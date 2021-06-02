Sergio Agüero Machester Cityli çalışanlara hediye dağıttı

10 yıllık Manchester City kariyerini noktalayarak Barcelona'ya transfer olan Sergio Agüero, İngiliz ekibinden ayrılmadan önce kulüp personeline görülmemiş veda hediyeleri verdi.

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02.06.2021 - 10:00

Sergio Kun Agüero, Barcelona'ya transfer olmadan önce Manchester City personeline büyük bir jest yaptı.

10 sene boyunca Manchester City forması giyen Agüero, kulüpte görev alan 60 personelin tamamına Tag Heuer ya da Hublot markalı saatler hediye etti.

Saatin arkasına 'Gracias! Kun Agüero' (Teşekkürler! Kun Agüero) yazan Arjantinli yıldız, bu yolla teşekkür etti.









Saatlerin değerinin 1200 ila 1650 pound arasında değişen fiyatları olduğu belirtildi.







Agüero, bunun dışında çekilişle bir kişiye Range Rover Evoque verdi öve tüm personele nakit desteğinde de bulundu.



