Serbest radikallerle savaşarak yaşlanmayı önlüyor! Kırışıklık karşıtı meyve: Ciltte ölü hücre bırakmıyor
Güneşten korunmamak, sigara ve alkol tüketimi, sağlıksız beslenme, yetersiz su alımı ve cildi temizlememek gibi pek çok etken, yaşlanma sürecini hızlandırabilir. Ancak beslenme düzeninde yapılabilecek küçük değişikliklerle, cildin daha canlı ve sıkı görünmesini sağlamak mümkün. Yaşlanma karşıtı besinlerin başında ise papaya, ceviz, zeytinyağı ve brokoli geliyor.
PAPAYA
Papayada bulunan C ve E vitamini, serbest radikallerin vücutta neden olduğu oksidatif stresi azaltır ve cilt yaşlanmasını engeller. Papaya, beta-karoten, lutein ve zeaksantin gibi güçlü antioksidanlar yönünden zengindir. Bu karotenoidler, cilt hücrelerini UV ışınlarının zararlı etkilerinden koruyarak cildin yaşlanmasını yavaşlatır.
Papaya, papain adlı bir enzim içerir. Bu enzim, ciltteki ölü hücrelerin atılmasına katkı sağlar ve cildin daha canlı görünmesine yardımcı olur.