Sercan Yıldırım Survivor 2020'de (Survivor yeni sezon kadrosu)
Acun Ilıcalı, ünlüler-gönüllüler konseptiyle ekrana gelmeye hazırlanan Survivor 2020 kadrosuna katılacak bir ismi daha açıkladı. Ilıcalı, "Bursaspor ve Galatasaray'da forma giymiş olan futbolcu Sercan Yıldırım'ın Survivor 2020 kadrosunda" açıklamasını yaptı.
02.02.2020 - 10:18
Merakla beklenen Survivor 2020 için geri sayım başladı. 16 Şubat'ta başlayacak ve yine Dominik'te düzenlenecek yarışmanın takımları da şekillenmeye başladı.
Acun Ilıcalı son yaptığı duyuruda, "Bursaspor ve Galatasaray'da forma giymiş olan futbolcu Sercan Yıldırım'ın Survivor 2020 kadrosunda yer alacak, kendisine gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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Önümüzdeki günlerde tüm takımların açıklanması beklenen Survivor 2020, 16 Şubat'ta seyirciyle buluşacak.
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