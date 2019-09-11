Serena Williams iki yaşındaki kızıyla New York Moda Haftası’nda
ntv.com.tr
Serena Williams kendine ait kadın giyim markasının New York Moda Haftası’nda kapsamında düzenlediği defilesine iki yaşındaki kızı Alexis Olympia ie birlikte çıktı.
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Ünlü tenisçi Serena Williams, kendi geliştirdiğ kadın giyim koleksiyonu için 2019 New York Moda Haftası kapsamında bir defile düzenledi.
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37 yaşındaki ABD’li tenisçi, defile sonunda, podyuma iki yaşındaki kızı Alexis Olympia Ohanian ile birlikte çıktı.
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Defile sonrası Williams’ı Reddit’in kurucu ortağı olan eşi Alexis Ohanian da tebrik etti.
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Williams’ın Serena adını verdiği markasına ait koleksiyonun sergilendiği defileyi Kim kardashian, Dascha Polanco, Ashley Graham gibi ünlü isimler izledi.
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New York Moda Haftası’nda sergilenen koleksiyon, Williams’ın internet sitesinde, “Korkuyu cesarete ve şüpheyi güvene çeviren kadınları kutlamak için tasarlandı’ şeklinde tanıtılıyor.
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New York Moda Haftası’ndaki defilede Williams’ın koleksiyonunun kapsayıcılığını yansıtan farklı bedende ve renkte modeller podyumda yürüdü.
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İşte Serena Williams’ın New York Moda Haftası defilesinden yansıyanlar...
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