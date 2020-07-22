Serena Williams'ın 2 yaşındaki kızı takım sahibi bir yatırımcı oldu

Şampiyon tenisçi Serena Williams, Reddit kurucu ortağı olan eşi Alexis Ohanian ve Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, Los Angeles’ta bir kadın futbol takımı kuracak. Williams-Ohanian çiftinin kızları Alexis Olympia Ohanian Jr da takımın yatırımcılarından oldu. Böylece 2 yaşındaki Alexis takım sahibi olan en genç insan unvanına sahip olacak.

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22.07.2020 - 08:41

Oscar ödüllü aktris Natalie Portman ile birçok Grand Slam şampiyonluğu bulunan ünlü tenisçi Serena Williams ve Reddit kurucu ortağı olan eşi Alexis Ohanian, Amerikan futboluna bir kadın takımı kazandıracak.

Serena Williams ve Alexis Ohanian çiftinin kızları Alexis Olympia Ohanian Jr da takımın yatırımcılarından oldu. Böylece 2 yaşındaki Alexis takım sahibi olan en genç insan unvanına sahip olacak.

Natalie Portman'ın başında olduğu yatırım grubu gerekli izinleri alarak Los Angeles'ta kadın futbol takımını kuracaklarını ve Angel City ismini verdikleri kulübün 2022 yılında NWSL’de mücadele etmeye başlayacağını açıkladı. Los Angeles ekibi ligin 11. takımı olacak.

Portman ve Ohanian’ın yanı sıra aralarında Mia Hamm ve Abby Wambach’in de olduğu 12 eski ABD Milli Takım oyuncusuyla Jennifer Garner ve Eva Longoria da lige yeni katılacak takımın yatırımcıları arasında yer alıyor.

2012 yılında kurulan lig henüz emekleme döneminde, CBS ile anlaşma sağlayarak maçlara ilgiyi artırmak isteyen lig yönetimi, ünlü oyun yayıncısı Twitch ile de 4.5 milyon dolar anlaşma sağlamıştı.

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