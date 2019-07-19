Serena Williams, Sports Illustrated'a kapak oldu
ntv.com.tr
Sports Illustrated dergisinin 2019 Fashionable Fifty sayısına kapak olan Serena Williams, tenis kariyeri bittikten sonraki planlarını anlattı.
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Dünyaca ünlü şampiyon tenisçi Serena Williams, Sports Illustrated dergisinin 2019 Fashionable Fifty sayısına kapak oldu.
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23 Grand Slam şampiyonu olan 37 yaşındaki ABD’li sporcu, dergiye verdiği röportajda tenis kariyerinden sonraki planlarını anlattı.
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Williams, “Benim için tenisin yanında başka işlerle uğraşmak önemli. Babam ‘Sonsuza kadar tenis oynayamazsın’ derdi, ben de böyle düşünüyorum” dedi.
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2017'de kızını dünyaya getirdikten sonra yeniden kortlara dönen Williams, “S by Serena” adında bir moda markasına sahip.
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Williams, pek çok ünlü gibi sadece kendi adına bir marka kurup kenara çekilenlerden değil. Ünlü tenisçi, 2000’li yılların başında Florida’da Art Institute of Fort Lauderdale adlı okulda moda eğitimi aldığını söyledi.
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Williams, “Moda okuluna giderken, bu benim her zaman gelecekte yapmak istediğim şey diye düşünürdüm. Ama iki işi aynı anda aynı başarıyla yapamazsınız. Ama ben modayı gerçekten seviyorum ve öğrenmek istiyorum. Tenis kariyerimin bitmesini istemiyorum. Ama bir noktada bitirmek zorundayım. Her zaman tenis bitince yeni bir planımın olmasını istedim” dedi.
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Emekli olma planı bulunmadığını açıklasa da Williams pek çok tenisçinin tenis kariyerini bitirdiği yaşa ulaştı. Pek çok sporcu 30 ile 35 yaş arasında kariyerini bitiriyor. Tabii 40 yaşına kadar direnenler de oluyor. Williams, olabildiğince tenis kariyerine devam edip ardından “S by Serena” markasıyla moda alanına yoğunlaşmak istiyor.
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“Bütün kariyerim tenis ve modadan ibaret. Korttayken de vurgulu ve özgün olmaya çalıştım hep” diyen Williams, tenis kariyerine devam ederken, bir yandan moda tutkusunu kortlara yansıttı. Tütülü etek, kısa üst, tulum gibi sıra dışı tenis kıyafeti seçimleri tartışmalara yol açtı.
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Sports Illıstrated’e kapak olmasının yanı sıra Williams bu ay Harper's Bazaar dergisindeki Photoshop’suz fotoğraflarıyla gündeme gelmişti.