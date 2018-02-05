Serenay Sarıkaya'dan maskeli selfie (Ünlülerin güzellik maskeli selfie'leri)
ntv.com.tr
Serenay Sarıkaya, güzellik maskeli fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, "maskelerin efendisi" yakıştırması yaptı. Sarıkaya, güzellik maskeli görünümünü takipçileriyle paylaşan tek ünlü değil. Güzellik maskeleriyle cilt bakım uygulaması yapan ünlüler, maskeli görüntülerini sosyal medyadan paylaşmaktan çekinmiyor. İşte Serenay Sarıkaya'dan Adriana Lima'ya, Deniz Akkaya'dan Cristiano Ronaldo'ya ünlülerin güzellik maskeleri...
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Serenay Sarıkaya
Cildine özen gösteren Serenay Sarıkaya, hem düzenli olarak cilt bakımı yaptırıyor hem de evde kendi kendine maske yapıyor.
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Önceki gün evinde maske yapan 26 yaşındaki oyuncu, cilde ışıltı veren altın maskeyle poz verip "Maskelerin efendisi" şeklinde esprili bir not düştü.
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3Adriana Lima
Victoria's Secret modeli Adriana Lima, güzelliğini korumak için bakımlarını ihmal etmiyor. 37 yaşındaki 2 çocuk annesi Brezilyalı model, yüzüne kömür maskesi yaptığı Instagram'da paylaştı.
Simsiyah yüzüyle görenleri şaşkına çeviren Lima, paylaşımına da "Ninja" notu düştü. Karate hareketleri yaparak da moda giren ünlü modelin hayranları "Sevgilin Metin seni bu halde görmesin" esprisi yaptı.
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4Adriana Lima, daha önce de beyaz maskeli fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı.
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Kardashian kardeşler
ABD'nin Santa Barbara şehrine giden Kourtney Kardashian-Kendall Jenner kardeşler, buradaki güzellik merkezinde bikini ve mayolarıyla boy gösterdi. Yüzlerindeki güzellik maskesi dikkati çeken ikilinin, çamuru tüm vücutlarına yaydığı görüldü. 38 yaşındaki Kourtney ile 21 yaşındaki Kendall, bu sırada selfie yapmayı da ihmal etmedi.
İşte güzellik maskeli fotoğraflarını paylaşan diğer ünlüler...
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6Cristiano Ronaldo
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7Lady Gaga
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8Hannah Bronfman
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9Lily Aldridge
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10Madonna
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11James Franco
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12Chris Pratt
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13Katy Perry
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14Lena Dunham
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15Miranda Kerr
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16Cristiano Ronaldo
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17Khloe Kardashian
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18Chelsea Handler
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19Tülin Şahin
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Nurgül Yeşilçay
En son 'Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan' dizisinde Kösem Sultan rolüyle yer alan Nurgül Yeşilçay, son dönemde sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Önceki gün yüzüne altın maskesi yaptıran Yeşilçay, bu haliyle çekilen karesini Instagram story'den paylaştı.
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Nurgül Yeşilçay
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Ebru Şallı
Ebru Şallı, Instagram hesabından paylaştığı güzellik maskeli görüntüsüyle gündeme geldi. Ünlü sunucu ve pilates eğitmeni, yüzündeki krem ve gözlerindeki salatalık dilimleriyle tanınmayacak haldeydi.
Şallı'nın bu görüntüsü gerçek bir cilt bakım uygulamasından değil, Snapchat'in güzellik maskesi filtresindendi.
Ebru Şallı, cilt bakımı için bir uygulamadan yararlanmayı seçse de bugüne dek dünyadan ve Türkiye'den pek çok ünlü isim, güzelleşme anını Instagram'da takipçileriyle paylaştı. İşte o ünlüler...
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23Tuba Ünsal
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24Deniz Akkaya
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25Natasha Poly
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26Deniz Akkaya