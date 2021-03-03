Seni Çok Bekledim 6. yeni bölüm fotoğrafları

ntv.com.tr 03.03.2021 - 09:35
YENİ BÖLÜM KONUSU
Selo tarafından vurulan Erol, hastanede yaşam mücadelesi verirken tüm bu olanlar için kendini suçlayan Kadir bir an evvel Selo’yu polise teslim etmek için elinden geleni yapar. Babasını bulacağını ümit ederken bir ikiz kardeşi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Ayliz, annesiyle yüzleştiğinde ne cevap alacaktır? Oğlu Umut’la kaçak durumuna düşen Selo, her şeyi geride bırakıp uzaklara gitmeyi başarabilecek mi?
dizinin dev oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.
Seni Çok Bekledim Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) tutku dolu aşkını ekrana getiriyor.