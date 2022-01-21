Haberler 21.01.2022 - 11:34
Umut Evirgen ile birlikteliğiyle gündemde olan ve ilişkisini noktaladığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'ya saldırı girişimi gerçekleşti.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sarıkaya, otomobiliyle Etiler’deki evine doğru giderken aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelendi.
Çok ağır küfürlerle saldırıya uğrayan Sarıkaya’nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı.
Sarıkaya, olay sonrasında ise Etiler Karakolu'na gidip şikayette bulundu.
Saldırıda bulunan kişinin Sarıkaya’ya takıntılı olduğu ve sürekli adım adım takip edip taciz ettiği öğrenildi.