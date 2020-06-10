Serena Williams: Kızımız Alexis Ohanian ile gurur duyacak

Alexis Ohanian'ın geçtiğimiz günlerde ırkçılığa dikkat çekmek için istifa etmesinin ardından açıklama yapan, Serena Williams "Kızımız babası ile gurur duyacak" dedi.

10.06.2020 - 11:53

Serena Williams: Kızımız Alexis Ohanian ile gurur duyacak - 1
Alexis Ohanian, geçen hafta ırkçılığa dikkat çekmek için şirketin yönetim kurulundaki görevinden, yerine siyahi birinin gelmesi şartıyla istifa etmiş ve 'Bunu yapmazsam kızıma cevap veremem' demişti.


Serena Williams: Kızımız Alexis Ohanian ile gurur duyacak - 2
Bu gelişmenin ardından eşi Serena Williams bunun üzerine bir açıklama yaptı ve ileride kızlarının bu davranışla gurur duyacağını söyledi.


Serena Williams: Kızımız Alexis Ohanian ile gurur duyacak - 3
Williams, “Herhangi bir kurulda farklı görüşlere sahip olmak önemlidir” diye konuştu.


Serena Williams: Kızımız Alexis Ohanian ile gurur duyacak - 4
Ünlü yıldız Williams, eşine “Seninle gurur duyuyorum Alexis. Olympia’nın da olacağını biliyorum” sözleriyle destek verdi.
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