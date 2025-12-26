Serenay Sarıkaya aşka geldi. Sevgilisi Mert Demir'e romantik doğum günü kutlaması
26.12.2025 16:26
NTV - Haber Merkezi
Şarkıcı Mert Demir ile mutlu bir birlikteliği olan Serenay Sarıkaya, bugün 32 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Uzun süredir oyuncu Serenay Sarıkaya ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan ünlü şarkıcı Mert Demir, bugün 32 yaşına bastı.
Son olarak "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinde rol alan ve uzun zamandır ekranlardan uzak olan 33 yaşındaki Serenay Sarıkaya da sevgilisinin doğum gününde aşka geldi.
DEMİR'E AŞK DOLU KUTLAMA
Zaman zaman sevgilisiyle keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncunun, sevgilisi Mert Demir'in doğum günündeki romantik sözleri gündem oldu.
"HEP YANIMDAYDIN, HEP YANINDAYIM"
Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile paylaştığı siyah beyaz fotoğrafına “İyi ki doğdun kral. Acısıyla tatlısıyla bir yaşını daha gördüm. Hep yanımdaydın. Hep yanındayım” notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
"BEN BÖYLE YAŞAMIYORUM"
Sevgilisini konserlerinde yalnız bırakmayan Serenay Sarıkaya, daha önce reklam aşkı iddialarına şöyle yanıt vermişti:
"Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle şeyler var mı? İnsanların buna inanması da bana çok tuhaf geliyor. Ben böyle yaşamıyorum."