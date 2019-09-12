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Serenay Aktaş: Hoşlandığım kişi menemen seviyormuş (Instagram'da ünlüler 12 Eylül 2019)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

  • 1

    SERENAY AKTAŞ

    "Hoslastigim bey menemen seviyomuss..
    (Ben toplayayim da o bey gelince kendine yapsin)"
  • 2

    SERENAY SARIKAYA
  • 3

    RITA ORA
  • 4

    PINAR DENİZ

    "Bugün de böyle uyandım"
  • 5

    ENİS ARIKAN

    "Evim sensin"

  • 6

    MERVE BOLUĞUR

    "Delisin sen"
  • 7

    ÖYKÜ ÇELİK
  • 8

    HACI SABANCI
  • 9

    MELİSA SÖZEN
  • 10

    GONCA VUSLATERİ
  • 11

    MERT FIRAT

    ‪“Eğitim kafayı değiştirmek demektir. BeIIeği doIdurmak değiI.”‬
  • 12

    HANDE SORAL
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