Serenay Sarıkaya: Bu süreç önceliklerimizi sorgulattı

Son olarak Alice Müzikali ile seyirci karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, corona virüs salgınından sonra dünyadaki değişiklikler hakkında konuştu. Sarıkaya, "Doğanın kendini bu kadar hızlı yenilemesi ve onarması inanılmaz. Bu süreç önceliklerimizi sorgulattı" ifadelerini kullandı.

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27.04.2020 - 15:29

Son dönemde Cem Yılmaz ile yaşadığı birliktelikle de gündemde olan Serenay Sarıkaya, YouTube'da yayınlanan İbrahim Selim’in sunduğu programa katıldı.

Karantina altında geçen günlerinde sosyal medyadan ilk canlı yayınını yapan Sarıkaya, doğanın bu süreçte kendini yenilediğini ve en çok buna sevindiğini söyledi.







Ünlü oyuncu, “Doğanın kendini bu kadar hızlı yenilemesi ve onarması inanılmaz ama bence dünyaya en çok yakışan şey, insan. Sokaklar bomboşken çok hüzünlü" ifadelerini kullandı.







Sarıkaya "Dünyamıza iyi baksak ve sahip çıksak ne güzel olur. Bu sürecin hepimize çok şey hatırlattığına inanıyorum, önceliklerimizi sorgulattı. Benim bu süreçten çıkardığım çok fazla şey var. Umarım ders çıkarmış olarak geri döneriz" diye konuştu.







Temiz hava nedeniyle İstanbul’dan Uludağ’ın göründüğü haberlerinin hatırlatılması üzerine Sarıkaya, bu dönemde doğanın kendisini yenilediğini ve insanların artık eski hatalarını yapmaması gerektiğini dile getirdi.









"Bu sürecin hepimize çok şey hatırlattığına inanıyorum" diyen Sarıkaya, "Gerek kendimiz gerek doğayla ilgili, umarım sokakları kirletmeden geri dönmüş oluruz" diye konuştu.