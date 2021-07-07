Serenay Sarıkaya: Tecrübeli insanlara çekiliyorum

Oyuncu Serenay Sarıkaya, "Arkadaşların neden senden yaşça büyük?" sorusuna "Yaşanmışlığı ve tecrübesi olan insanlara çekiliyorum" yanıtını verdi.

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07.07.2021 - 11:26

Bergen filmi iptal olan Serenay Sarıkaya, Elle dergisine verdiği röportajda kalbinin boş olduğunu söyledi.







Sarıkaya, "Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim" diye konuştu.







“İlişkilerinde romantik ve duygusal mısın, yoksa aklın yönetimde midir?” sorusunu ünlü oyuncu şöyle yanıtladı: "Fazlasıyla duygusalım maalesef. Hiç öyle plancı programcı değilim. O anda içimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum."







Sarıkaya "Arkadaşların neden senden yaşça büyük?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Öğrenmeye meraklı olduğumdan. Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz enerjili insanlara çekiliyorum."







Cem Yılmaz ile ayrılığının ardından adı son olarak Haldun Demirhisar ile anılan Sarıkaya daha önce yaptığı açıklamada, "Görüntülendiğim yer benim evim. Arkadaşlarımla bir araya gelmek kadar doğal bir şey olamaz" demişti.