Serenay Sarıkaya Paris'te. Eyfel Kulesi manzarasında yeni kare

24.01.2026 16:20

NTV - Haber Merkezi

Oyuncu Serenay Sarıkaya, yüzü olduğu markanın çekimleri için Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Ünlü isim, Eyfel Kulesi ile aynı kadrajda poz verdi.

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve en son "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinde rol alan oyuncu Serenay Sarıkaya; kariyeri, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Son olarak bir ödül törenindeki derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle günlerce konuşulan ünlü oyuncu, global bir güzellik markasının Türkiye elçisi oldu.

PARİS'E GİTTİ

33 yaşındaki Serenay Sarıkaya, yüzü olduğu markanın çekimleri için Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Ünlü ismin Paris'ten yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Paris'in ikonik simgelerinden olan Eyfel Kulesi manzarasında poz veren Sarıkaya, Eyfel Kulesi'ne öpücük attı. Ünlü oyuncunun bu fotoğrafı büyük ilgi gördü.

Uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile gözlerden uzak, mutlu bir beraberliği olan Serenay Sarıkaya; zaman zaman sevgilisiyle de aşk dolu pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.