'Sergio Ramos ile Pilar Rubio'nun düğününde koşullar ölümcüldü'

1 2012 yılından bu yana birlikte olan Sergio Ramos ile Pilar Rubio'nun Sevilla'da gerçekleştirilen ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran düğünüyle ilgili çok konuşulacak detaylar ortaya çıktı.

2 Nikah törenine katılan yaklaşık 500 kadar davetlinin götürüldüğü Ramos'un çiftlik evi La Alegria SR4'ün bir çalışanı, İspanya'da yayın yapan Telecinco adlı bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada "Çalışma koşulları ölümcüldü. Saat başına yalnızca 10 euro kazandık. Bana sanki bir köpekmişim gibi davranıldı" ifadelerini kullanarak patronuna olan öfkesini kustu.







3 Organizasyonun çok kötü olduğunu ve bazı işlerin zamanında yerine getirilemediğini söyleyen kadın görevli, "Kadın ve erkek çalışanlar üstünü aynı çadırda değiştirdi. Hepimiz çıplaktık. Bu, büyük bir rezalet. Çalışanların konuşması ve gülmesi yasaktı. Bize verdikleri yemekler ise davetlilere ayrılanlardan artanlardı. Hayatımda ilk kez böyle şartlar altında çalıştım" şeklinde konuştu.







4 Kendilerine düğünden evvel alelacele bir gizlilik sözleşmesi imzalatıldığını da aktaran söz konusu çalışan şöyle konuştu:





5 "Düğün ve davetliler hakkında konuşmamız yasaktı. Bunu çiğnememiz hâlinde ise hakkımızda 100 bin euroluk tazminat davası açma hakları vardı...



