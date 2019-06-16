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Sergio Ramos ile Pilar Rubio evlendi

Yıldız futbolcu Sergio Ramos, 2012 yılından bu yana birlikte olduğu Pilar Rubio ile görkemli bir törenle evlendi. Törene futbol dünyasından birçok ünlü yıldız katıldı. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

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    Real Madrdid'in İspanyol futbolcusu Sergio Ramos, üç çocuğunun annesi Pilar Rubio ile dünyaevine girdi.


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    33 yaşındaki yıldız futbolcu Sergio Ramos ile Pilar Rubio'nun düğünleri Sevilla'nın en eski katedrallerinden birinde gerçekleşti.


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    Düğün için 500 şişe özel şarap sunulurken yemekler ise yıldızlı şef Dani Garcia tarafından hazırlandı.


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    Ramos'un eski takım arkadaşı Ronaldo'nun düğüne gelmemesi ise dikkat çekerken futbol dünyasından birçok isim Ramos'u yalnız bırakmadı.
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    Luka Modric, Vanja Bosnic
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    David Beckham, Victoria Beckham
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    Roberto Carlos, Mariana Luccon
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    Julio Baptista, Silvia Nistal Calvo
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    Pepe Reina,Yolanda Ruiz
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    Alvaro Morata, Alice Campello
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    Jordi Alba, Romarey Ventura
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    Juan del Val, Nuria Roca
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    Marcos Llorente, Patricia Noarbe
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    Marco Asensio, Sandra Garal
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    Keylor Navas, Andrea Salas
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    Mateo Kovacic, Izabel Andrijanic
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    Joaquin Sanchez, Susan Sabol
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    Pilar Rubio, Manuel Rubio
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    Sergio Ramos, Paqui Ramo
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