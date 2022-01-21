Serenay Sarıkaya'ya saldırı girişimi

Oyuncu Serenay Sarıkaya, Etiler’deki evine doğru giderken otomobili kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelendi.

Haberler 21.01.2022 - 11:34

Serenay Sarıkaya'ya saldırı girişimi - 1

Umut Evirgen ile birlikteliğiyle gündemde olan ve ilişkisini noktaladığı iddia edilen 'ya saldırı girişimi gerçekleşti.


Serenay Sarıkaya'ya saldırı girişimi - 2

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sarıkaya, otomobiliyle Etiler’deki evine doğru giderken aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelendi.


Serenay Sarıkaya'ya saldırı girişimi - 3

Çok ağır küfürlerle saldırıya uğrayan Sarıkaya’nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı.


Serenay Sarıkaya'ya saldırı girişimi - 4

Sarıkaya, olay sonrasında ise Etiler Karakolu'na gidip şikayette bulundu.


Serenay Sarıkaya'ya saldırı girişimi - 5

Saldırıda bulunan kişinin Sarıkaya’ya takıntılı olduğu ve sürekli adım adım takip edip taciz ettiği öğrenildi.

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