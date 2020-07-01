Serenay Sarıkaya: Batarken ufuktan bir akşam güneşi... (Ünlülerden tatil paylaşımları - 2020)

Corona virüs önlemleri kapsamında normalleşme adımlarının atılmasının ardından ünlü isimler soluğu tatilde almaya başladı. Birçok ünlü rotasını Ege ve Akdeniz'e çevirdi. Son olarak Babil dizisinin yıldızı Aslı Enver ve Serenay Sarıkaya başta olmak üzere birçok isim paylaşımda bulundu. İşte sezonu açmaya başlayan bazı ünlülerin tatillerinden kareler...

01.07.2020 - 10:07

Serenay Sarıkaya: Batarken ufuktan bir akşam güneşi... (Ünlülerden tatil paylaşımları - 2020) - 1

Serenay Sarıkaya

"Batarken ufuktan bir akşam güneşi..."

Serenay Sarıkaya: Batarken ufuktan bir akşam güneşi... (Ünlülerden tatil paylaşımları - 2020) - 2
Aslı Enver
Serenay Sarıkaya: Batarken ufuktan bir akşam güneşi... (Ünlülerden tatil paylaşımları - 2020) - 3
Pelin Karahan
Serenay Sarıkaya: Batarken ufuktan bir akşam güneşi... (Ünlülerden tatil paylaşımları - 2020) - 4
Duygu Sarışın
Serenay Sarıkaya: Batarken ufuktan bir akşam güneşi... (Ünlülerden tatil paylaşımları - 2020) - 5
Bensu Soral
Serenay Sarıkaya: Batarken ufuktan bir akşam güneşi... (Ünlülerden tatil paylaşımları - 2020) - 6
Neslişah Alkoçlar
Serenay Sarıkaya: Batarken ufuktan bir akşam güneşi... (Ünlülerden tatil paylaşımları - 2020) - 7
Nil Keser
Serenay Sarıkaya: Batarken ufuktan bir akşam güneşi... (Ünlülerden tatil paylaşımları - 2020) - 8
Erkan Can
Serenay Sarıkaya: Batarken ufuktan bir akşam güneşi... (Ünlülerden tatil paylaşımları - 2020) - 9
Sedef Avcı
Serenay Sarıkaya: Batarken ufuktan bir akşam güneşi... (Ünlülerden tatil paylaşımları - 2020) - 10
Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu
Serenay Sarıkaya: Batarken ufuktan bir akşam güneşi... (Ünlülerden tatil paylaşımları - 2020) - 11
Aslı Bekiroğlu - Ayvalık
Serenay Sarıkaya: Batarken ufuktan bir akşam güneşi... (Ünlülerden tatil paylaşımları - 2020) - 12
Simay Barlas
Serenay Sarıkaya: Batarken ufuktan bir akşam güneşi... (Ünlülerden tatil paylaşımları - 2020) - 13
MERVE TOY


Serenay Sarıkaya: Batarken ufuktan bir akşam güneşi... (Ünlülerden tatil paylaşımları - 2020) - 14
EZGİ AVCI - BODRUM
Serenay Sarıkaya: Batarken ufuktan bir akşam güneşi... (Ünlülerden tatil paylaşımları - 2020) - 15
CAN BONOMO-ÖYKÜ KARAYEL


Serenay Sarıkaya: Batarken ufuktan bir akşam güneşi... (Ünlülerden tatil paylaşımları - 2020) - 16
HİLAL ALTINBİLEK - BODRUM


Serenay Sarıkaya: Batarken ufuktan bir akşam güneşi... (Ünlülerden tatil paylaşımları - 2020) - 17
TANEM SİVAR


Serenay Sarıkaya: Batarken ufuktan bir akşam güneşi... (Ünlülerden tatil paylaşımları - 2020) - 18
ŞEYMA SUBAŞI
Serenay Sarıkaya: Batarken ufuktan bir akşam güneşi... (Ünlülerden tatil paylaşımları - 2020) - 19
MERVE TOY

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER