Serenay Sarıkaya: İyi bir ilişki birbirini idare etme sanatıdır

1 Kerem Bursin ile yaklaşık dört yıldır birlikte olan Serenay Sarıkaya, sevgilisiniden övgü dolu sözlerle bahsetti.

2 Uzun süren ilişkilerinin temelinde anlayış, sevgi ve saygının yattığını söyleyen güzel 27 yaşındaki oyuncu, "Bence iyi bir ilişki birbirini idare etme sanatıdır" dedi.

3 Sarıkaya, "Uzun yıllar Amerika'da yaşayan Kerem Bürsin’le kültürel anlamda farklılıklar yaşıyor musunuz" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Kerem o kadar da Amerikalı değil aslında. Dünyanın çok fazla yerinde yaşama fırsatı olmuş. Ve evet, bütün bu yaşadığı kültürlerden getirdiği türlü türlü değişik yansımalar mevcut onda."

4 "Bilmediğim çok şey öğrendim ondan. Benim, onunla ilgili çok komik bulduğum bazı taraflar var. O da benim bazı arabesk taraflarımı çok komik buluyor”