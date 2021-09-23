Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programında büyük gelişme

Eskişehir'de ailesiyle yaşadığı evden arkadaşı ile görüşeceğini söyleyerek çıkan ve bir daha geri dönmeyen Sally Ali Challab Al-Abbood’ın ailesi ‘Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde’ye başvurdu. Gerçeğin Peşinde ekibi Eskişehir'de olayın izini sürdü ve düğümü çözen bilgilere ulaştı.