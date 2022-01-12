Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programında bugün çifte sevinç yaşandı. Mesleğinde 40 yılı deviren Serap Paköz aynı zamanda 23 yıl önce evlatlık verilen genç kadını annesine kavuşturdu! ANNESİNİ İLK KEZ CANLI YAYINDA GÖRDÜ!İstanbul Fatih’te doğduktan sonra ailesi tarafından henüz 28 günlükken evlatlık verilen ve bu durumu 16 yaşındayken bir arkadaşıyla “Zaten evlatlığım” diyerek şaka sonucu öğrenen Sümeyye Toymak, 23 yıl sonra kendisini doğuran annesini Serap Paköz sayesinde buldu. Yıllar sonra evlatlık verdiği öz kızını canlı yayında gören Urguş (52), kızı Sümeyye’nin doğumunu gerçekleştirdikten sonra eşinin evi terk ettiğini ve Mükerrem ismindeki komşusunun “Yoksulluk içerisinde büyümesin. Zengin bir aile var, onlara ver kızını” diyerek aklını çeldiğini dile getirdi. “BANA ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER”Urguş, kızı Sümeyye’yi evlatlık verdikten sonra pişman oldu. Fakat evlatlık verirken aracılık yapan Mükerrem’in “Kızın öldü” dediği için umudunu kestiğini ifade etti. Urguş, kızlarını tekrar bulabilmek için dava bile açtığını söyledi. Öte yandan duayen sunucu Serap Paköz, ekibinin 40 yıllık meslek hayatından derlediği sürpriz görüntüler karşısında duygusal anlar yaşadı. Yayını ekibi ile beraber kapatan Paköz, sözlerine “Daha o gün doğmamış olan gençlerle yolum kesişti. Onlara ilham verebildiysem, az da olsa onlara katkım olabildiyse ve ilerde beni bu şekilde anacaklarsa yürüdüğüm o meşakkatli yollar hepinize helal olsun” şeklinde devam etti. Gerçeğin Peşinde programından fotoğraflar...