Serena Williams: Kızımız Alexis Ohanian ile gurur duyacak

Alexis Ohanian'ın geçtiğimiz günlerde ırkçılığa dikkat çekmek için istifa etmesinin ardından açıklama yapan, Serena Williams "Kızımız babası ile gurur duyacak" dedi.

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10.06.2020 - 11:53

Alexis Ohanian, geçen hafta ırkçılığa dikkat çekmek için şirketin yönetim kurulundaki görevinden, yerine siyahi birinin gelmesi şartıyla istifa etmiş ve 'Bunu yapmazsam kızıma cevap veremem' demişti.







Bu gelişmenin ardından eşi Serena Williams bunun üzerine bir açıklama yaptı ve ileride kızlarının bu davranışla gurur duyacağını söyledi.







Williams, “Herhangi bir kurulda farklı görüşlere sahip olmak önemlidir” diye konuştu.







Ünlü yıldız Williams, eşine “Seninle gurur duyuyorum Alexis. Olympia’nın da olacağını biliyorum” sözleriyle destek verdi.

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