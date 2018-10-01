Serenay Sarıkaya: İyi bir ilişki birbirini idare etme sanatıdır
Son olarak Fi dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve yaklaşık dört yıldır Kerem Bürsin ile birlikte olan Serenay Sarıkaya, "Bence iyi bir ilişki birbirini idare etme sanatıdır" dedi.
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Kerem Bursin ile yaklaşık dört yıldır birlikte olan Serenay Sarıkaya, sevgilisiniden övgü dolu sözlerle bahsetti.
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Uzun süren ilişkilerinin temelinde anlayış, sevgi ve saygının yattığını söyleyen güzel 27 yaşındaki oyuncu, "Bence iyi bir ilişki birbirini idare etme sanatıdır" dedi.
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Sarıkaya, "Uzun yıllar Amerika'da yaşayan Kerem Bürsin’le kültürel anlamda farklılıklar yaşıyor musunuz" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Kerem o kadar da Amerikalı değil aslında. Dünyanın çok fazla yerinde yaşama fırsatı olmuş. Ve evet, bütün bu yaşadığı kültürlerden getirdiği türlü türlü değişik yansımalar mevcut onda."
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"Bilmediğim çok şey öğrendim ondan. Benim, onunla ilgili çok komik bulduğum bazı taraflar var. O da benim bazı arabesk taraflarımı çok komik buluyor”
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Sarıkaya şu sıralar 30 yaşında eşi Halis Serbes tarafından öldürülen Bergen’i canlandıracağı rolüne hazırlanıyor.