Serena Williams’ın büyük hayal kırıklığı: Daha fazla Serena olmalıydım
ntv.com.tr
Serena Williams, kendisini Meghan Markle, Gigi Hadid gibi ünlü isimlerin seyrettiği ABD Açık maçındaki yenilgisi sonrası özeleştiri yaparak, “Bugün daha fazla Serena olmalıydım” dedi.
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Serena Williams, ABD Kadınlar Açık Finalleri’nde önceki gün oynadığı maçı kaybetti.
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New York’un Queens bölgesinde yapılan maçta 19 yaşındaki Bianca Andreescu’ya yenilen 37 yaşındaki Williams, maç sonrası yaptığı basın açıklamasında, “19 yaşındaki ABD Açık Şampiyonu Bianca Andreescu’yu seviyorum. Bence o harika bir kız ama bu benim turnuva boyunca oynadığım en kötü maçtı. Daha iyisini yapabileceğimi bilmek de kötü” dedi.
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Williams, “O seviyede oynamak benim için bağışlanamaz bir şey” ifadesini kullandı.
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“Kendime, ‘İyisini yaptın’ demek zor, çünkü öyle yapmadım” diyen Williams, “Bugün daha fazla Serena olmalıydım. Açıkçası Serena’nın kendisini göstermediğini düşünüyorum ve onun kendisini nasıl göstereceğini bulmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.
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Williams’ın maçına başta yakın arkadaşı Meghan Markle olmak üzere, Gigi Hadid, Cara Delevingne, Sara Sampaio, Alessandra Ambrosio, Anna Wintour gibi ünlüler katıldı.
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Başarılı bir tenis kariyerine sahip olan Williams, 23 kez Grand Slam unvanı kazandı. Grand Slam, her yıl yapılan tenisteki en önemli maçlardan biri. Williams, kızı Alexis Olympia’ya hamileyken 2017’de oynadığı Avustralya Açık’tan bu yana Grand Slam maçı kazanamadı.