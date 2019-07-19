Serena Williams, Sports Illustrated'a kapak oldu

Williams, “Moda okuluna giderken, bu benim her zaman gelecekte yapmak istediğim şey diye düşünürdüm. Ama iki işi aynı anda aynı başarıyla yapamazsınız. Ama ben modayı gerçekten seviyorum ve öğrenmek istiyorum. Tenis kariyerimin bitmesini istemiyorum. Ama bir noktada bitirmek zorundayım. Her zaman tenis bitince yeni bir planımın olmasını istedim” dedi.