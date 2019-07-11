Serena Williams rötuşsuz fotoğraflarıyla kapakta

Geçen yıl teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde Naomi Osaka’ya karşı kaybettiği maçta Serena Williams'ın sinirli halleri gündem yaratmış, hakeme itiraz eden ünlü rakete 17 bin dolar para cezası verilmişti.

Williams, bu konuya da değinerek, “Ben neden başkaları gibi kendimi ifade edemiyorum? Erkek olsaydım bu durumda olur muydum? Beni farklı kılan ne? Kadın olduğum için mi? Neden kadınlar tutkulu olduklarında duygusal, çılgınca ve mantıksız olarak adlandırılıyorken; erkekler tutkulu ve güçlü görülüyor?” ifadelerini kullandı.