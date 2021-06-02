Sergio Agüero Machester Cityli çalışanlara hediye dağıttı

10 yıllık Manchester City kariyerini noktalayarak Barcelona'ya transfer olan Sergio Agüero, İngiliz ekibinden ayrılmadan önce kulüp personeline görülmemiş veda hediyeleri verdi.

02.06.2021 - 10:00

Sergio Agüero Machester Cityli çalışanlara hediye dağıttı - 1
Sergio Kun Agüero, Barcelona'ya transfer olmadan önce Manchester City personeline büyük bir jest yaptı.
Sergio Agüero Machester Cityli çalışanlara hediye dağıttı - 2
10 sene boyunca Manchester City forması giyen Agüero, kulüpte görev alan 60 personelin tamamına Tag Heuer ya da Hublot markalı saatler hediye etti.
Sergio Agüero Machester Cityli çalışanlara hediye dağıttı - 3
Saatin arkasına 'Gracias! Kun Agüero' (Teşekkürler! Kun Agüero) yazan Arjantinli yıldız, bu yolla teşekkür etti.



Sergio Agüero Machester Cityli çalışanlara hediye dağıttı - 4
Saatlerin değerinin 1200 ila 1650 pound arasında değişen fiyatları olduğu belirtildi.


Sergio Agüero Machester Cityli çalışanlara hediye dağıttı - 5
Agüero, bunun dışında çekilişle bir kişiye Range Rover Evoque verdi öve tüm personele nakit desteğinde de bulundu.

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