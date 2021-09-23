Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programında büyük gelişme

Star’da hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Serap Paköz’ün sunduğu ‘Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’de, akıllara durgunluk veren bir gelişme yaşandı. Kaybolan kızlarını aramak için programa katılan Sally Ali Challab Al-Abbood’un annesi Leyla ve kuzeni Hasan, Mohammed M.’nin cinayet şüphesiyle tutuklandığını canlı yayında öğrendi.

23.09.2021 - 12:59

Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programında büyük gelişme - 1
Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programında, 2 Eylül’den beri kayıp olan 20 yaşındaki Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood olayında gelişme yaşandı.
Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programında büyük gelişme - 2

Eskişehir'de ailesiyle yaşadığı evden arkadaşı ile görüşeceğini söyleyerek çıkan ve bir daha geri dönmeyen Sally Ali Challab Al-Abbood’ın ailesi ‘Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’ye başvurdu.  Gerçeğin Peşinde ekibi Eskişehir'de olayın izini sürdü ve düğümü çözen bilgilere ulaştı.

Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programında büyük gelişme - 3

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sally'nin telefonundan gelen son sinyalin arkadaşı Mohammed M.'nin evinin 200 metre yakınında olduğu tespit edildi. 20 yaşındaki Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili baş şüphelisi Mohammed M., emniyet güçleri tarafından 22 Eylül Çarşamba günü gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. 

Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programında büyük gelişme - 4
Mahkemeye çıkarılan ‘Mohammed M.’, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programında büyük gelişme - 5

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