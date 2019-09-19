Senkronize defile

İtalya'da düzenlenen Milano Moda Haftası'nda İtalyan tasarımcı Francesca Liberatore alışılmadık bir defileye imza attı. Liberatore'nin havu kenarında organize ettiği 2020 ilkbahar/ yaz defilesine İtalyan Senkronize Yüzme Takımı'nın performansı damga vurdu. İşte defileden renkli kareler...
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Modacıların defileleri için farklı temalar seçmesi giderek yaygınlaşıyor. Sahil, lavanta tarlaları, liman ve ormanda gerçekleyen farklı defilelere bir yenisi daha eklendi.
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Tasarımcı Francesca Liberatore defilesinde İtalyan Senkronize Yüzme Takımı'nı podyuma çıkardı...