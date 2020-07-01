Serenay Sarıkaya: Batarken ufuktan bir akşam güneşi... (Ünlülerden tatil paylaşımları - 2020)
Corona virüs önlemleri kapsamında normalleşme adımlarının atılmasının ardından ünlü isimler soluğu tatilde almaya başladı. Birçok ünlü rotasını Ege ve Akdeniz'e çevirdi. Son olarak Babil dizisinin yıldızı Aslı Enver ve Serenay Sarıkaya başta olmak üzere birçok isim paylaşımda bulundu. İşte sezonu açmaya başlayan bazı ünlülerin tatillerinden kareler...
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