Serena Willams, Caroline Wozniacki'nin nedimesi oldu
Amerikalı eski NBA oyuncusu David Lee ile evlenen Caroline Wozniacki'nin nedimesi aynı zamanda en büyük rakibi Serena Willams oldu.
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1Danimarkalı ünlü tenisçi Caroline Wozniacki (29) ve Amerikalı eski NBA oyuncusu David Lee (36) geçtiğimiz hafta sonu İtalya'nın Toskanı bölgesindeki Castiglion del Bosco Otelinde hayatlarını birleştirdi.
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2120 kişinin davetli olduğu nikah töreni birçok NBA ve tenis yıldızını bir aya geterdi.
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Törenin asıl sürprizi ise Wozniacki'nin nedimeliğini yapan Serena Willams oldu.
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4Kortta ezeli rakip olan ikilinin aynızamanda çok da iyi dost oldukları biliniyor.
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5Williams ve Alexis Ohanian evlenirken Wozniacki de arkadaşını yalnız bırakmamıştı.