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Serena Williams’ın kızı fenomen oldu

Yaklaşık iki yıl önce dünyaya gelen ünlü yıldız Serena Williams’ın kızı sosyal medyada kısa sürede takipçi sayısını 572 bine çıkararak fenomen haline geldi.

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    Alexis Olympia'yı 2017 Eylül ayında kucağına alan Serena Williams o yıllarda hem çocuğuna hem de kızının oyuncak bebeği Qai Qai adına Instagram'da hesap açtı.


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    Bir yılda Williams’ın kızının takipçi sayısı 572 bine, kızının oyuncak bebeğinin ise 128 bine yükseldi.


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    Kısa sürede fenomene dönüşen Alexis Olympia'nın Instagram hesabını annesi yönetiyor.


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    37 yaşındaki ünlü tenisçi Williams, 2017 yılında Reddit'in kurucusu Alexis Ohanian ile evlenmişti.
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