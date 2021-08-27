Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben!

Yıldız oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından nostaljik bir fotoğraf paylaştı. Sarıkaya, çocukluk ya da gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. İşte Sarıkaya'dan ve diğer ünlülerin çocukluk fotoğrafları...

ntv.com.tr

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 1

Serenay Sarıkaya

"Küçük ben!"

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 2
Serenay Sarıkaya
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 3

Onur Buldu 

'Güldür Güldür Show'un oyuncusu Onur Buldu, yıllar önce meslektaşı Sarp Apak ve yakın arkadaşı Mehmet Demiralp ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı.

Buldu, Instagram hesabından paylaştığı gönderiye, "Sarp Apak ve dünyanın en yetenekli adamı Mehmet Demiralp... Salihli'de yumurta gibi kokan otele giderken..." notunu düştü. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 4

Onur Buldu

39 yaşındaki oyuncunun nostaljik fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isimler de fotoğrafa kayıtsız kalamadı. Hasibe Eren, "Sarp’ın o yaştaki yaşam sevinci?" notunu düşerken, Aylin Kontante ve Uğur Bilgin ise fotoğrafa kalp emojisi bıraktı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 5

Menderes Samancılar

Adanalı ünlü oyuncu Menderes Samancılar'ın Adana sokaklarında çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.
Birçok filmde başrol oynayan Samancılar’ın ayakkabı boyacılığı yaptığı fotoğrafı bir kebapçının duvarını süslüyor. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 6

Menderes Samancılar

Samancılar’ın hem günümüzde çektirdiği hem de çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı iş yerine gelenlerin ilgisini çekiyor.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 7
Fazıl Say

"Ankara 1975"
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 8
Fazıl Say
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 9
Hüsnü Şenlendirici

"35 Yıl sonra aynı yerde... Ayazköy-Bergama! Klarnetçiler: Ustam dayım Mansur Köfeci ve rahmetli dayım Üstat Kel Mesut... Davulcuda büyük ihtimalle Çilli Şerif amca"
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 10
Hüsnü Şenlendirici
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 11
Behzat Uygur

"Yıl 1970 Şehzadebaşı Gündeş tiyatrosu… Annem ve babam beni sahneye hazırlıyor…"
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 12
Behzat Uygur
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 13
Cüneyt Arkın

"İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar"
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 14
Cüneyt Arkın
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 15
Bige Önal

Oyuncu Bige Önal, Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından Erhan Önal'ın vefatının ardından sosyal medyadan babasıyla çocukluk yıllarında çekilen bir karesini daha yayınladı. Önal, babasıyla çekilmiş çocukluk fotoğrafına, "Rüyalarda buluşalım" mesajını yazdı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 16
Bige Önal
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 17
Nesrin Cavadzade
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 18
Nesrin Cavadzade
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 19
Fazıl Say: 1970, Ankara, ilk vesikalık
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 20
Fazıl Say
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 21
Merve Çağıra: (sağdaki ben) ve kuzenim Zeynep
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 22
Merve Çağıran
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 23

Jennifer Garner

Şimdi 48 yaşında olan ünlü oyuncu, çocukluk fotoğrafını paylaşarak, saç modelinin kötü olduğuna vurgu yaptı ve şimdiki kuaförüne minnettar olduğunu dile getirdi. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 24

Jennifer Garner

Garner, "Bazen 8 dolarlık saç kesimi işe yarıyordu, ama bazen de hiç iyi olmuyordu" şeklinde esprili bir çocukluk paylaşımı yaptı. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 25
Jennifer Aniston
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 26
Jennifer Aniston
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 27
Gigi Hadid
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 28
Gigi Hadid
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 29
Miranda Kerr
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 30
Miranda Kerr
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 31
Kariyerine 7 yaşında başlayan ve şimdi 27 yaşında olan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez 10 yaş halini sosyal medyada paylaştı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 32
Selena Gomez
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 33

Dua Lipa

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 34
Dua Lipa
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 35
Josephine Skriver
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 36
Josephine Skriver
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 37
Cara Delevingne
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 38
Cara Delevingne
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 39
Miguel Herran
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 40
Miguel Herran
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 41
Yılmaz Erdoğan, küçük kardeşi Deniz Erdoğan ile çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 42
Yılmaz Erdoğan ve küçük kardeşi Deniz Erdoğan
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 43
Çukur dizisinde Cumali Koçavalı karakterine hayat veren Necip Memili çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 44
Memili fotoğrafın altına "Yıllar yıllar önce, kuzenler. Beni bul" notu düştü.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 45
Ünlü şarkıcı Göksel, okul yıllarına ait yıllık fotoğrafı sosyal medyadan yayınladı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 46
Göksel

"Çocukluk fotoğraflarım hep kısa saçlı... O sıralar en sevmediğim soru; kız mısın, oğlan mısın?"
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 47
Ebru Gündeş
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 48
Ebru Gündeş
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 49
Şu sıralar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Mustafa Üstündağ çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı. Ünlü oyuncu fotoğrafa, "Çocukken iki kere kaçmıştım da ben evden; ilkinde dünyada oynarken bulmuşlardı, ikincisinde ise hala aramaktalar" notunu düştü.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 50
Mustafa Üstündağ
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 51
Daha önce okul yıllığı da ortaya çıkan Göksel Göksel şöyle anlatılmıştı:
"Sınıfımızın assolisti Göksel, Ebru ile ön sıraların tek hakimidir. Bu arada en önde Amerikan yardımı alamamaktan oldukça fazla yakınmaktadır. En belirgin özelliği Toronaga stili saçlarıdır. Sıkıldığı zaman kendini yemeğe veren arkadışımız, özel rejim programları uygular. Bu programda pastalar, börekler, makarnalar geniş bir yer tutar. Midesinin genişliği henüz bilim tarafından araştırılıp bulunamamamıştır. Arkadaşımız 16 köşe japon jetonu kullandığından, yapılan esprilere sınıfta en son tepki gösteren kişidir."
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 52
Mazhar Alanson
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 53
Mazhar Alanson
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 54

Ezgi Mola

Son olarak Maide'nin Altın Günü adlı filmiyle beyazperde de boy gösteren Mola, daha önce de çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan yayınlamıştı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 55
34 yaşındaki Mola, çocukluk karesine "Korkma Ezgi’ciğim, her şey geçiyor. Kalbi kötü olanlar da bi şekilde gidiyor..." mesajını yazdı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 56
Mola daha önce ise 1984'te çekilmiş bir karesini ve paylaşarak altına şu notu düşmüştü: "Olm bi çay simit getirin da, diş çıkaracaz Allah'ın izninyle !" Dönemimin Ramazan abisiymişim"
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 57

Eda Ece 

"Annemin evinde ilkokul fotoğrafımı buldum"

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 58
Eda Ece
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 59
Merve Boluğur
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 60
Merve Boluğur
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 61
BÜLENT İNAL

Payitaht Abdülhamid'in başrolü Bülent İnal, okul yıllarında çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabına yükledi.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 62
İnal fotoğrafa şu mesajı yazdı: Yıl galiba 1984-85 Üsküdar Örnek Mahallesi Örnek İlkokulu. Ayakta sağdan ikinci. Vay be. Tüm arkadaşlara selamlar. Sevgiyle anmak isteyeceğim bir öğretmenim olmasını çok isterdim. Fakat olmadı. Bütün ilkokul hayatım boyunca neredeyse her gün bizi dövdü. Kafamızı tahtaya vurarak tokat atarak cetvelle sopayla. Bir bahane arardı hep dövmek için. Bazen sorular sorardı tek tek döverdi bazen de bütün sınıfı bir bahaneyle sıra dayağından geçirirdi. İlkokul bitince ailelerimize haber yollamıştı okutmanıza gerek yok bişey olmaz bunlardan diye. Dışarıda onu görünce arabaların altına saklanan arkadaşlarım vardı. Adı bizde kalsın. Torunları vardır ailesi vardır onları üzmeyelim. Neyse. Çocukluğum güzel bir mahallede güzel insanlarla geçti. Örnek mahallesine selam olsun.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 63
İnal, daha önce ise kardeşleriyle çocukluk yıllarına ait çekilmiş bir kareyi Instagram hesabına yükleyerek, "Abim, ablam, ben..." yazmıştı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 64

Deniz Çakır

"Seni çok özledim"

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 65

Deniz Çakır

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 66

Ezgi Mola

"Bu yıl da bol bol kokoreç yedim. Şimdi yine tutuşup dikkat etmeye başladım (Belim ağrımaya başladı)
Olayın temeline indiğimde acı gerçekle karşılaştım, meğer ben zaten 3 aylıkken 1 yaşında görünen bir yağ hücresiymişim"

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 67

Hayko Cepkin

Hayko Cepkin, yeni projelerinden 'Dans Et'in klibini sevenleriyle buluşturdu. Klipte, sanatçının ailesine ve çocukluğuna ait görüntüler yer alıyor.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 68
Hayko Cepkin’in geçtiğimiz Ocak ayında yayınlanan yeni projesi ‘Kabul Olur’ ve ‘Dans Et’, listelerde en üst sıralarda yer alırken, projenin ilk klibi ‘Kabul Olur’ şarkısına çekilmişti.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 69

Ahu Yağtu 

""O yasta kiz kiza dans vardi. Stilimden tabi ki de odun vermedigim yillar... Ha o zamanlarin bir ritueli olarak o sac ortadan cat diye kesilmis ve delik kalmis"

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 70
Projenin ikinci klibi ise ‘Dans Et’ şarkısına çekilirken, yarın ilk kez yayınlanacak klipte sanatçının ailesine ve çocukluk yıllarına ait enstantanelerin yanı sıra 70’li yılların İstanbul’unun nostaljik görüntülerine yer verildi.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 71
Hayko Cepkin'in aile kavramını, iyi bir aile olabilmenin yükünü kendi penceresinden anlattığı şarkıda, bir annenin ve bir babanın, evladına duyduğu sonsuz sevgisi, fedakârlığı ve karşılıklı minneti müziğin güçlü dili kullanılarak ifade ediliyor.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 72
Klipte, Cepkin'in annesiyle birlikte çekilmiş çocukluk fotoğrafları yer alıyor.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 73
Russell Crowe
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 74
Russell Crowe
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 75
Cenk Tosun
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 76
Cenk Tosun ve ablası
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 77
Serel Yereli
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 78
Serel Yereli
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 79
Beste Kökdemir
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 80
Beste Kökdemir
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 81

Candan Erçetin

Candan Erçetin, Kıbrıs'ta 2 konser verdi. Ünlü sanatçıya konserde üzerinde çocukluk fotoğrafının bulunduğu bir pasta ile sürpriz yapıldı.

Üzerinde 3 yaşındaki siyah beyaz çocukluk fotoğrafının olduğu pastaya hem de üzerindeki fotoğrafa çok şaşıran Erçetin “Bu benim için büyük bir sürpriz. Hayatımda ilk kez bir 23 Nisan sürprizi yaşıyorum şu anda. Bu fotoğrafı nereden buldunuz? Bu benim üç yaş doğum günümde Kırklareli’nde çekilmiş fotoğrafım. Beni çocukluk yıllarıma götürdünüz" dedi.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 82
Candan Erçetin
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 83
Seda Bakan

"Sadece büyük bir lider geleceği küçük kalplere emanet eder... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. 1990 Gebze"
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 84
Seda Bakan
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 85

Muazzez Ersoy

Çocukluğu ve gençlik yılları Beyoğlu'nda geçen Muazzez Ersoy sosyal medyadan nostaljik bir paylaşımda bulundu. 60 yaşındaki sanatçı paylaştığı fotoğrafı "Kasımpaşa" notuyla yayınladı. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 86
Muazzez Ersoy
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 87

Meryem Uzerli

Oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabında  çocukluk fotoğrafını paylaştı.  

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 88
Uzerli daha önce ise ablası ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlamıştı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 89

Meryem Uzerli ve Canan Uzerli'nin ikiz kardeş gibi benzerliği dikkat çekti. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 90

Mazhar Alanson

Usta sanatçı Mazhar Alanson, henüz 21 yaşındayken Almanya çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 91
Mazhar Alanson
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 92

Gülse Birsel 

"Yaş 17. Beyoğlu Anadolu-Nişantaşı Anadolu liseleri ortak Pygmalion oynuyoruz. Ben Eliza, yanımdaki arkadaşım Tamer Çavuşoğlu da Profesör Higgins. Birinin abisiydi sanırım, fotoğrafçımız özellikle siyah beyaz fotolar çekti ki eski tiyatro fotoğraflarına benzesin. Zira o aralar benim (ki hala, hepimizin) oyunculuk hedefi Yıldız Kenter olmak. Bu oyunun yönetmeni o zaman sanırım 20’li yaşlarda heyecanlı ve fedakar bir oyuncu. Bir sürü de ödül almıştık Hürriyet Liselerarası Tiyatro Şenliği’nde." 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 93
Büşra Develi
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 94
Büşra Develi
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 95
Dilan Çiçek Deniz
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 96

Dilan Çiçek Deniz 

Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, çocukluk fotoğrafını, "Anneannem ve dedemin evinde, Nevşehir’de çekildi. Televizyona bakıp hayaller kurarken.. Büyüyorum. Her gün bir şey öğreniyorum. Mutlu oluyorum, ağlıyorum... Öğreniyorum. Büyüdükçe mi öğreniyorum, öğrendikçe mi büyüyorum paradoksunda kalsam da ne olursa olsun öğreniyorum. Seneca belirsizlikle ilgili 'Yağmuru bekler gibi bekleyin her şeyi' demiş. Bazı şeyleri kabul etmeye çalışıyorum. İyi ki deneyimliyorum,iyi ki... Ailem, kan bağı olmayan kız kardeşlerim, erkek kardeşlerim iyi ki var. İyi ki varsınız. Destekleriniz benim için çok önemli. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki beraber büyüyoruz" notuyla yayınladı. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 97
Gigi Hadid
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 98
Gigi Hadid
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 99

Penelope Cruz

Hollywood'un İspanyol yıldızı Penelope Cruz, kız kardeşi Monica Cruz'un doğum gününü, birlikte çekilmil çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 100
44 yaşındaki Penelope Cruz, kendinden iki yaş küçük kardeşine, "Seni seviyorum, doğum günün kutlu olsun kardeşim" notuyla kutlama yaptı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 101
Ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşleri Anwar Hadid'in çocukluk yıllarına ait bir kareyle nostalji yaşattı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 102
Solda sağa: Bella Hadid, Anwar Hadid, Olivia Perez, Gigi Hadid
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 103

Kourtney Kardashian ve Kim Kardashian

Kourtney Kardashian, kız kardeşi Kim Kardashian ile çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 104

39 yaşındaki Kourtney, 38 yaşındaki kardeşi Kim’le fotoğrafına, “Daima en iyi arkadaşlar” notunu yazdı. Reality şov yıldızı olan Kardashian Kardeşler, şimdilerde dünyanın en ünlü ve en zengin kardeşleri arasında.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 105

Burak Kut 

"Çocuk yıldız döneminde, bu çocuktan artist olur galiba diye rahmetli babam tarafından çektirilen fotoğraf"

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 106
Burak Kut
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 107
Demet Şener
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 108
Demet Şener
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 109

Perran Kutman

"Ilk fotoğraf yaş 22"

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 110

Meryem Uzerli

Meryem Uzerli, takipçilerini geçmişe götürerek bebeklik fotoğrafını yayınladı. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 111

Meryem Uzerli

35 yaşındaki oyuncu daha önce de nostaljik bir paylaşımda bulunmuştu. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 112
Meryem Uzerli
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 113
Nusret Gökçe

"Gözümü açtığımdan beri çalışıyorum"
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 114

Lady Gaga

Dünyaca ünlü bir şarkıcı olan ve en son başrolde yer aldığı A Star Is Born filmiyle oyunculukta da başarısını kanıtlayan Lady Gaga’nın okul dönemi fotoğrafları ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 115

Lady Gaga’nın okul arkadaşlarının yayınladığı fotoğraflarda, şimdi 32 yaşında olan ünlü sanatçının 13 yaşındaki halleri görülüyor.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 116

Platin sarısı saçlarıyla tanınan Lady Gaga’nın okul yıllarında koyu renk saçlı hali, şimdiki görünümünden oldukça farklı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 117

Gerçek adı Stefani Joanne Germanotta olan Lady Gaga, okul üniformasıyla, okul arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğraflarında muzip bir öğrenci profili çiziyor.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 118
Gizem Karaca

"İyi ki doğmuş benim güzel Annem iyi ki benim annem olmuş. Doğum günün kutlu olsun annem nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşlara"
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 119
Gizem Karaca
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 120

Alvaro Morata

Chelsea takımı oyuncusuyken Atletico Madrid’e transfer olan Alvaro Morata, yeni transferini çocukluk fotoğrafını paylaşarak kutladı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 121

26 yaşındaki İspanyol futbolcu, çocukluk fotoğrafında Atletico Madrid formasıyla görülüyor. Morata, transferiyle çocukluk hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 122

Nicolas Sarkozy

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin müzisyen eşi Carla Bruni, sosyal medyadan eşinin yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaşarak 64. yaş gününü kutladı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 123
Geçtiğimiz yıl İstanbul’da da konser veren Bruni, 2008 yılında evlendiği Sarkozy için, “Beni alkolik olmaktan o kurtardı. Hiç alkol kullanmıyor. Buna inanabiliyor musunuz?” ifadelerini kullanmıştı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 124
Farah Zeynep Abdullah
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 125
Farah Zeynep Abdullah
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 126
Saadet Işıl Aksoy: 'Küçükken sarışındım' desem!?
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 127
Saadet Işıl Aksoy
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 128

CİVAN CANOVA

Ünlü oyuncu Civan Canova, okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 129

Instagram'da perşembe gününe özel 'tbt' (geçmişe ait fotoğraf paylaşma) yapan Civan Canova, 'TED Ankara Koleji' notuyla bu fotoğrafı yayınladı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 130

KIM KARDASHIAN

Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 131
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 132
Kim Kardashian West ve Kourtney Kardashian
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 133
Winnie Harlow
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 134
Winnie Harlow
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 135

PARIS HILTON

Paris Hilton kardeşi Nicky Hilton ile birlikte çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 136
Paris Hilton ve kardeşi Nicky Hilton
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 137
Azra Akın
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 138
Azra Akın: Son günlerde rastladığım babamın çektiği bir karem
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 139
Kit Harington
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 140
Kit Harington
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 141

BEYONCE

Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Beyonce, Instagram hesabından çocukluk yıllarına ait bira kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Instagram'dan 120 milyon takipçisi olan ünlü yıldız kısa sürede 3.5 milyon beğeni aldı. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 142
Bağdat şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayla Çelik, Instagram hesabından okul yıllarına ait nostaljik bir fotoğraf yayınladı. Çelik'in fotoğrafına, "Çoraplardan belli", "Çoraba bakmadan yanağındaki elinden farkettim çünkü hala zaman zaman aynı duruş var", "Hayatta bulamam dedim ama hemen tanıdım demekki insanlar değişmiyor", "Çoraplara ve bakışa bakarak buldum", "Çorap mı onlar ben tayt gibi gördüm buldum, o zaman da tayt varmıydı diye düşündüm" gibi dikkat çeken yorumlar yapıldı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 143
Teoman "Büyüyünce Elvis olacağım" notuyla 13 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 144
Teoman
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 145
Çağla Şıkel Instagram hesabından 'Bu Çağla da burada dursun' notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 146
Çağla Şıkel
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 147
AMİNE GÜLŞE
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 148
Demet Şener: 6 yaşındaki ben
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 149
Demet Şener
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 150

Aslı Enver

İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver, sosyal medyadan 19 yıl öncesine ait bir kareyi "2000... Pilav günü" notuyla yayınladı.

Bu paylaşımla birlikte Pera Güzel Sanatlar Lisesi mezunu Enver ve meslektaşı Melisa Sözen'in aynı lisede okuduğu ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 151
Ünlü müzisyen İskender Paydaş, henüz 9 yaşındayken kız kardeşiyle birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 152
Paydaş, fotoğrafın altına "Abi & kardeş... Sene 1976 sanırım" notunu düştü.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 153

İLBER ORTAYLI

Ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 1979 yılında, 32 yaşındayken çekilen bir fotoğrafını Insagram hesabından paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 154

Ortaylı’nın, "Gençlik, Ankara, 1979" notunu düştüğü fotoğrafı, binlerce beğeni, yüzlerce de yorum aldı.

Ortaylı’nın takipçileri, ünlü tarihçi için, “karizmatik”, “yakışıklı” gibi beğeni ifadeleri kullandı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 155

MIRANDA KERR

Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile evlenip ikinci oğlu Hart'ı dünyaya getiren Miranda Kerr çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 156
Miranda Kerr
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 157

ÇAĞATAY ULUSOY

Netflix'in Protector dizisinde başrolde yer alan Çağatay Ulusoy, "23.09.1990" tarihini not düşerek hayranlarına doğum günü mesajı yayınladı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 158
Ulusoy mesajında, "İyi dileklerinizle ,güzel sözlerinizle ,bana göndermiş olduğunuz hediyelerle ve benim adıma yapmış olduğunuz yardımlarla ,bana hissettirdiğiniz bu güzel duygular için çok teşekkür eder,hepinizin hayallerinin gerçekleşmesini dilerim" ifadelerini kullandı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 159
NUSRET GÖKÇE
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 160

TARKAN

Megastar Tarkan Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "Çok erken tanıdım
Çok erken tattım cilvesini kaderin
Zamansız büyüdüm
Şimdi kayıp çocukluk günlerim" notunu yazdı. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 161
İREM DERİCİ

"Çünkü ben de küçüktüm..."
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 162

İREM DERİCİ

Derici daha önce yaptığı çocukluk paylaşımını ise, "Dün bu manyak kadın bana “Ben hiç sevmiyorum, paylaşma benle fotoğraf doğum günüm diye” dedi. Peki anne, 39547 yıl önceki fotoğrafımızı paylaşıyorum, ne kadar hoşlaşmasan da yeni dünya böyle. Nüfus kağıdın olmasın lakin instagram şart. Kusura bakma da ben buradan bağırmak durumundayım Jale! Seni öküz gibi seviyorum! Bana kattığın her şey için sana minnettarım. O kadar güzel ve güçlü bi’ kadınsın ki sen... Neyse işte iyi ki sen doğurdun, iyi ki doğdun anam!" mesajıyla yayınlamıştı. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 163
GONCA VUSLATERİ
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 164
NUSRET GÖKÇE
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 165

ÇAĞLA ŞIKEL

"En küçük yol arkadaşlarım, dansa aşık yürekler... Pointin üzerinde geçen gençliğim... Tütüyü kafama geçirmişim, ağzımda sakız, nasıl mutlu nasıl güzel yıllar... Sizi çok seviyorum kızlar"

(Fotoğraf: Şıkel sol başta)

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 166

ECE DİZDAR

Son olarak Fi ile Siyah Beyaz Aşk dizilerinde rol alan ve şu sıralar Yutmak isimli oyunla seyirci karşısına çıkan Ece Dizdar, sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kareyi görücüye çıkardı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 167

37 yaşındaki oyuncu paylaşımına şu notu düştü: "Babamın işyerinde sıradan bir gün. Sene 88, liman K.d.z Ereğli, denizaltı da 1. inönü olmalı. Satıhda olduğumuza, babam sivil olduğuna ve ben etek giydiğime göre bu bir haftasonu olmalı."  

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 168

ŞAHAN GÖKBAKAR

22 Ekim'de 38 yaşına giren oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından 20 yıl önceki fotoğrafı paylaştı. Altına, "20 yıl önce, 20 yıl sonra" notunu yazdığı fotoğrafına, "Hiç değişmemişsin" benzeri yorumlar yapıldı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 169

BEYAZIT ÖZTÜRK

O Ses Türkiye jürisi Beyazıt Öztürk, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Öztürk, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Üniversite yılları. Eskişehire selamlar"

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 170

BEGÜM KÜTÜK YAŞAROĞLU

Kurtlar Vadisi, Çalıkuşu, Gönülçelen, Kaderimin Yazdıldığı Gün ve Sevda'nın Bahçesi gibi dizilerde rol alan oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Annesi ile okul önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan 38 yaşındaki oyuncu altına "Anneciğimle 1990 falan olmalı" notunu düştü. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 171

NEBAHAT ÇEHRE

74 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre, Instagram hesabından 17 yaşındaki fotoğrafını #TBT (geçmişten fotoğraf paylaşma) etiketiyle yayınladı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 172
Usta oyuncunun 57 yıl önce çekilen pozuna beğeni yağdı. Fotoğrafı gören takipçilerden, “Güzelliğinizden hiçbir şey kaybetmemişsiniz” yorumları geldi.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 173

RODA IRMAK KALKAN

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasında üçüncü olarak Miss Turkey Supranational seçilen Roda Irmak Kalkan Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 174
Yarışmayla birlikte tüm dikkatleri üzerine çeken Irmak fotoğrafın altına Her zaman çok ciddi, 2003 (Always so serious, 2003) notu düştü.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 175

RYAN REYNOLDS

Son olarak Deadpool 2 filmiyle beyazperde de boy gösteren dünyaca ünlü oyuncu Ryan Reynolds 42. yaşını kutluyor.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 176
Blake Lively ile evli olan Reynolds sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kare yayınladı. Babasıyla birlikte pasta üflerken çekilen karesini paylaşarak nostaljik bir paylaşıma imza attı. Ünlü yıldızın yaklaşık 25 milyon takipçisi bulunuyor.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 177

ADELE

90'lı yılların ünlü pop grubu Spice Girls (Baharat Kızlar) hayranı olan İngiliz şarkıcı Adele, grubun yıllar sonra tekrar bir araya gelmesini çocukluk fotoğrafıyla kutladı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 178
Şimdilerde dünya çapında hayranları nolan ve İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin kadın şarkıcısı olan Adele, duvarlarında Spice Girls posterleri olan odasında çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 179

BÜŞRA DEVELİ

Fi dizisindeki rolüyle büyük beğeni toplayan geçtiğimiz sezon ise Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nde rol alan Büşra Develi sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını görücüye çıkardı. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 180

BÜŞRA DEVELİ

Meslektaşı Burak Deniz'le bir süre birliktelik yaşayan 25 yaşındaki Develi geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalamıştı. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 181

Murat Boz

Murat Boz da Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencilere burs kampanyasına destek olmak için sosyal medyadan çocukluk karesini yayınlayan ünlü isimler arasına katıldı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 182
38 yaşındaki Boz'dan önce Hadise, Ebru Gündeş, Ezgi Mola gibi isimlerde kampanyaya destek olmuştu.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 183

Hadise

Geçtiğimiz günlerde Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencilere burs kampanyasına destek olan Hadise, çocukluk yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınladı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 184
Hadise fotoğrafa, "Gençlerimizin eğitimine destek olabilirsiniz. Canım arkadaşım Ebru Gündeş'e kampanyaya destek olması için meydan okuyorum" ifadelerini kullandı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 185

Ezgi Mola

Oyuncu Ezgi Mola çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 186
Ezgi Mola
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 187

Demet Özdemir

Erkenci Kuş'ta başrolde olan Demet Özdemir, geçmiş yıllardan yaptığı bir paylaşıma, "Bir kız vardı. Ufacık, tefecik bir kız" notunu düştü.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 188
26 yaşındaki Özdemir, Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'ta Sanem karakterine hayat veriyor.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 189

Tam adı Beyonce Giselle Knowles-Carter olan dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Beyonce, dün 37’inci yaşına girdi. Tüm hayranlarının yanı sıra bir numaralı hayranı olan annesi Tina Knowles Lawson da Beyonce’nin doğum gününü kutladı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 190

Lawson, kızının doğum günü şerefine, henüz dört aylıkken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. “Sana karşı olan heyecanımı ve kapsayıcı sevgimi hiçbir zaman kontrol altına alamadım, ilk göz ağrım. Bazen dünyadaki bunca insan arasından Tanrı tarafından senin annen olarak seçildiğime inanamıyorum” notunu yazdı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 191

MERT FIRAT

Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan karakterini canlandıran Mert Fırat'ın Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde okurken çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 192
Öğretmeni tarafından paylaşılan fotoğrafta, kep takan Mert Fırat'ın uzun sakalı ve uzun saçlı hali gözlerden kaçmadı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 193

DUA LIPA

Şarkıcı Dua Lipa çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram sayfasına taşıdı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 194

22 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız fotoğrafta çocukluk arkadaşı Nita Riza ile birlikte görülüyor. 

(Fotoğraf: Lipa en sağda)

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 195

FERGIE

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Fergie,  sosyal medyadan eski bir fotoğrafını paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 196
Fotoğraf, 43 yaşındaki Fergie'nin 15 yaşındaki halini yansıtıyor.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 197
Türkiye ve tüm dünyada ilgiyle izlenen La Casa De Papel dizisindeki Tokyo karakteriyle yıldızı parlayan Ursula Corbero sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını yayınladı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 198

URSULA CORBERO

28 yaşındaki oyuncu daha önce ise yayınladığı bebeklik karesini "Seni seviyorum anne"notuyla paylaşmıştı. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 199
İspanyol soygun hikayesinin birinci ve ikinci kısımların dünya çapındaki başarısının ardından La Casa De Papel'in 3. sezonunun 2019’da seyirciyle buluşacağı açıklanmıştı. 
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 200

Oyuncu Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilikleri olan Ceyda Düvenci, geçen sene dünyaya gelen oğulları Ali'nin fotoğrafını paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 201
Ceyda Düvenci oğlu Ali ile kendi bebeklik fotoğrafını paylaşarak aradaki benzerliği gözler önüne serdi. Bazı takipçileri Ali bebeği annesi Ceyda Düvenci'ye benzetirken, bazıları ise baba Bülent Şakrak'a benzediği yorumlarını yaptı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 202

PINAR ALTUĞ

Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ çocukluk fotoğrafını "Babam ve ben" notuyla Instagram'dan görücüye çıkardı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 203

PINAR ALTUĞ

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 204

OKTAY KAYNARCA

Gençlik yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınlanan Oktay Kaynarca, "Yer İstanbul Fiat kamyon fabrikası, 50 NC midibüs elektrik montaj hattı....Hayatın o yıllarda da BANA GÜZEL olduğu daha GÜZEL olacağına inandığım yıllar...Ne kadar kalbi güzel sevenlerim varmış kendimle gurur duydum.Her insana nasip olmaz bunca yıl gerçekte yüzünü bile görmedikleri ama hep sevdikleri inandıkları arkasında durdukları bir adam olmak.. Tek tek hepinize sarıldığımı kucakladığımı varsayın benim güzel memleketimin güzel yürekli insanları..." mesajıyla paylaşımda bulundu.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 205

OKTAY KAYNARCA

Kaynarca, daha önce de 17 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını Nazım Hikmet Ran’a ait ‘Yaşamaya dair’ şiiriyle hesabına yüklemişti.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 206

OKTAY KAYNARCA

Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veriyor. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 207

ÇAĞLA ŞIKEL

Çağla Şıkel Instagram hesabından "Küçük çağla’nın en büyük hayali balerin olabilmekti ama hayallerinden de güzel bi hayatı olabileceğini nerden bilebilirdi ?... Şükürler olsun 
dünüme
bugünüme
yarınıma ...
Çocukluğumun geçtiği yıkılan Atatürk kültür merkezindeki mutlu günlerimden" notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı. 



Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 208

ÇAĞLA ŞIKEL

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 209

MERT FIRAT

Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in Serhan'ı Mert Fırat Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 210
Fırat fotoğrafın altına 'Kadıköy 1988' notunu düştü
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 211
Özge Borak
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 212

Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin'de rol alan Özge Borak, çocukluk karesini, ""Güzel çocuklardık... Sokakta oynayan, oyuncakla, birbirimizle oyunlar oynayan.. Öyle kolay kolay sıkılmazdık, fikrimiz vardı oyunlar üretecek... Bağıra çağıra, coşkuyla oynardık ki “Hadi gidin evinizin önünde oynayın” denirdi bize. Güzeldik. O zaman geçmişe dönmenin benim için harikası gelsin... İtinayla anne gözlüğü takılıp, poz verilir... Not: Evet kulaklar kepçe, ameliyat olmadan, büyüdükçe kendiliğinden düzelen nadir şanslılardanım. Anne n’aptın üstüne mi yatırdın beni söyle de bilsinler" mesajıyla paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 213
Hülya Avşar
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 214

HÜLYA AVŞAR

Hülya Avşar Instagram hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Avşar kareye, "Tombik Hülya" notunu düştü.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 215

SEFA DOĞANAY

Yetenek Sizsiniz Türkiye'de şampiyon olarak adını geniş kitleleren duyuran ve son dönem yaptığı Canan Karatay taklitleriyle gündemde olan Sefa Doğanay sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kareyi paylaştı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 216
Kendisini ünlü manken Didem Soydan'a benzeten Doğanay, paylaşımına "Küçükken Didem Soydan'mışım" yazdı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 217

ÖZGE BORAK

Son olarak İstanbullu Gelin'de rol alan Özge Borak sosyal medyadan ailesiyle birlikte geçmiş yıllarda çekilen bir karesini yayınladı. Borak fotoğrafa, "İyi ki evlenmişsiniz. İyi ki benim ve ağabeyimin Selim Borak anne-babamız siz olmuşsunuz. Çok şanslıyız. Sizi seviyoruz. Allah nazarlardan korusun sizi. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun. Mutlu yıllar, sağlıkla nicelerine." mesajını yazdı. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 218

ACUN ILICALI

Acun Ilıcalı çocukken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 219
Ilıcalı fotoğrafın altına  "Geçenlerde Hülya teyzemle çektirdiğim bir foto :)" notunu düştü
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 220

NUSRET GÖKÇE

Saltbae hareketiyle tüm dünyaya tanınır hale gelen ve son olarak ABD-Miami'de restoran açarak dünyaca ünlü ismi ağırlayan Nusret Gökçe sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını yayınladı. 


Takipçilerine nostalji yaşatan Nusret, fotoğrafını "Hayat Üniversitesi yaş 15" notuyla paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 221

NUSRET GÖKÇE

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 222

AZRA AKIN

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 223

AZRA AKIN

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 224

KIRSTEN DUNST

ABD’li oyuncu Kirsten Dunst’ın 1995 yılında Ron Davis tarafından çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 225

Çocuk oyuncu olarak ünlenen Dunst, 1995 yılında People dergisi tarafından dünyanın 50 güzel insanı sıralamasında sekizinci sırada yer aldı. 1994 yılında henüz 12 yaşında Interview with the Vampirela yakaladığı başarıya, aynı yıl rol aldığı Little Women filmindeki uçarı Amy rolündeki başarısı da eklenince henüz bir çocukken ünlendi. Bir yıl sonra Robin Williams’la birlikte çocuk macera filmi Jumanji’de rol aldı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 226

IRINA SHAYK

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Rus modey Irına Shayk'ın (32) 2002 yılına ait bir fotoğrafı ortaya çıktı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 227
Henüz 16 yaşındayken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya düşen Shayk değişimi ile şaşırttı. Modelin yıllar içinde hiç estetik yaptırmamış olması da dikkatlerden kaçmadı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 228

RIHANNA

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 229

Barbados'lu şarkıcı Rihanna geçtiğimiz günlerde 30 yaşına girdi. Ri-Ri sosyal medya hesabında takipçilerini geçmiş yıllara götürerek çocukluk yıllarına ait bir kareyi yayınladı. 

30 YAŞINDA 30 FOTOĞRAFLA RIHANNA

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 230

Britney Spears

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 231

Britney Spears

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 232

Eminem

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 233

Eminem

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 234
Donald Trump
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 235
Donald Trump
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 236
Gülse Birsel

"Annem ve ben, Beşiktaş’ta Serencebey Parkı’nda. Doğduğum semt Beşiktaş ve hala hastasıyım..."
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 237
Gülse Birsel
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 238

 Rıza Kocaoğlu

Çukur dizisinde hayat verdiği Aliço karakteriyle yıldızı parlayan Rıza Kocaoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerine nostalji yaşattı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 239
Annesi ve kardeşiyle çekilmiş bir karesini yayınlayan 39 yaşındaki Kocaoğlu, fotoğrafa "Anneler Günün kutlu olsun canım Anam" notunu yazdı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 240

Levent Özdilek

Oyuncu Levent Özdilek 1967 yılında rol aldığı 'Benim Adım Kerim' filminden bir karesini sosyal medyada paylaştı. Henüz 12 yaşındayken başrollerini Yılmaz Güney ve Birsen Menekşeli'nin paylaştığı 'Benim Adım Kerim' filminde rol alan usta oyuncu Levent Özdilek paylaşımıyla takipçilerine nostalji yaşattı.

Filmde Yılmaz Güney'in oğlunu canlandıran Özdilek, bu fotoğrafın altına; 'Geçmiş kattıkları ile güzeldir... 'Benim Adım Kerim' yıl 1967. Bir Yılmaz Güney filmi' mesajını yazdı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 241

Özdilek, son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükmdar Olmaz' dizisinde 'Hakkı' karakterine hayat verdi.

(Fotoğraf soldan sağa: Ozan Akbaba, Levent Özdilek,  Yunus Emre Yıldırımer)

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 242
Doğa Rutkay Kamal

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından çocukluk dönemine ait oyuncak ayısı Mişa'yı ve onun hikayesini anlattı. Doğa Rutkay paylaştığı çocukluk yıllarına ait fotoğrafla anılarını canlandırdı.

Ailecek çekildikleri bir kareyi paylaşan ünlü oyuncu fotoğrafın altına şu mesajı yazdı: Annem babam ben ve ayım Mişa... Ayım Mişa yegane oyuncağımdı. Babam Rusya'ya tiyatro turnesine gittiğinde almıştı. Sanki bütün çocukluğum, Mişa’nın gözlerinden bana bakar... Şimdilerde Mişa bebek odasında yerini alan tek oyuncak. Geleceklerime beni anlatmayı bekliyor. Günaydın çocukluğumuz.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 243
Doğa Rutkay Kamal
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 244

Tolga Çevik

Tolgshow gösterilerine devam eden Tolga Çevik, takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü. Çevik paylaşımının altına, "1975 Yaz Kreasyonu... Hep Sanat hep Feşınnn..." mesajını yazdı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 245
Tolga Çevik
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 246

Prens Harry (33) ile evlilik hazırlığında olan ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın (36) 11 yaşındayken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.  

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 247

Çocukluk videolarında topluluk önünde şarkı söyleyip dans ederken görülen Markle için İngiliz basınında, “Oyunculuk potansiyelini daha o zamandan göstermiş” yorumu yapıldı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 248

19 Mayıs’ta gerçekleşecek olan düğünle kraliyet ailesinin gelini haline gelecek olan Markle’ın 1993 yılına ait görüntüsünde bir yaz okulundayken yaptığı sahne şovları yer alıyor.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 249
Markle'ın mikrofon karşısındaki rahat tavırları dikkat çekiyor.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 250

Videoda ayrıca Markle’ın arkadaşlarıyla birlikte, en sevdikleri öğretmenlerine teşekkür plaketi verdikleri de görülüyor.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 251
İngiliz basının sıkı takip altında tuttuğu Markle'ın hayatını anlatan belgeselin yanı sıra Prens Harry ile aşkını konu alan  ‘Harry & Meghan: The Royal Love Story’ adında bir de film çekildi.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 252

Ata Demirer

45 yaşındaki komedyen Ata Demirer, 1991 yılına ait fotoğrafını paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 253

Ata Demirer

Ata Demirer'in 26 yıl önce zayıf olması dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 254

İrem Derici 

25 Mart Pazar akşamı Star TV'nin Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak katılacak olan ünlü şarkıcı İrem Derici, takipçilerini geçmiş yıllara yıllarına götürdü. Derici, yayınladığı çocukluk karesine,  "Çok değişmiş miyim?"

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 255
30 yaşındaki Derici, daha önce ise kardeşi Cemre Derici ile çocukken çekildikleri fotoğraflarını paylaşmıştı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 256
Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düşmüştü..
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 257

Blake Lively

TV ve sinema dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Blake Lively'nin 15 yıl önce lisede çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 258
2002-2003 Burbank Lisesi yıllığında yer alan fotoğraflarda; Lively'nin 30 yaşına kadar fiziksel olarak pek değişmediği görülüyor. Uzun sarı saçlarından o yıllarda da vazgeçmeyen ünlü oyuncunun, burnunun estetiksiz hali de dikkat çekiyor. 


Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 259
Amigo kız takımı ve öğrenci birliğinde görev yapan liseli Blake'in çok sosyal bir öğrenci olduğu görülüyor.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 260
DERYA ŞENSOY

Derya Baykal, 28 yaşına giren kızı Derya Şensoy'un doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı çocukluk fotoğrafıyla kutladı. Baykal, "Küçüğüm İyi ki doğdun... mutlu sağlıklı başarılı yılların olsun... Seni çoookkk seviyorummmm" notuyla Şensoy'un yıllar önce çekilmiş karesini paylaştı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 261
DERYA ŞENSOY
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 262

SAADET IŞIL AKSOY

Son olarak Vatanım Sensin dizisinde Lucy karakterine hayat veren Saadet Işıl Aksoy sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 263
34 yaşındaki oyuncu çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram hesabından, "Kırmızı ayakkabılarım, cicili elbisem ve teyze oturuşumla çiçeklerin önünde poz veren ince ruhlu ve utangaç bir Çaki'ydim.." mesajıyla yayınladı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 264

BURAK SEVİNÇ

Söz dizisinde 'Avcı' lakabıyla Fethi karakterine hayat veren Burak Sevinç takipçilerini 25 yıl öncesine götürerek çocukluk fotoğrafını yayınladı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 265
30 yaşındaki oyuncu yaklaşık 5 yaşlarındaki halini paylaşarak, "Evet gülmeye başlamışım... Sonunda. Bizim de güler yüzümüz varmış yani!" notunu yazdı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 266

KENAN DOĞULU-OZAN DOĞULU


Şarkıcı Kenan Doğulu, DJ kardeşi Ozan Doğulu'nun doğum gününü sosyal medyadan birlikte çekildikleri çocukluk karesini paylaşarak kutladı. Kenan Doğulu kardeşi için şu ifadeleri kullandı: "Ömür boyu dostluk, hayat boyu güven, sonsuz bir sevgi... İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın aslanların aslanı canım ağabeyim. Mutlu, sağlıklı, başarılı bir yaşın olsun."

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 267
KENAN DOĞULU-OZAN DOĞULU
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 268

BARIŞ MANÇO

19 yıl önce kaybettiğimiz, usta sanatçı, çocukların 'Barış Ağabeyi' Barış Manço 75'inci yaş gününde anılıyor.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 269

BARIŞ MANÇO

Usta sanatçının birçok hayranı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Manço'nun çocukluk fotoğraflarını doğum gününde yeniden gündeme getirdi. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 270
BARIŞ MANÇO
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 271

NUR FETTAHOĞLU

Son olarak Çi dizisine konuk oyuncu olarak katılan Nur Fettahoğlu, Instagram hesabından çocuklu fotoğrafını paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 272
Nur Fettahoğlu yıllar önce çekilmiş fotoğrafın altına 'Bir zamanlar sevimliymişim' notu yazdı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 273

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz, Twitter'da takipçilerinden gelen sorulara içtenlikle cevap verdi. Yılmaz  araya bir de eskilerden bir fotoğraf sıkıştırdı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 274
Cem Yılmaz bu fotoğrafı “Cem abin de liseliydi…1987 Airport disco galiba. Kazakların kotun içine sokulduğu dönem” notuyla paylaştı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 275
ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde sipariş ettiği lüks saat ve Afrika'da çektiği vahşi doğa fotoğraflarından oluşan sergisiyle gündeme gelmişti.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 276

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Ertuğrul Gazi karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan 38 yaşındaki Düzyatan'ın merak edilen çocukluk fotoğrafı hayranları tarafından sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 277
OLCAY ŞAHAN

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde dünyaya gelen futbolcu Olcay Şahan, doğduğu yerin takımının alt yapısında forma giydiği dönemden bir fotoğrafı yayınladı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 278

Milli forma için Türkiye'yi tercih eden ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor'da futbol kariyerine devam eden 30 yaşındaki Şahan, Instagram hesabından paylaştığı çocukluk karesine, "Ben çocukken" notunu yazdı. 

Öte yandan Şahan'ın arkasından kulak işareti yapan çocukluk arkadaşı ise Almanya bölgesel lig takımlarından Uerdingen'de futbol hayatına devam ediyor. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 279
İstanbullu  Gelin'in Fikret Boran' Salih Bademci okul yıllarından bir kare paylaştı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 280
Bademci paylaşımın altına şu notu düştü: Uzun, uzun zaman önce... Müziğin beni nasıl gülümsettiğini hatırladığım yıllardan
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 281
Sıla Gençoğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğrencilik yıllarından bir fotoğraf paylaştı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 282
Sıla fotoğrafın altına şu notu düştü: Eğitim, kişisel gelişimin en mühim mihenk taşlarındandır. Öğretmek için ömürlerini adayan tüm öğretmenlerimizin güzel gününü kutluyorum. ( Tavşan olduğumu iddia ettiğim yıllar. Çemberin yine dışındayım.)
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 283

Tamer Karadağlı 

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı çocukluk fotoğrafını, "Tamer 10 yaşında.." mesajıyla yayınlayarak takipçilerine nostalji yaşattı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 284
Tamer Karadağlı
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 285

Nusret Gökçe 

Dünyada saltbae hastagi ve lakabı ile sosyal medya fenomeni haline gelen Nusr-Et Steakhouse’un patronu Nusret Gökçe Amerika’daki ilk şubesini açtığı Miami’den 13 yaşındaki fotoğrafını paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 286
Nusret paylaşımın altına şu notu düştü:
"1994-1995 yaş 13 ilk okuldan mezun olduktan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım. Hergün 18-20 saat çalışıp babadan 1 tl istemedim. İstesem de yoktu. 2009 -2010 sadece 12 masa 10 çalışan. Sene 2017 - 12 restoran 1000 çalışan ... Ve karşınızda bir dünya markası ..Hepimizin markası hepimizin başarısı...🔪
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 287

Serenay Sarıkaya

Fi dizisinde Duru karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'nın çocukluk hali dizinin yeni sezonu Çi'nin başlmasıyla gündeme geldi. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 288

Serenay Sarıkaya

26 yaşındaki oyuncunun çocukken çekilen karesinde bir balkonda masanın üzerinde oturarak poz verdiği görülüyor.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 289

Demet Akbağ

Usta sanatçı Demet Akbağ sosyal medya hesabından nostalji yaptı. Çocukluk yıllarına ait kareyi paylaşan Akbağ, o fotoğrafa şu mesajı yazdı: "Pastayı kesen sedef olduğuna göre onun doğum günü demek ki. Ben araya sıkışmış annemin bana vereceği koca dilimi bekliyorum. Babaannemin pandispanyası, annemin süslediği çocukluğumun geleneksel pastası. En solda da halamın kucağından bakan kuzenim"

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 290
Demet Akbağ
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 291

Rıza Kocaoğlu

Rıza Kocaoğlu, 18 yıl önce çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Sarı saçlarıyla objektif karşısına geçen Kocaoğlu bu kareye; “Saç… Sene 98 mi 99 mu falan filan…” notunu düştü.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 292
Rıza Kocaoğlu
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 293

Ata Demirer

Sosyal medya hesabından paylaştığı mizah içerikli fotoğraflarla dikkat çeken Ata Demirer, bu defa takipçisi tarafından gönderilen bir kareyi yayımladı.

Demirer, 80’li yıllarda çocukken yaşadığı Bursa’da çekilmiş fotoğrafta, arka tarafta şortlu bir şekilde görülüyor.

45 yaşındaki oyuncu, bu kareye, "Bir genconun albümünden çıkmış benimle de paylaştı, sağolsun. 80’ler Bursa’sı. Akbıyık mahallesi. Cami duvarına yaslanıp sırıtan çocuk tanıdık geldi mi?" notunu düştü.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 294
Ata Demirer
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 295

Behzat Uygur 

Instagram'dan çocukluk yıllarına ait bir kareyi paylaşan usta aktör Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, "İzmir Atatürk stadı 1974 Zafer kupası.. babamın oyunu olduğu için yerine gol kralı kupasını Cemil Tura'na ben vermiştim..Dönemin Efsane İzmir büyükşehir bel başkanı İhsan Alyanak,ben,Cemil abi.." mesajını yayınladı.  

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 296
Behzat Uygur
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 297

Zeynep Kankonde

Oyuncu Zeynep Kankonde, bir süre önce Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafının kendisine ait olduğuna inanmayanlara ilginç bir kanıt sundu.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 298

Zeynep Kankonde

Çocukluk yıllarında çekilen fotoğrafını Hababam Sınıfı serisindeki Bacaksız karakterini canlandıran Tuncay Akça'ya benzetenler de çıkınca Kankonde karşılaştırmalı bir fotoğraf yayınlayarak şu notu düştü: 

"Niye yapıyorsunuz bunu? TUNCAY AKÇA tatlılığı.
İnanamayanlar için kendimi etiketledim ya."

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 299
Zeynep Kankonde
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 300

Metin Hara

Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima ve yazar Metin Hara geçtiğimiz temmuz ayında ilk kez el ele Bodrum Havalimanı'nda görüntülenmişti.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 301

Metin Hara

Lima ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen 35 yaşındaki Hara'nın fotoğrafı sosyal medyada ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 302

Meryem Uzerli

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ve şu sıralar Cingöz Recai filminin heyecanını yaşayan Meryem Uzerli, takipçileriyle küçüklük fotoğrafını paylaştı. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 303
Meryem Uzerli
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 304

Beste Kökdemir

Oyuncu Beste Kökdemir, Instagram hesabından ortaokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. 24 yaşındaki oyuncu, fotoğrafını, "Ozaman biraz gülelim... Orta 2'deyim. Saçlarımı kendim kesmiştim. Bence hiç fena değil!" notuyla yayınladı. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 305
Beste Kökdemir
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 306

Ezgi Mola

Son olarak 'Kocan Kadar Konuş: Diriliş' filminde rol alan Ezgi Mola, Instagram hesabından küçükken kardeşiyle birlikte çekilen bir karesini paylaştı. 34 yaşındaki Mola altına ise, 
"Sanırım kardeşime "sus ve gül yoksa seni yine cimciklemek zorunda kalırım" demişim.. Kuzuummm benim" notunu düştü. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 307

Ezgi Mola

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 308

Birce Akalay

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol alan Birce Akalay, Instagram sayfafından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Akalay altına ise "Bu kızın saçlarına n'oldu yaaa böyle diye ısrarla soran olursa; O doğuştan kırpıktı dersiniz" yazdı. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 309

Birce Akalay

Ocak ayında Sarp Levendoğlu'ndan boşanan 33 yaşındaki Akalay, şu sıralar Can Tunalı ile birliktelik yaşıyor. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 310

Miley Cyrus

ABD’li pop şarkıcısı Miley Cyrus, yeni bir single hazırlığında. 24 yaşındaki şarkıcı, ‘Younger Now’ adlı single’ının kapağında kendi çocukluk fotoğrafını kullandı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 311
Miley Cyrus
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 312
Kraliçe II. Elizabeth
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 313
Kraliçe II. Elizabeth
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 314
John Kennedy
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 315

John Kennedy

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 316

Angela Merkel

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 317

Angela Merkel

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 318

Vladimir Putin

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 319
Vladimir Putin
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 320

Papa Francis

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 321
Papa Francis
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 322

Hillary Clinton

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 323
Hillary Clinton
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 324

George Bush Jr.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 325
George Bush Jr.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 326

Prens Charles

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 327
Prens Charles
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 328
Barack Obama
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 329
Barack Obama
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 330

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 331

Ünlü yapımcı, yıllar önce ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı ile çekilmiş bir fotoğrafına yer verdi. Ilıcalı, ağabeyi ile birlikte görüldüğü bu fotoğrafa, "Sol taraftaki ağabeyim, sağ taraftaki ben. #tbt'nin dibi" notunu yazdı.


1967 yılında Erzurum'da doğan Ömer Cenker Ilıcalı, kulak burun boğaz uzmanı bir doktor.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 332
Bensu Soral'ın ablası oyuncu Hande Soral (sağda), Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 333
30 yaşındaki oyuncu fotoğrafın altına "Bazı şeyler hiç değişmez notunu düştü"
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 334

Sezen Aksu

Sanatçı ve söz yazarı Sezen Aksu bugün 63’üncü yaşını kutladı. Sosyal medyada bazı kullanılar Aksu'nun çocukluk fotoğrafını paylaşarak doğum günü dileklerini iletti. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 335
Sezen Aksu
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 336

Türkan Şoray

Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı usta oyuncusu Türkan Şoray Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. 72 yaşındaki Şoray altına ise "Türkan bir yaşında..." notunu düştü.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 337
Türkan Şoray
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 338
Çağla Şıkel (solda)
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 339
Çağla Şıkel
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 340

Kenan İmirzalıoğlu

1997 yılında Best Model of Turkey ve daha sonra Best Model of The World seçilerek kariyerine başlayan Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar önce ortaokul sıralarında çekilen bir pozu hayranları tarafından açılan sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 341
Kenan İmirzalıoğlu
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 342
Mehmet Günsür
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 343
Mehmet Günsür
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 344

Özge Özpirinçi

puhutv'den yayınlanan Fi dizisinde rol alan Sıla karakterine hayat veren Özge Özpirinçi ilkokul yıllarına ait fotoğrafı Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 345
31 yaşındaki oyuncu paylaşımının altına ise şu notu düştü: "İlkokul 1'in ilk gunu! Akademik hayata karsi tavrim o gunden itibaren cok netti! Stresten yanagimda cikan ucugun izi durur hala! Hey gidi gunler... Saclarimi o kadar kisa kestirmisler ki (kesin bitlenmisimdir) ilkokul formami almaya gittigimde satis elemani hanfendi babama ve bana bakip erkek uniformalarina yonlendirmisti bizi. Cok uzulmustum ama simdi guluyorum tabi. Anlatacak hikayelerden biri iste..."
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 346

Oğuzhan Koç

Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki oyunculuğuyla adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak çıkardığı 'Küsme Aşka' şarkısıyla şu sıralar müzik listelerinde ilk sırada yer alan Oğuzhan Koç 23 Nisan dolayısıyla sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını paylaştı. 31 yaşındaki Koç, altına ise, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Aha bu da çocuk ben..! Ve künyem" notunu düştü.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 347
Oğuzhan Koç
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 348

Nusret Gökçe

Saltbae hareketi ve sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye'nin hatta dünyanın dikkatini çeken restoranlar zincirinin sahibi Nusret Gökçe çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. 

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 349
Son olarak Dubai'deki restoranında Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio'yu ağırlayan Nusret sosyal medyada kısa sürede 5,5 milyon takipçiye ulaştı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 350

İlber Ortaylı

Tarih Profesörü İlber Ortaylı, Twitter hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 351
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan İlber Ortaylı, 21 yaşındaki halini gösteren fotoğrafı, "Gençlik. 1968. SBF" notuyla paylaştı. Bu kareye 5 bin beğeni geldi.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 352
Bengü

Şarkıcı Bengü, 38'inci yaş gününde sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Instagram hesabından kardeşi Banu ile çekilmiş çocukluk fotoğrafını paylaşan Bengü, "İyi ki doğmuşum ben, iyi ki böyle güzel ailem var" notunu yazdı.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 353
Bengü
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 354

Aleyna Tilki

Bir Hülya Avşar Sohbeti'nde Hülya Avşar'a "Annem, beni star gibi giydirirdi. Hep öyle baktı bana ben de kendimi star zannettim küçüklüğümden beri" diyen Aleyna Tilki'nin o günlerdeki fotoğrafı ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 355

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki Bir Hülya Avşar Sohbeti'nde çocukluğunu şu sözlerle anlatmıştı: "Üç yaşındayken şarkı söylüyormuşum, ellerimi kanepenin üzerinde aşağı boşluğa uzatmışım. Annem de, "ne yapıyorsun" Aleyna demiş. Ben ise "anne onlar benim seyircilerim onlara elimi uzatıyorum" demişim. Sonra kendimi halının üzerine atmışım. Annemin tüyler diken diken olmuş"

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 356

Şebnem Ferah

Rock şarkıcısı Şebnem Ferah'ın ilkokul fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıldı.

Şarkıları ile milyonların gönlünde taht kuran Şebnem Ferah, ilkokulu Yalova Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda okudu. Bu yıllarda çekilen bir fotoğraf ise yıllar sonra sosyal paylaşım sitesine düştü. Sanatçının doğum yılının 1972 olduğu belirtilen fotoğrafında okul numarasının ise 59 olduğu görülüyor.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 357
Şebnem Ferah
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 358

Tarkan

Sosyal medyada perşembe günleri yapılan “TBT” (eski fotoğrafların paylaşılması) akımına megastar Tarkan da uydu.

Tarkan, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "Şu havalara, bakışlara bakın. Artist yaa" notunu yazdı.

Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede 30 binden fazla beğeni aldı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 359

Tarkan

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 360

Fazıl Say

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Adana konserinde bir sürpriz ile karşılaştı. İlkokul arkadaşı Zeynep, ünlü sanatçının ilkokul birinci sınıftaki günlüğünü yolladı. Say, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından;
"Adana konserime gelen ilkokul arkadaşım Zeynep bakın ne yollamış Bu fotoğraf ilkokul1; 40 yıl önce" notuyla paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 361

Fazıl Say

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 362

Caner Erkin

Futbolcu Caner Erkin ile dümyaevine giren oyuncu Şükran Ovalı, eşinin çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 363
Son olarak rol aldığı Familya dizisi final yapan 31 yaşındaki Ovalı, paylaşımın altına ise altına 'Minnak' notunu düştü.
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 364

Justin Bieber

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, 13 yaşındayken YouTube’da Scooter Braun tarafından keşfedildi. Şimdi 23 yaşında olan Kanadalı şarkıcı, Instagram’dan paylaştığı fotoğrafta o zamanlar nasıl göründüğünü hayranlarıyla paylaştı. Bieber’ın annesiyle olan siyah-beyaz fotoğrafı, henüz müzik kariyerine başlamadan kısa süre önce çekilmiş.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 365
Justin Bieber
Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 366

Haley Joel Osment

1999 yılında vizyona girdiğinde tüm dünyada ilgiyle izlenen 'Altıncı His (The Sixth Sense)' filminde dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis ile başrol oynayan küçük yıldız çok değişti. 28 yaşındaki Amerikalı Haley Joel Osment'ın son halini görenler tanıyamadı.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 367

Haley Joel Osment

Filmin yayınlandığı dönemde 12 yaşında olan Haley Joel Osment 'Altıncı His' filminde 'Cole Sear' karakterini canlandırıyordu.

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 368

Ajda Pekkan

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 369

Ajda Pekkan

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 370

Arda Turan

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 371

Arda Turan

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 372

Angelina Jolie

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 373

Angelina Jolie

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 374

Bengü

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 375

Bengü

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 376

Bruce Willis

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 377

Bruce Willis

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 378

Beren Saat

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 379

Beren Saat

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 380

Bergüzar Korel

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 381

Bergüzar Korel

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 382

Deniz Akkaya

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 383

Deniz Akkaya

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 384

Elçin Sangu

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 385

Elçin Sangu

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 386

Emre Aydın

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 387

Emre Aydın

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 388

Eser Yenerler

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 389

Eser Yenerler

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 390

Jennifer Aniston

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 391

Jennifer Aniston

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 392

Hazal Kaya

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 393

Hazal Kaya

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 394

Kenan İmirzalıoğlu

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 395

Kenan İmirzalıoğlu

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 396

Lady Gaga

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 397

Lady Gaga

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 398

Mehmet Ali Erbil

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 399

Mehmet Ali Erbil

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 400

Merve Sevi

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 401

Merve Sevi

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 402

Özge Özpirinçci

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 403

Özge Özpirinçci

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 404

Pelin Karahan

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 405

Pelin Karahan

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 406

Şener Şen

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 407

Şener Şen

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 408

Tarkan

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 409

Tarkan

Serenay Sarıkaya'dan çocukluk fotoğrafı: Küçük ben! - 410

Teoman