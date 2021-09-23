Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programında büyük gelişme

23.09.2021 - 12:59
Eskişehir'de ailesiyle yaşadığı evden arkadaşı ile görüşeceğini söyleyerek çıkan ve bir daha geri dönmeyen Sally Ali Challab Al-Abbood’ın ailesi ‘Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’ye başvurdu. Gerçeğin Peşinde ekibi Eskişehir'de olayın izini sürdü ve düğümü çözen bilgilere ulaştı.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sally'nin telefonundan gelen son sinyalin arkadaşı Mohammed M.'nin evinin 200 metre yakınında olduğu tespit edildi. 20 yaşındaki Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili baş şüphelisi Mohammed M., emniyet güçleri tarafından 22 Eylül Çarşamba günü gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.