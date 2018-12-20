Serenay Sarıkaya: Hayatımın en güzel rüyası

Oyuncu Serenay Sarıkaya, yıllardır hayalini kurduğu müzikal projesi için gün saymaya başladı. Alice isimli proje için dersler almaya başlayan Sarıkaya, "Hayatımın en güzel rüyası" dedi.
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Son olarak Fi dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya, yıllardır hayalini kurduğu müzikal projesinin çalışmalarına başladı.
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1865'te Lewis Carroll tarafından yazılan bugüne kadar 174 dile çevrilen Alice Harikalar Diyarında'nın müzikal versiyonunda rol alacak olan Sarıkaya, proje için dans ve şan dersleri almaya başladı.
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Hürriyet'in haberine göre; Bir yandan da ıkulele adlı müzik aletini çalmayı öğrenen Sarıkaya, heyecanlı olduğunu dile getirdi.
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Sarıkaya şöyle konuştu: "Çocukluğumun ruhu, enerjisi sardı etrafımı. Kesin rüya! Ama hayatımın en güzel rüyası."
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"Öyle güzel ki hayat boyu bu rüyayı görebilirim. Sevdiğim her şey var içinde. Daha çok paylaşmak, daha çok kucaklaşmak için"