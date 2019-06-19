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Serena Willams, Caroline Wozniacki'nin nedimesi oldu

Amerikalı eski NBA oyuncusu David Lee ile evlenen Caroline Wozniacki'nin nedimesi aynı zamanda en büyük rakibi Serena Willams oldu.

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    Danimarkalı ünlü tenisçi Caroline Wozniacki (29) ve Amerikalı eski NBA oyuncusu David Lee (36) geçtiğimiz hafta sonu İtalya'nın Toskanı bölgesindeki Castiglion del Bosco Otelinde hayatlarını birleştirdi.
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    120 kişinin davetli olduğu nikah töreni birçok NBA ve tenis yıldızını bir aya geterdi.
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    Törenin asıl sürprizi ise Wozniacki'nin nedimeliğini yapan Serena Willams oldu.

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    Kortta ezeli rakip olan ikilinin aynızamanda çok da iyi dost oldukları biliniyor.


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    Williams ve Alexis Ohanian evlenirken Wozniacki de arkadaşını yalnız bırakmamıştı.
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