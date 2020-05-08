Serenay Sarıkaya: Sosyal medya detoksu hoşuma gitti

Hayata hiç küsmediğini belirten Sarıkaya, “Anlayışıma göre bir şey değil. Tabii ki motivasyonumu kaybettiğim, yorgun düştüğüm ve devam edemeyip pes etme noktasına gelmişliğim olmuştur. Herkesin zorlukları vardır ama çok şanslıyım ki bana destek olan annem vardı hayatımda... Günlerce çok yorularak çalışacak, enerjim var” şeklinde konuştu.