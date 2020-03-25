Şennur’un tılsımlı kitabı Fıccın Jet Sosyete'ye damga vuracak (17. bölüm ayrıntıları)
Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, puhutv.com’daki üçüncü sezonuna cuma günü yanına girecek 17’inci bölümüyle devam ediyor. Dizinin yeni bölümüne Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, puhutv.com’daki üçüncü sezonuna cuma günü yanına girecek 17’inci bölümüyle devam ediyor. Dizinin yeni bölümüne Şennur’un tılsımlı kitabı Fıccın damga vuracak. damga vuracak.
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25.03.2020 - 11:44
Jet Sosyete’de bu hafta, Şennur’un yazdığı ve her derde deva büyü ve şifalarla dolu Fıccın kitabını okuyan Gizem, hayatını Şennur’un kaleminden çıkma hurafelerle doldurur.
Diğer yanda İlayda hırsla şirketin düzenlediği maratona hazırlanmaktadır.
puhutv.com kullanıcıları; Jet Sosyete'nin yeni bölümlerine herhangi bir üyelik olmaksızın puhutv.com adresinden, puhutv iOS ve Android uygulamasından, Apple TV ve Smart TV'den ulaşabilir, diziyi zaman ve mekandan bağımsız izleyebilir.
puhutv.com’a üye olunduğunda ise bazı özel avantajlardan ve kaldığın yerden izle seçeneğinden faydalanmak mümkün.
Her cuma yeni bölümle izleyicilerinin karşısına çıkacak ‘Jet Sosyete’nin önceki tüm bölümleri de puhutv.com'dan ücretsiz olarak izlenebiliyor.
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