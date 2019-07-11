Serena Williams rötuşsuz fotoğraflarıyla kapakta
ntv.com.tr
Harper's Bazaar dergisine poz veren ünlü tenisçi Serena Williams, fotoğraflarının rötuşsuz yayınlanmasına izin verince hayranlarının takdirini topladı.
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1Dünyaca ünlü tenisçi Serena Williams, Harper’s Bazaar dergisinin Ağustos 2019 sayısına kapak oldu.
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Daha önce de pek çok kez dergilere kapak olan şampiyon tenisçinin bu kez gündeme taşıyan şey, fotoğraflarının rötuşsuz olarak dergide yer almış olması.
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Altın rengi kıyafetlerle poz veren 37 yaşındaki ABD’li tenisçinin fotoğraflarında, cildindeki lekeler, benler ve diğer kusurlar net bir şekilde görülebiliyor.
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Fotoğrafları, Meghan Markle ve Prens Harry’nin nişan ve düğün fotoğraflarını çeken Alexi Lubomirski çekti.
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Williams’ın rötuşsuz fotoğraf tercihi, sosyal medya kullanıcıları tarafından cesaret göstergersi olarak algılandı ve takdir topladı.
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Hakim güzellik anlayışına karşı son dönemde gelişen yeni doğal güzellik akımına verdiği dergi pozlarıyla dahil olan Williams, dergiye verdiği röportajda, vücuduya barışana kadar geçmişte kaslı vücut şeklinde utandığını ifade etti.
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Geçen yıl teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde Naomi Osaka’ya karşı kaybettiği maçta Serena Williams'ın sinirli halleri gündem yaratmış, hakeme itiraz eden ünlü rakete 17 bin dolar para cezası verilmişti.
Williams, bu konuya da değinerek, “Ben neden başkaları gibi kendimi ifade edemiyorum? Erkek olsaydım bu durumda olur muydum? Beni farklı kılan ne? Kadın olduğum için mi? Neden kadınlar tutkulu olduklarında duygusal, çılgınca ve mantıksız olarak adlandırılıyorken; erkekler tutkulu ve güçlü görülüyor?” ifadelerini kullandı.
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Williams, geçen yıl Harper’s Bazaar’a verdiği röportajda, 2004 yılında kilo vermek istediğini ve 36 bedene kadar düştüğünü söyleyerek, “Aman Tanrım, bir daha asla 36 beden olmayacağım. Bunu neden isteyeyim ve yapayım ki?” demişti. Bedenini olduğu gibi kabul ettiğini ifade ederek, “Bedenim benim silahım ve makinem” ifadesini kullanmıştı.