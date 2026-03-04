Serenay Sarıkaya'dan Paris pozları. "Bu geceyi asla unutmayacağım"
04.03.2026 14:22
Son Güncelleme: 04.03.2026 14:59
NTV - Haber Merkezi
Oyunculuğu kadar stiliyle de adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası'na konuk oldu. Ünlü isim defileden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve en son "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinde rol alan oyuncu Serenay Sarıkaya; kariyeri, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
PARİS'E GİTTİ
Stiliyle de sık sık adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Ünlü oyuncu, dünyaca ünlü bir markanın Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilesine konuk oldu.
"BU İNANILMAZ GÖSTERİYİ İZLEMEK EFSANEYDİ"
33 yaşındaki Serenay Sarıkaya, geceden kareleri takipçileriyle paylaştı. Defileye davet edildiği için teşekkür eden ünlü isim, “Dolunay ve Eyfel Kulesi'nin arka planında bu inanılmaz gösteriyi izlemek efsaneydi. Bu geceyi asla unutmayacağım” ifadelerini kullandı.
BİRÇOK ÜNLÜ İSİMLE PİŞTİ OLDU
Yves Saint Laurent defilesine konuk olan Sarıkaya, yüksek bel siyah deri etek, tasarım beyaz bir gömlek giymeyi tercih etti. Ünlü isim, kombinini siyah yüksek topuklu ayakkabılar ve inci detaylı büyük altın rengi küpeler ve siyah gözlükle tamamladı.
Ancak defileye konuk olan birçok ünlü isim, benzer bir kombin tercih etti. Sarıkaya, Anna Dello Russo, “Emily in Paris” dizisinin yıldızı Philippine Leroy Beaulieu ve dünyaca ünlü model Rosie Huntington-Whiteley pişti oldu.
MERT DEMİR'DEN "FISTIK" YORUMU
Öte yandan uzun süredir Serenay Sarıkaya ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan şarkıcı Mert Demir de sevgilisinin Paris pozlarına kayıtsız kalamadı. Demir, ünlü isme “Fıstık” diyerek nazar boncuğu ve kalp emojisiyle yorum yaptı.