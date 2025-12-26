Serenay Sarıkaya aşka geldi. Sevgilisi Mert Demir'e romantik doğum günü kutlaması

Sevgilisini konserlerinde yalnız bırakmayan Serenay Sarıkaya, daha önce reklam aşkı iddialarına şöyle yanıt vermişti:

"Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle şeyler var mı? İnsanların buna inanması da bana çok tuhaf geliyor. Ben böyle yaşamıyorum."