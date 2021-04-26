Seni Çok Bekledim final bölümü ayrıntıları belli oldu

Başrollerinde; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı Star TV dizisi Seni Çok Bekledim’in final bölümünden ayrıntılar belli oldu. 13. bölümde Kadir ummadığı bir sona ulaşıyor.

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26.04.2021 - 15:38

Oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar, Hande Oktan ve Selen Zeyneloğlu'nun rol aldığı Seni Çok Bekledim'in final bölümünde Mihre öğrendiği gerçeklerin ardından Eren Ailesi’ni bir araya getirmek için harekete geçer, ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.





Ayliz, bir yandan ailesi ile ilgili mücadele verirken bir yandan da öğrendikleriyle sarsılır. İçinde bulunduğu zor durumu Kadir’le paylaşıp paylaşmama konusunda ikilemde kalır.





Kadir, ailesiyle ilgili büyük sırrı öğrendikten sonra yıkılmıştır. Ne yapacağını bilemez halde kendi içinde bir yolculuğa çıkar. K

adir’in hem kendinin hem de ailesinin yaralarını sarmak için çıktığı bu yolculuk onu ummadığı bir sona ulaştırır.





Şebo, Zaza’yla ilgili duygularından emin olur ve harekete geçer. Ancak Zaza’ya yakın olmak sandığı kadar kolay olmayacaktır...