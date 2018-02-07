Serenay Sarıkaya'nın doğal hali (Ünlülerin makyajsız halleri)

1 SERENAY SARIKAYA Son dönemde ünlü isimlerin sosyal medyadan makyajsız fotoğraf paylaşma kervanına katılan isimler arasında Serenay Sarıkaya'da yer alıyor.



Yüzü olduğu markanın reklam kampanyası için şarkıcı Jabbar’la stüdyoya girerek ‘Haz’ adlı parçada düet yapan iki Sarıkaya, son olarak Fi dizisinde rol almıştı.

2 26 yaşındaki Sarıkaya, daha önce ise Instagram'dan "Makyaj yok" notuyla bir kare daha yayınlamıştı.

3 Burak Özçivit'in bir dönem aşk yaşadığı Ceylan Çapa makyajsız halini Instagram'ın hikaye bölümünde takipçileri ile paylaştı.

4 Çapa'nın paylaşımına "No make up böyle olur" notunu düşmesi 'Fahriye'ye gönderme mi?' yorumlarına neden oldu.

5 FAHRİYE EVCEN Oyuncu Fahriye Evcen'in yanak dolgusu yaptırdığı iddia edilmişti. Evcen, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla iddialara cevap verdi.

6 Oyuncu, makyajsız fotoğrafını paylaşıp "Makyaj yok, filtre yok, doktor yok" notunu düştü.

7 HANDE ERÇEL Son olarak Star TV'de yayınlanan Siyah İnci'de Hazal karakterine hayat veren Hande Erçel Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.

8 24 yaşındaki Erçel fotoğrafını Instagram yayınladı.

9 Şu sıralar Murat Dalkılıç ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelen Erçel daha önce de yine story'den paylaşımda bulunmuştu.

10 ADRIANA LIMA Dünyaca ünlü süper model Adriana Lima zaman zaman Instagram hesabından makyajsız paylaşımlar yapıyor.

11 Lima, son paylaşımında uyku öncesi halini sergileyerek, "Şekerleme vakti umutları" notunu düştü.

12 Lima, daha önce de uyku öncesi makyajsız pozunu "İyi geceler" notuyla paylaşmıştı.

13 IVANA SERT Stilist - manken, Ivana Sert sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.

14 Sert, fotoğrafının altına yapılan 'filtre ya da photoshop var' yorumlarını reddetti.

15 NİLPERİ ŞAHİNKAYA Yaşamayanlar dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Nilperi Şahinkaya, uzun bir aradan sonra objektiflere takıldı.

16 Nişantaşı'nda bir kafede vakit geçiren Nilperi Şahinkaya, makyajsız haliyle dikkati çekti. Rahat tavrıyla objektiflere gülümseyen 30 yaşındaki oyuncu, yeni dizisinin önümüzdeki sezon başlayacağını söyledi.

17 GİZEM KARACA

18 Gizem Karaca

19 GÖKÇE BAHADIR Star TV’deki Ufak Tefek Cinayetler’in Oya'sı Gökçe Bahadır Etiler’de alışveriş yaparken makyajsız bir halde objektiflere yansıdı.

20 Gökçe Bahadır önce görüntü vermek istemedi.

21 BURÇİN TERZİOĞLU Poyraz Karayel dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Burçin Terzioğlu KüçükÇiftlik Park’taki Sokak Festivali’nde makyajsız olarak objektiflere takıldı.

22 38 yaşındaki oyuncu, “Stres attım. Tüm elektriğimi ve yorgunluğumu aldı. Meğer bütün kış çok çalışmışım” dedi. Terzioğlu, sevgilisi İlker Kaleli’nin seti olduğu için etkinliğe gelemediğini de sözlerine ekledi.

23 SHAKIRA 2011 yılından beri futbolcu Gerard Piqué ile birlikteliğini sürdüren dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, Instagram hesabından "Kırmızı ve siyah gün" notuyla makyajsız paylaşım yaptı.

24 NESLİHAN ATAGÜL Başrolünü İlker Kaleli ile paylaştığı yeni dizisi "Dip" ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Neslihan Atagül, reklam yüzü olduğu bir şampuan markasının çekimleri öncesi makyajsız halini sosyal medyadan yayınladı.

25 NESLİHAN ATAGÜL

26 ŞEYMA SUBAŞI Şu sıralar Survivor çekimleri için Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı Instagram hesabından bir fotoğraf yayınladı. Ilıcalı'nın paylaştığı karede Subaşı'nın makyajsız görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

27 ŞEYMA SUBAŞI

28 DAMLA COLBAY İçerde dizisiyle canlandırdığı Eylem karakteriyle kariyerinde zirve yapan Damla Colbay, önceki gün erkek arkadaşıyla Akmerkez’de görüntülendi. Muhabirleri fark edince telaşla sevgilisinin elini bırakan Colbay, sorulara yanıt vermek istemedi. Genç oyuncu, arkadaşının yabancı uyruklu olduğunu belirtip “Siz ‘Sam’ yazın yeter” demekle yetindi. Colbay'ın makyajsız olması dikkatlerden kaçmadı.

29 AYBÜKE PUSAT Söz dizisinde Bahar karakterine hayat veren Aybüke Pusat objektiflere bu kez makyajsız olarak yansıdı.

30 Söz'le birlikte adını geniş kitlelere duyuran 22 yaşındaki Pusat'ın Instagram'daki takipçi sayısı da dizinin yayınlandığı günden bugüne 70 binden 850 bine çıkmıştı.

31

Sonra “Tamam çekin, sorun yok. Nasıl olsa ekranda saç-makyaj dört dörtlük” dedi.

32 ELÇİN SANGU Sevgilisi Yunus Özdiken’le Akmerkez’de görüntülenen oyuncu Elçin Sangu, gazetecileri görünce yüzünü saklamaya çalıştı.

33 Makyajsız haliyle görüntülenince sinirlenen ünlü oyuncu, muhabirlere “Çok antipatiksiniz” diye tepki gösterdi. Sangu, sevgilisine “Beni bu çirkin halimle çektiler” diyerek sitemini dile getirdi.

34 İREM DERİCİ İrem Derici önceki gece Beşiktaş’taki bir müzik stüdyosundan çıkarken makyajsız görüntülendi.

35 Fotoğraf çeken muhabirlere “Makyajsızım şu an. Boyasam da bir şey değişmiyor gerçi” diye espri yaptı.

36 SILA Heybeden Şarkılar adını verdiği konser serisinin sonuncusunda sesi kadar şıklığıyla da büyüleyen Sıla, Sevgililer Günü'nde adeta format değiştirdi. 36 yaşındaki şarkıcı Instagram'dan makyajsız halini paylaştı ve "Yanımda sevgilim varmış gibi çek panpa" notunu düştü.

37 ELÇİN SANGU Kiralık Aşk dizisinden sonra ekrana ara veren Elçin Sangu sezonun yorgunluğunu Tayland tatilinde atıyor. 31 yaşındaki oyuncu önceki gün havuz keyfi yaparken çekilen fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı. Ünlü oyuncunun sıfır makyajlı halleri takipçilerinden tam not aldı. Sangu'nun fotoğrafı yorumlara kapatması da dikkatlerden kaçmadı.

38 EMİNA SANDAL Emina Sandal Instagram hesabından "En iyi günler makyajsız günler" (The best days, no makeup days) diyerek bir fotoğraf paylaştı.

39 Sandal'ın yüzünde makyaj olmamasına rağmen gözlerine kalem çekmiş olması dikkat çekti.

40 IVANA SERT

41 EBRU ŞALLI Ebru Şallı Etiler’deki bir güzellik merkezindeydi. Geç saatlere kadar rutin cilt bakımı yaptıran Şallı, çıkışta karşısında gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

42 Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Şallı “Bu saatte niye böyle yapıyorsunuz. Cilt bakımı yaptırdım ve eve gidiyorum” diyerek aracıyla oradan ayrıldı.

43 ECE SEÇKİN Youtube'da 140 milyon yapan Adeyyo ve 60 milyon tık alan Sayın Seyirciler şarkıcılarıyla adını geniş kitlelere duyuran Ece Seçkin şu sıralar Olsun şarkısıyla gündemde. Seçkin, Okyanus şarkısıyla yıldızı parlayan meslektaşı Derya Uluğ ile görüntülendi. 26 yaşındaki şarkıcı sıfır makyaj haliyle dikkat çekti.

44 Seçkin daha önce ise Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa şu mesajı yazarak yayınlamıştı: "Uzun zamandır 'yiyorsa makyajsız halini paylaş' gibi yorumlar alıyordum. Günlük hayatımda çok makyajlı gezen biri değilim ama instagramı genelde sahne ve kulis fotoğraflarımı paylaşmak amacıyla kullandığım için beni hep makyajla ve kocaman kirpiklerle görüyordunuz. Bence bir kadının en önemli makyajı yüzündeki gülümseyiş ve gözlerindeki pırıltıdır. Beyler size söylüyorum, bir kadının kaşını, kirpiğini, boyunu, kilosunu dert edip onları incitmeyin… Bırakın kadınlar gülümsesin, gözleri ışık saçsın… Kızlar size zaten bir şey söylememe gerek yok, durumu biliyorsunuz.”

45 İREM SAK Son olarak Murat Boz ve Yasemin Allen ile başrolde olduğu Dönerse Senindir filmiyle beyazperde boy gösteren İrem Sak estetik tartışmlarıyla gündeme gelmişti.



Etiler Akmerkez'de bir spor mağazasından ayakkabı satın alan Sak, Nişantaşı sokaklarında fotoğrafları çekilince yüzünü saklaması ile ilgili konuştu.

46 İREM SAK Makyajsız haliyle dikkat çeken 31 yaşındaki oyuncu, "Yüzümde bir şey yoktu. Maske yaptırmıştım, kızarıklık vardı. Estetik falan yaptırmadım, yok bende" ifadelerini kullandı.

47 SAADET IŞIL AKSOY Sosyal medya hesabından sık sık makyajsız pozlarını paylaşan Saadet Işıl Aksoy, yeni bir makyajsız selfie ile haftaya başladı.

48 33 yaşındaki oyuncu, "Halbuki gözümün cücüğüne giren güneşe söverek uyanmıştım, ağzım kupkuru, oda hamam kıvamında. Ama pazartesi sabahı selfie'si önemliydi, önce güneşin vurduğu en iyi açımı bulup postumu yapmalıydım. Günaydın bu arada!" paylaşımını yaptı. Aksoy'un bu fotoğrafı, 3 bine yakın beğeni aldı.

49 YILDIZ TİLBE

50 ECE USLU

51 MERVE BOLUĞUR

52 Didem Soydan

53 NURGÜL YEŞİLÇAY

54 TUBA BÜYÜKÜSTÜN

55 EBRU GÜNDEŞ

56 SEZEN AKSU Uzun süredir kameralara görüntü vermeyen Sezen Aksu, son olarak Yılmaz Erdoğan'ın Münaşaka adlı oyununu izlemeye gittiğinde objektiflere takıldı. Basını görünce aracından inmeyerek evine dönen Aksu, hastane ziyareti çıkışında görüntülendi. Kira ödemediği gerekçesiyle tahliye edilen Etiler Şamdan’ın işletmecisi Mehmet Tuna’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Aksu'nun makyajsız hali dikkat çekti.

57 FAHRİYE EVCEN

58 BEREN SAAT

59 HÜLYA AVŞAR

60 Başrolünü Keanu Reeves’in üstlendiği John Wick 3 filminin kadrosuna katılan Halle Berry (51), John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda görüntülendi.

61 Film çekimlerine başlayan eski güzellik kraliçesi, yorgun görünüyordu. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Berry, makyajsız haliyle de dikkat çekti.

62 LILY-ROSE DEPP Johnny Depp ile Vanessa Paradis’ın kızı Lily-Rose Depp (18), Los Angeles’ta objektiflere yansıdı.

63 Modellik de yapan genç Depp, mini beyaz elbisesiyle dikkat çekti. Makyajsız ve doğal haliyle kamera karşısına çıkmaya çekinmeyen Lily-Rose Depp, bir süre tek başına yürüyüş yaptıktan sonra arkadaşlarıyla buluştu.

64 Alman manken ve moda tasarımcısı Heidi Klum cadılar bayramı etiketiyle bir video yayınlandı.

65 44 yaşındaki efsane mankenin yüzünü temizlediği makyajsız halinin videosu kısa sürede 200 binden fazla izlendi.

66 GAL GADOT Yaz sezonunun gişe canavarı Wonder Woman ile şöhretini pekiştiren Gal Gadot önceki gün Instagram hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaştı.

67 19 Mart'ta ikinci kızı Maya'yı dünyaya getiren 32 yaşındaki Gadot, fotoğrafın altına düştüğü notta kızının gaz sancısı nedeniyle sabaha kadar uyumadığını belirtti.

68 KENDALL JENNER Podyumların aranan modellerinden Kendall Jenner, New York sokaklarında görüntülendi. Güzelliği ve pürüzsüz cildiyle ünlü markaların elçiliğini üstlenen Jenner, makyajsız yakalandı.



Gazetecileri karşısında görünce panikleyen model, yüzünü eliyle kapatmaya çalıştı. Sivilce ve izlerini saklamak isteyen Jenner, yine de görüntülenmekten kurtulamadı.

69 BELLA HADID

Victoria’s Secret'ın dünyaca ünlü mankeni Bella Hadid New York'taki JFK Havaalanı'nda makyajsız olarak objektiflere yansıdı.

70 Rahat eşofmanı ve Louis Vuitton marka çantasıyla 8 saatlik Londra uçuşunu tamamlayan Hadid'in yorgun hali dikkati çekti.

71 Yüzü olduğu Intimissi markası için doğum sonrası yeniden objektif karşısına geçen İrina Shayk, önceki gün kızı Lea’yla Los Angeles’ta görüntülendi.

72 Alışılmışın dışında salaş ve makyajsız tarzıyla kameralara yansıyan Rus model, taytına sıkıştırdığı cep telefonuyla dikkat çekti.

73 AMBER HEARD Amber Heard, Los Angeles'ta bir ucuzluk mağazasına girerken objektiflere takıldı.

Rahat ve makyajsız haliyle dikkati çeken 30 yaşındaki oyuncu, iki büyük şişe su aldıktan sonra bir arkadaşıyla buluşmak üzere aracının yolunu tuttu.



Ünlü oyuncu, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Johny Depp'e boşanma davası açmıştı. İkili, 7 milyon dolar karşılığında boşanma konusunda anlaşmaya varmıştı.

74 Catherine Zeta Jones



48 yaşındaki oyuncu Catherine Zeta Jones yatağında uyumak üzereyken çektiği fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

75 Catherine Zeta Jones'un makyajsız paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum da geldi.

Bazı hayranları oyuncunun, makyajsız da gayet güzel göründüğünü belirtirken bazıları da "yaşlanıyor musun sen" yorumunu yaptı. Catherine Zeta Jones'un bu doğal pozu şu ana kadar 20 binden fazla beğeni aldı

76 Elbette makyajsız haliyle hayranlarını şaşırtan tek isim Jennifer Lopez değil. İşte yerli ve yabancı ünlü isimlerin makyajsız halleri...

77 ADELE

78 SALMA HAYEK Hayek bir gün sonra da ünlü İspanyol oyuncu Penelope Cruz (42) ile çekilen, ikisinin de makyajsız göründüğü bir pozu "Sonsuza kadar iyi arkadaşız" notuyla paylaştı.

79 SALMA HAYEK Hollywood’un Meksikalı ünlü oyuncusu Salma Hayek (50), Instagram sayfasında makyajsız fotoğrafını "Bu benim 'yarın günlerden pazartesi' yüzüm" notuyla paylaştı. Salma Hayek'in bu pozu 100 bine yakın beğeni aldı.

80 KATE UPTON Son olarak kapak olduğu Vogue Dergisi editörleri tarafından 'dünyanın en seksi modeli' olarak tanımlanan 24 yaşındaki Kate Upton, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

81 ABD'li model ve oyuncunun makyajsız haliyle paylaştığı fotoğraf hayranlarını şaşırttı. Takipçileri, geçen hafta çok yorulduğu belirten Upton'ın paylaşımın altına "İşte gerçek Kate" notu düştü.

82 KATE HOLMES Kırmızı halıdaki şık tercihleriyle bilinen, son dönemde aktör Jamie Foxx ile yaşadığı aşkla gündemde olan Katie Holmes önceki gün alışverişte görüntülendi.

83 Los Angeles'ta bir markete giden 38 yaşındaki Holmes'un makyajsız hali dikkat çekti. Saçını taramadan tepeden toplayan, kot gömleği ve taytı ile görüntülenen Holmes'un yorgun olması dikkat çekti.

84 KELLY BROOK Son olarak Instagram hesabından küvette verdiği pozu paylaşarak gündem olan İngiliz manken Kelly Brook, önceki gün Los Angeles'ta makyajsız görüntülendi. Sevgilisi Jeremy Parisi ile Los Angeles'a gelen Kelly Brook'un üstünde kot pantolon, sade bir tişört ve gömlek vardı.

Ünlü model, makyajsız haliyle bir hayli şaşırtırken, İngiliz basını fotoğrafları manşetten verdi.

85 JENNİFER LOPEZ Las Vegas’ta ‘All I Have’ adını verdiği bir konser serisi düzenleyen Jennifer Lopez, Instagram’dan paylaştığı videoyla dikkat çekti. 47 yaşındaki şarkıcı, sahneye zihinsel olarak nasıl hazırlandığını gösterdi. Lopez, takipçilerine şunları söyledi: “İşte şovlarımdan önce böyle görünüyorum. Saç, makyaj hiçbir şey yapılmamış. En doğal halimdeyim.”

86 Yeni sevgilisi Travis Scott ile Coachella Music Festival’inde görüntülenen reality şov yıldızı Kylie Jenner, son haliyle şaşırtmıştı.

87 KYLIE JENNER TV yıldızı Kylie Jenner, Londra seyahati sırasında bir haftada ikinci kez objektife makyajsız görüntü vermemek için zebra desenli bir şalın altına saklanarak otelden çıktı. Kendi adında bir makyaj markası da bulunan 19 yaşındaki TV yıldızı, en büyük takıntısının objektiflere salaş bir halde yakalanmak olduğunu belirtmişti. Jenner, yorgun hali ile poz vermemek adına daha fazla dikkat çekti. Ama objektiflerden kaçamadı.

88 Travis Scott ile o günden sonra ilk kez Los Angeles'ta görüntülenen Jenner sevgilisinden çok stili ile konuşuldu. Her zaman aşırı makyajlı ve cesur kıyafetlerle objektiflere yansıyan 19 yaşındaki Jenner, makyajsız ve spor kıyafetliydi. İşte Türkiye'nin ünlü isimlerinden makyajsız fotoğraflar...

89 Uzun süre Amerika’da yaşayan ve bir dizi projesi için İstanbul’a gelen Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Nişanataşı’nda iş toplantısı sonrası objektiflerine takıldı. Aksoy'un yüzünde sıfır makyaj olması dikkat çekti.

90 SİBEL CAN

91 HADİSE O Ses Türkiye'nin final yapmasının ardından Maldivler tatiline çıkan Hadise burada çekilen karelerini sosyal medyadan sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Beş gün önce makyajsız paylaşımda bulunan 31 yaşındaki şarkıcı, önceki akşam ise makyajsız bir fotoğraf karesini Instagram'ına koydu.

92 HADİSE

93 ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ Özge Özpirinçci, Instagram hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun Yasemin isimli bir takipçisi, söz konusu fotoğrafa, "Allah aşkına doğal olacağız diye bu kaşlarınızı böyle yapmak zorunda mısınız? Çok kötü duruyor ve acilen kilo alman lazım" yorumunu yaptı.



Özpirinçci ise takipçisine şu yanıtı verdi: "Güzelliğin göreceli bir kavram olduğunu düşünüyorum. Kaşlarımı doğal bırakmak benim tercihim ve şu anda oynadığım role uygun modelin bu olduğunu düşünüyorum.'Acilen kilo alman lazım' demişsiniz. Fakat ben sağlıklı beslenen ve sporunu yapan bir insan olarak sanırım bu konuda sizin 'tavsiyeniz'dense kendi hislerimi dinlemeliyim ki ayrıca yine bu rol için bu kilonun uygun olduğunu düşünüyorum. Size iyi günler dilerim"

94 SERTAB ERENER Şarkıcı Sertab Erener, bir AVM içindeki arkadaşlarıyla akşam yemeği yedikten sonra gazetecilerin objektiflerine makyajsız yakalandı. 52 yaşındaki Erener'in yorgun hali ise dikkatlerden kaçmadı. İşte, makyajlı halleriyle görmeye alışık olduğumuz ünlülerin 'sıfır makyajlı' halleri...

95 HAZAL KAYA

96 AYÇA AYŞİN TURAN

97 Model ve oyuncu Şenay Akay, Instagram hesabından "Evim güzel evim" notuyla makyajsız paylaşımda bulundu.

98 37 yaşındaki Akay, 2001 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında birinci olmuş daha sonra ise dünya çapında Türkiye'yi temsil etmiş ve yine birincilik tacını takmıştı.

99 FATMA TURGUT Model grubundan ayrıldıktan sonra solo kariyerine devam eden Fatma Turgut, önceki gün Bodrum-Bitez’deki Doria Beach’te görüntülendi. Sıfır makyaj ile objektiflere yansıyan ve Sertab Erener’in eşi Emre Kula ile denize giren şarkıcı, neşeli halleriyle dikkat çekti. Beyaz bir mayo giyen Turgut, denizden çıkarken de görüntü vermemek için Kula’dan yardım aldı. Kula, denizden çıkan Turgut’u elinde havluyla bekledi. İşte Turgut gibi makyajsız görüntülenen yerli ve yabancı ünlüler

100 DEMET AKALIN Demet Akalın, Instagram’da banyodan çıkmış, makyajsız halini paylaştı. Fotoğrafın altına “Bu halde poz vermeye cesareti olan var mı? Hadi çeksin de görelim” notunu düşerek meydan okudu.

101 Bir takipçisi “Hayallerimi yıktın” dedi. Demet Akalın şu cevabı verdi: “Ulan benimle ne hayalin var? İnkar etmiyorum. Boya güzeliyim, gerçeği bu işte.”

102 GÖKSEL Göksel, makyajsız ve yorgun haliyle şaşırttı. 45 yaşındaki şarkıcıyı görenler adeta onu tanıyamadı.

103 Son dönemde birbiri ardına verdiği konserlerle yorgun düşen Göksel, tek başına bir kafede oturarak cep telefonunu kurcaladı. Göksel’in yorgun hali yüzüne böyle yansıdı.

104 EBRU AKEL Ebru Akel, sosyal medyadan göz altı maskesiyle çekilmiş fotoğrafını, "Çekime giderken göz altı maskerim yıllardır vazgeçilmezlerim listesinde" notuyla paylaştı. Paylaşımlarında makyajlı fotoğraflarını tercih eden 41 yaşındaki Akel'in makyajsız olması ise dikkatlerden kaçmadı.

105 TÜLİN ŞAHİN Türkiye’yi yurt dışında başarıyla temsil eden manken Tülin Şahin, önemli defilelerde de boy gösteriyor.



Şimdilerde Londra Moda Haftası için İngiltere’de bulunan Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı bir karede sıfır makyajlı olduğu sanıldı. Ancak Şahin'in suratında dikkatli bakıldığında allık, fondöten ve maskara olan hafif bir makyaj vardı.



36 yaşındaki mankenin bu karesi 15 hafta önce paylaştığı fotoğrafı akıllara getirdi. Şahin'in o paylaşımında ise sıfır makyajsız hali dikkatlerden kaçmamıştı. Şahin'in sosyal medyada yaklaşık 700 milyon takipçisi bulunuyor.

106 AYLA ÇELİK Beyazıt Öztürk ile birlikte seslendirdiği Bağdat isimli şarkıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayla Çelik, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.



Karşısında muhabirleri gören ve makyajsız hali dikkat çeken Çelik, yüzünü saklayarak "Beni böyle çekmeyin ne olur. Sevgilimin montunu ve şapkasını giydim" dedi.

107 "ŞIMARMAK HAKKIDIR" Yakın arkadaşı Demet Akalın ile Aleyna Tilki arasındaki polemiği değerlendiren Çelik, "Ben konuya pek hakim değilim. Fakat Aleyna genç yaşta bu kadar popüler olmuşken ve çok gençken şımarmak hakkıdır diye düşünüyorum." dedi.

108 SEVGİLİSİNDEN SÜRPRİZ BEKLİYOR



14 Şubat'ta sevgilisi Barbaros Utku'dan güzel bir sürpriz beklediğini belirten 42 yaşındaki şarkıcı, "Bende bir sürpriz hazırlıyorum, benim sürprizlerinde limit yoktur" diyerek yürüyüşüne devam etti.

109 BERGÜZAR KOREL

110 BURCU ESMERSOY

111 ÇAĞLA ŞIKEL

112 BÜŞRA PEKİN

113 CEMRE KEMER

114 EBRU POLAT

115 SILA

116 HATİCE ŞENDİL

117 HADİSE

118 NUR YERLİTAŞ

119 Scarlett Moffatt Sürekli kilo alıp verdiği için sosyal medyada acımasızca eleştirilen İngiliz sunucu Scarlett Moffatt bu kez takipçilerinden tam not aldı.

120 Scarlett Moffatt, Instagram sayfasında, mavi gözlerini ön plana çıkaran makyajsız bir pozunu paylaştı. Bu poz, 27 yaşındaki sunucunun 1.7 milyon takipçisini heyecanlandırdı. Çok sayıda takipçisi Moffatt'ın o sade haliyle çok daha güzel göründüğünü, makyaj yapmasına gerek olmadığını söyledi.

121 Alessandra Ambrosio 2005 yılından bu yana Victoria's Secret meleklerinden biri olan Alessandra Ambrosio, önceki gün Los Angelas'ta sokaktaa yürürken görüntülendi.