Serbest radikallerle savaşarak yaşlanmayı önlüyor! Kırışıklık karşıtı meyve: Ciltte ölü hücre bırakmıyor

PAPAYA

Papayada bulunan C ve E vitamini, serbest radikallerin vücutta neden olduğu oksidatif stresi azaltır ve cilt yaşlanmasını engeller. Papaya, beta-karoten, lutein ve zeaksantin gibi güçlü antioksidanlar yönünden zengindir. Bu karotenoidler, cilt hücrelerini UV ışınlarının zararlı etkilerinden koruyarak cildin yaşlanmasını yavaşlatır.

Papaya, papain adlı bir enzim içerir. Bu enzim, ciltteki ölü hücrelerin atılmasına katkı sağlar ve cildin daha canlı görünmesine yardımcı olur.