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Serena Williams pelerinli kıyafetle kortta (Yasağa tepki)

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden ABD'li tenisçi Serena Williams'ın giydiği kıyafet turnuvaya damga vurdu. Geçtiğimiz yıl giydiği kıyafet eleştiri alan Serena, bu yıl o eleştirilere gönderme yapan dikkat çekici bir kıyafetle korta çıktı.

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    23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Serena WilliamsFransa Açık'ın geçtiğimiz yılda en çok konuşulan ismi olmuştu. Doğum yapmasının ardından katıldığı Fransa Açık'ta giydiği 'Catsuit' kedi tulumu olay yaratmıştı.

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    Fransa Tenis Federasyonu Başkanı Bernand Giudicelli, Williams'ın kıyafetinin ardından, oyuncuların kıyafetlerine sınırlandırma getirmişti ve bu kararda Serena'nın giydiği kıyafetin etkili olduğunu açıklamıştı.
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    Williams karara tepki verip, sağlık açısından bu kıyafeti tercih ettiğini söylese de karardan vazgeçilmemişti.
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    ABD'li tenisçi geçen yılki yasağa bu yıl turnuvada giydiği kıyafetle yanıt verdi.

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    Yıldız oyuncu siyah beyaz zebra desenli pelerinli kıyafeti ile korta çıktı.

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    Williams'ın pelerinli kıyafetinin üzerinde Fransızca 'Şampiyon, kraliçe,anne ve tanrıça' yazıyordu.

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    Serena'nın kıyafeti üzerindeki yazılar Fransa Tenis Federasyonu'na gönderme olarak yorumlandı.

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    Fransa Tenis Federasyonu'nun Serena'nın yeni kıyafetine ne tepki vereceği ise merak konu
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