Serenay Sarıkaya: Yaz bitmedi bitemez (Ünlü isimlerin tatil paylaşımları)
Yaz ile birlikte sosyal medyada da tatil fotoğrafları trend oldu. Yerli ve yabancı birçok ünlü tatil karelerini Instagram hesaplarından yayınladu. Son olarak Serenay Sarıkaya tatil sezonunun son günlerinde bir paylaşımda bulundu. İşte ünlü isimlerin Instagram'da paylaştığı tatil fotoğrafları...
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Serenay Sarıkaya
"Yaz bitmedi bitemez"
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2Pelin Akil
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3Defne Samyeli
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4Demet Özdemir
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5Eda Ece
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6Büşra Develi
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7Mine Tugay
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8Kylie Jenner
Haftalık kirası 1,2 milyon dolar olan 250 milyon dolar değerinde bir lüks yat kiralayan Kylie Jenner tatilden karelerini sosyal medyadan yayınlıyor.
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9Bella Hadid
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10Hülya Avşar (55)
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11Beste Kökdemir / Çeşme-İzmir
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12Çağla Şıkel / Bodrum
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13Aslı Enver / Halkidiki-Yunanistan
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14Açelya Topaloğlu
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15Selin-Şahan Gökbakar
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16Gizem Karaca
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17Gonca Vuslateri
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18Bensu Soral
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19Serenay Sarıkaya
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20Beste Kökdemir / Kaş
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21Sedef Avcı / Marmaris
"O ıslak mayoyla annesinin üstüne yapışmayan var mı aranızda?"
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22Hande Doğandemir
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Beren Saat
Son olarak İzmir'in Çeşme ilçesinde oyuncu meslektaşları Belçim Bilgin, Esra Dermancıoğlu ve Gülcan Arslan ile tatil yapan Beren Saat bir karesini sosyal medyadan da yayınladı.
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24Bergüzar Korel
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25Zeynep Alkan
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26Leyla Lydia Tuğutlu
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27İrem Sak
"Bedelini ödedik içimiz yana yana yana yana yana yana"
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28Ebru Şahin
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29Hande Doğandemir
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30Bahar Şahin
"Kaptan gidelim mi?"
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31Tuğba Yurt / Göcek
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32Sıla Çıkar
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33Burcu Biricik: Hayal ettiğimiz tatil (?) Gerçekte olan. Aneanne evine gelince durumumuz bu.
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34İlayda Alişan
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35Aras Bulut İynemli
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36Aslı Enver
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37Bahar Şahin
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38Şükran Ovalı
"Güneşi gülüşlerimize sığdırdığımız bayramlarımız olsun"
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39Burcu Özberk
"İşte mutluluk küçük anlarda yatıyor benim küçük turunçum"
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40Buse Narcı / Bali
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41Nurgül Yeşilçay
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42Buse Narcı / Bali
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43Afra Saraçoğlu
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44Çağla Şıkel
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45Müjde Uzman
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46Şeyma Subaşı
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47Mert Fırat / Almanya - Tettnang
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48Emina Jahovic
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49Merve Cağıran
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50Gonca Vuslateri
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51Özge Ulusoy / Fransa
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52Orkun Işıtmak / Tokyo
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53Hande Erçel
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54Nil Keser / Göcek
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55Çağla Şıkel
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56Hande Soral
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57Tansu Sıla Çakır
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58Ata Demirer
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59Tuğba Özay
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60Defne Samyeli / İzmir
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61Nur Fettahoğlu
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62Deniz Baysal / Çeşme
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63L oris Karius ve Sophia Thomalla
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64Hivda Zizan Alp
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65Bensu Soral / Boston
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66Meryem Uzerli / Almanya