bekledim, 5 Mart Cuma günü 6. yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Seni Çok Bekledim 6. yeni bölüm fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜM KONUSU

Selo tarafından vurulan Erol, hastanede yaşam mücadelesi verirken tüm bu olanlar için kendini suçlayan Kadir bir an evvel Selo’yu polise teslim etmek için elinden geleni  yapar.  Babasını bulacağını ümit ederken bir ikiz kardeşi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Ayliz, annesiyle yüzleştiğinde ne cevap alacaktır? Oğlu Umut’la kaçak durumuna düşen Selo, her şeyi geride bırakıp uzaklara gitmeyi başarabilecek mi?

Seni Çok Bekledim 6. yeni bölüm fotoğrafları - 3
Skala Yapım ve DNZ Film imzalı, başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaştığı Seni Çok Bekledim'in yönetmenliğini Şahin Altuğ üstlenirken, senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu yazıyor.
Seni Çok Bekledim 6. yeni bölüm fotoğrafları - 4

dizinin dev oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.

Seni Çok Bekledim 6. yeni bölüm fotoğrafları - 5

Seni Çok Bekledim Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) tutku dolu aşkını ekrana getiriyor.

Seni Çok Bekledim 6. yeni bölüm fotoğrafları - 6
SENİ ÇOK BEKLEDİM 6. BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)
Seni Çok Bekledim 6. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Seni Çok Bekledim 6. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Seni Çok Bekledim 6. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Seni Çok Bekledim 6. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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