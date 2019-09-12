Serenay Aktaş: Hoşlandığım kişi menemen seviyormuş (Instagram'da ünlüler 12 Eylül 2019)
Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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1SERENAY AKTAŞ
"Hoslastigim bey menemen seviyomuss..
(Ben toplayayim da o bey gelince kendine yapsin)"
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2SERENAY SARIKAYA
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3RITA ORA
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4PINAR DENİZ
"Bugün de böyle uyandım"
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ENİS ARIKAN
"Evim sensin"
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6MERVE BOLUĞUR
"Delisin sen"
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7ÖYKÜ ÇELİK
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8HACI SABANCI
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9MELİSA SÖZEN
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10GONCA VUSLATERİ
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11MERT FIRAT
“Eğitim kafayı değiştirmek demektir. BeIIeği doIdurmak değiI.”
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12HANDE SORAL