Serenay Sarıkaya: Aile zamanı (Ünlüler ve hayvanları)
ntv.com.tr
Ünlü isimler köpek sevgisini sahip oldukları hayvanlarıyla sosyal medayadan oaylaştıkları pozlarla gösteriyor. İşte Bensu Soral'dan Murat Boz'a, Lady Gaga'dan Khloe Kardashian'a, Elçin Sangu'dan Hakan Çalhanoğlu'na ünlülerin sevimli dostları ve hayvan sevgisi...
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SERENAY SARIKAYA
Oyuncu Kerem Bursin'le bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya, köpekleriyle çekilmiş karelerini paylaştı.
Paylaşımda makyajsız olduğu da görülen Sarıkaya, yayınladığı bu fotoğraflara ‘Aile zamanı’ notunu düştü.
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2ELÇİN SANGU
"İnsan gibi uyuyanlarda bugün"
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3EZGİ MOLA
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GUPSE ÖZAY
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KADİR DOĞULU
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KIVANÇ TATLITUĞ
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7RÜZGAR ERKOÇLAR
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PELİN AKİL
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ABD’li şarkıcı Katy Perry, köpeği Nugget ile çekilmiş pozunu Instagram’da paylaştı. Yaklaşık bir milyon beğeni alan fotoğrafın yıldızı Nugget oldu. Katy Perry'nin takipçileri, dünyaca ünlü şarkıcıdan çok köpeğin sevimliliğine yorum yaptı.
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EMILIA CLARKE
Game of Thrones dizisinde hayat verdiği Khaleesi karakteriyle yıldızı parlayan Emilia Clarke, köpekleriyle birlikte sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
31 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabında yaklaşık 18 milyon takipçisi bulunuyor.
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KHLOE KARDASHIAN
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NICOLE KIDMAN
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HAKAN ÇALHANOĞLU
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14GONCA VUSLATERİ
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TUVANA TURKAY
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ORLANDO BLOOM
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SERENAY SARIKAYA
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18HAKAN ALTUN
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GUPSE ÖZAY
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CANER ERKİN
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CANER ERKİN
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BENSU SORAL
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NESLİHAN ATAGÜL
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24ELÇİN SANGU
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ELÇİN SANGU
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YASEMİN ERBİL
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27SERENAY SARIKAYA
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28KEREM FIRTINA
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29SAADET IŞIL AKSOY
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BELEN GÖRGÜZEL
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KIRAÇ
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ÇAĞLA ŞIKEL
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33GONCA VUSLATERİ
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ELİZ SAKUÇOĞLU
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ŞÜKRAN OVALI
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ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ
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37
GUPSE ÖZAY
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İREM DERİCİ
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39
İREM DERİCİ
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40
SİNEM KOBAL
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41
HANDE ERÇEL
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42
KIVANÇ TATLITUĞ
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43
MURAT BOZ
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44
BURAK DENİZ
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45
DOĞA RUTKAY
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46
İBRAHİM ÇELİKKOL
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47
TUBA ÜNSAL
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AZRA AKIN
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49
AYŞE ÖZYILMAZEL
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50
ALPER POTUK
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BADE İŞÇİL
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52
BUSE TERİM
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EROL EVGİN
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MİNE TUGAY
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55
NAZ ELMAS
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56
SERDAR ORTAÇ
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57
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ
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PINAR ALTUĞ
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SEREN SERENGİL
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SERTAP ERENER
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61
TÜRKAN ŞORAY
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YONCA EVCİMİK
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JUSTIN TIMBERLAKE
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ZERRİN ÖZER
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65MEGHAN MARKLE
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66MEGHAN MARKLE
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JESSICA ALBA
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MIRANDA KERR
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CARA DELEVINGNE
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SELENA GOMEZ
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LADY GAGA
Amerikalı şarkıcı Lady Gaga, köpeklerine bir yenisini daha ekledi. 30 yaşındaki şarkıcı sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Ailemize yeni bir üye katıldı. Çok mutluyum, ona henüz isim vermedik"