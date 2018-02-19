Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evleniyor (Set aşkları)

1 SERKAN ÇAYOĞLU - ÖZGE GÜREL Üç yıl önce Kiraz Mevsimi dizisinde yaşadıkları aşk gerçeğe dönüşen oyuncu çift Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel dünyaevine girmeye hazırlanıyor.



Çayoğlu’nun Gürel'i ailesiyle tanıştırdığı, ve ikililinin evlenmeye karar verdikleri öne sürüldü.



Gürel son olarak Dolunay'da rol alırken, Çayoğlu ise BÖRÜ ile ekranlara geldi.

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3 yıldır birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu olan Büşra Develi’den ayrılan Burak Deniz , kalbini yine bir meslektaşına kaptırdığı iddia edildi. Akşam Life'ın haberine göre; oyuncu ‘Bizim Hikaye’ dizisinde rol aldığı Nesrin Cevadzade’yle aşk yaşamaya başladı. La Casa De Papel dizisiyle ön görüşmelerde bulunan ve özel hayatıyla gündeme gelip işinin sekteye uğramasından korkan Nesrin Cevadzade ile Burak Deniz'in beraberliklerini en yakın dostlarından bile sakladığı öne sürüldü.

3 Çukur dizisinin Celasun'u Kubilay Aka, Vatanım Sensin dizisinde aşk yaşamaya başladığı Miray Daner'le ilk kez fotoğraf paylaşarak ilişkisini ilan etti.



DİZİ SETİNDE BAŞLAYAN ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ



Genç oyuncular Miray Daner ve Kubilay Aka, Vatanım Sensin dizisinin ilk sezonunda birlikte rol almışlardı. Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili bir süredir aşk yaşıyordu.



AŞKLARINI 1.5 YIL SAKLAMAK ZORUNDA KALMIŞLARDI



Dizide üvey abi-kardeşi canlandıran ve rolleri gereği yapımcıyla yaptıkları anlaşmadan dolayı aşklarını 1.5 yıl saklamak zorunda kalan Kubilay Aka ve Miray Daner çifti, Vatanım Sensin'in final yapmasının ardından ilk defa birlikte fotoğraflarını paylaştı.

4 DAHA ÖNCE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ Vatanım Sensin’de başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Kubilay Aka ve Miray Daner, ilk kez Cihangir’de objektiflere takılmıştı. Geçtiğimiz sezon dizide üvey abi-kardeşi oynayan ikili, rolün inandırıcılığı kaybolmasın diye yapımcı tarafından gelen yasakla, beraberliklerini saklamak zorunda kalmıştı.

Diziden ayrılan ve Çukur’a Celasun karakteriyle dahil olan Aka ve Daner, Rose Marine adlı mekanda baş başa yemek yedi. Çıkışta sevgilisine sarılmış bir şekilde görüntülenen Aka, flaşların patlamasıyla elini çekmek zorunda kaldı. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Aka, “Yeterince çektiniz. Bırakırsanız aracımıza binip, evimize gideceğiz” dedi.

5 Geçtiğimiz aylarda adı stil danışmanı İlknur Şeref’le anılan Tolga Sarıtaş, önceki akşam oyuncu Ebru Şahin ile Emirgan’daydı. Söz'ün Yavuz Üsteğmen’i ile İstanbullu Gelin dizisinin Burcu’su, bir kulüpte geç saatlere kadar eğlendi.



Sarıtaş ve Şahin, mekandan sabaha karşı çıkıp aynı taksiyle oradan ayrıldı. Görüntülendiklerinin farkına varmayan iki genç oyuncunun bir süredir flört ettiği konuşuluyor.



Tolga Sarıtaş, Söz dizisinde Üsteğmen Yavuz karakterine hayat veriyor. Ebru Şahin, başrollerini Aslı Enver ve Özcan Deniz'in paylaştığı dizi “İstanbullu Gelin”de Burcu karakterini canlandırıyor.

6 Serenay Aktaş ile Kenan Acar Geçen haftalarda final yapan Meryem dizisinin Burcu'su Serenay Aktaş ile dizinin Güçlü'sü Kenan Acar'ın aşk yaşadıkları ortaya çıktı Meryem dizisi geçen haftalarda final yapmıştı. Dizide Burcu ve Güçlü'nün aşkı gerçeğe döndü. İkili aşklarını sosyal medyadan paylaştıkları bu fotoğraf ile ilan etti.

7 ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinin başrol oyuncuları Gökçe Bahadır (Oya) ile Mert Fırat’ın (Serhan) sette yakınlaştığı iddia edilmişti. İki oyuncunun bu yüzden sevgilileriyle ayrıldığı öne sürülmüştü. Vatan'ın haberine göre; Mert Fırat söylentilere nokta koydu: “Sette bir tane karavan var. 8 kişi aynı karavanda vakit geçiriyoruz. Yeni tanışmadığımız için oldukça keyifli bir ortamda çalışıyoruz. Çıkan haberlere gelince, öyle bir şey yok.” İşte set aşkı gerçek olan isimler...

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Hira Koyuncuoğlu (Bade) ile Berkay Hardal'ın (Murat) set aşkı gerçek oldu





İstanbullu Gelin'de Bade karakterini canlandıran Hira Koyuncuoğlu (23) bir diziyle hem büyük çıkış yakaladı hem de aradığı mutluluğu buldu. Yaklaşık 1 yıldır rol arkadaşı Berkay Hardal ile aşk yaşayan Hira, Formsante dergisine verdiği röportajda "Bizimkisi ilk görüşte aşktı. Berkay ile çok mutluyum, ailem gibi oldu" dedi.



İstanbullu Gelin'in 35. son bülümünde Murat, Bade'ye evlenme teklif etti.

9 Kalp Atışı dizisinde oynayan oyuncu Merve Çağıran ve oyuncu Ali Burak Ceylan’ın set aşkı gerçek oldu.

10 Ali Burak Ceylan ve Merve Çağıran Altın Kelebek Ödül törenine birlikte katıldı. İkili, muhabirlerin 'Birlikte misiniz?' sorusuna cevap vermediler.

11 Adını Sen Koy dizisinin Ömer'i Erkan Meriç ile Zehra karakterini canlandıran Hazal Subaşı'nın set aşkı gerçek oldu. Dizide evli çifti canlandıran ikilinin sette başlayan arkadaşlıkları aşka göndü. Zaman zaman aşk haberleriyle gündeme gelen çift artık birlikteliklerini saklamıyor.



Sevgililer Günü'nü birlikte geçiren Erkan Meriç ve Hazal Subaşı, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlara imza atıyor.

12 ALİCAN ALBAYRAK-İLAYDA ÇEVİK

FOX'ta yayınlanan 'Savaşçı' dizisinde rol alan Alican Albayrak, dizi setinde tanıştığı meslektaşı İlayda Çevik ile yeni bir aşka yelken açtı.



Albayrak, canlandırdığı Kılıç Timi’ndeki 'Teğmen Murat Gündoğdu' karakteriyle dikkatleri üzerine çekerken, Çevik ise konuk oyuncu olduğu dizide teröristler tarafından alıkonulan 'Türkmen kızı Gülayşe'ye hayat verdi.

13 CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU VE SİMAY BARLAS 'Adı Efsane' dizisinde rol alan Cem Yiğit Üzümoğlu ve Simay Barlas, önceki gece Bodrum sokaklarında görüntülendi. Sokak mağazalarını dolaşan Cem Yiğit Üzümoğlu ile Simay Barlas, muhabirleri görünce şaşırdı. Flaşların patlamasıyla Üzümoğlu'nun arkasına saklanmaya çalışan Barlas, görüntülenmekten kurtulamadı. Koşar adımlarla uzaklaşan ikili, gecenin karanlığında gözlerden kayboldu. İkili, bu hareketleri ile "Yeni bir dizi aşkı mı?" sorusunu akıllara getirdi. İşte daha önce kameralara yansıyan dizi aşıkları...

14 BURCU ÖZBERK-ALPEREN DUYMAZ Direniş Karatay filminin setinde yeni bir aşk doğdu. Filmin iki genç oyuncusu Alperen Duymaz ve Burcu Özberk’in sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. Filmde Türkan adlı savaşçı bir kadına hayat veren Burcu Özberk ve Kutay karakterini canlandıran Alperen Duymaz’ın 1 aydır birlikte oldukları iddia edildi.

15 FARAH ZEYNEP ABDULLAH-CANER CİNDORUK “Muhteşem Yüzyıl Kösem'in Silahtar Mustafa Paşa'sı Caner Cindoruk ile Farya'sı Farah Zeynep Abdullah dizinin setinde yakınlaşıp aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, ilk kez basının karşısına birlikte çıktı.



Yılmaz Erdoğan’ın “Münaşaka” oyununu izlemeye giden çift, kol kola poz verdi.

16 MİRAY DANER-KUBİLAY AKA

Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin'in Hilal'i Miray Daner ile Ali Kemal'i Kubilay Aka'nın set arkadaşlığının aşka dönüştüğü iddia edildi. Dizinin senaryosu gereği abi kardeşi canlandıran ikilnin, sernaryonun gidişatına zarar gelmemesi için basına birlikte görüntü vermekten kaçındığı ve bu yüzden Anadolu yakasında görüştüğü öne sürüldü. İkili, geçtiğimiz günlerde yapılan Miray Daner'in doğum günü partisine ise birer dakika arayla gelmişti.

17 ELİF DOĞAN-MUSTAFA MERT KOÇ “Hayat Bazen Tatlıdır” dizisinin Zeynep’i Elif Doğan ile Onur karakterine hayat veren Mustafa Mert Koç, önceki gün Kanyon AVM çıkışında görüntülendi. İkili flaşlar patlayınca paniğe kapıldı. Koç, gazetecilere, “Bizi neden çektiniz? yanlış anlamayın merakımdan sordum. Daha önce başıma böyle bir olay gelmedi” dedi. İklinin birlikte oldukları iddia edildi.

18 CEMRE GÜMELİ-EMRE TAŞKIRAN ‘Tatlı İntikam' dizisinde evli bir çifti canlandıran Cemre Gümeli ile Emre Taşkıran birbirlerine çok yakıştırılan yeni çift oldu. Dizi final yaptı ancak ikilinin aşkı gerçeğe dönüştü ve çift aşk yaşamaya başladı.

19 İLKER KALELİ-BURÇİN TERZİOĞLU "Poyraz Karayel" dizisinde birbirine aşık çifti canlandıran ikili, bir süre sonra set aşklarını gerçek hayata taşıdılar.

20 TUBA BÜYÜKÜSTÜN-KIVANÇ TATLITUĞ Bir süredir herhangi bir dizi projesinde yer almayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün, Star TV'nin yeni projesi Cesur ve Güzel ile ekranlara döndü. Büyüküstün güzelliğiyle, Tatlıtuğ ise yakışıklılığyla ekranın yeni dönemdeki gözde çiftleri arasına girdi.

21 BARIŞ ARDUÇ-ELÇİN SANGU Barış Arduç ile Gupse Özay'ın, Elçin Sangu'nun ise Yunus Özdiken ile devam eden ilişkileri olmasına rağmen, "Kiralık Aşk" dizisinin Defne'si ve Ömer'ini yakıştıran hayranları, dizideki aşkın gerçek olmasını istiyor. Bu sebeple ikilinin gerçek hayattaki aşklarında zaman zaman sıkıntılar yaşadıkları iddia ediliyor.

22 DENİZ ÇAKIR-OKTAY KAYNARCA Rol aldığı dizilerdeki aşkları gerçek hayata taşımasıyla sık sık gündeme gelen Deniz Çakır, "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisindeki partneri Oktay Kaynarca ile olan aşkını da gerçek hayata taşıdı. Dizide bir ayrı bir barışık süren ilişkileri gerçek hayatta da aynı şekilde devam ediyor.

23 NESLİHAN ATAGÜL-BURAK ÖZÇİVİT Neslihan Atagül önceki dizisi "Fatih Harbiye"de tanıştığı Kadir Doğulu ile olan ilişkisini evlilikle taçlandırırken, Burak Özçivit ise "Çalıkuşu" dizisinde tanıştığı Fahriye Evcen ile ilişkisini sürdürüyor. "Kara Sevda"nın Nihan'ı ve Kemal'i dizide kavuşmak için mücadele eden iki aşığı canlandırıyor.

24 ENGİN ÖZTÜRK-HAZAR ERGÜÇLÜ "Yüksek Sosyete"nin Cansu ve Kerem'i birbirlerinden gerçekleri saklayan, söyledikleri yalanlardan kurtulmaya çalışan iki aşığı canlandırıyorlar. Engin Öztürk, İdil Fırat ile olan 1.5 yıllık ilişkisini noktalarken, Hazar Ergüçlü'nün devam eden bir ilişkisi bulunmuyor.

25 BURCU ÖZBERK-ALİ ERSAN DURU "Şahane Damat" dizisinde aşkları belirsiz çifti canlandıran Melike, (Burcu Özberk) daha önce rol aldığı "Güneşin Kızları"ndaki Berk Atan ile aşk yaşamıştı. Dizinin Mehmet'i (Ali Ersan Duru) ise Cansu Tosun ile ilişki yaşıyor.

26 BURCU BİRİCİK-BİRKAN SOKULLU "Hayat Şarkısı"nın Hülya ve Kerim'i evli çifti canlandırıyor. Aralarındaki diyaloglarla izleyicilere eğlenceli anlar yaşatan ikilinin gerçek hayatta süren ilişkileri varken, birbirlerine yakıştırılıyorlar.

27 ERKAN PETEKKAYA-ŞÜKRAN OVALI "Paramparça"nın Cihan'ı Erkan Petekkaya'nın dizi partnerleri sürekli değişiyor. Ebru Özkan (Dilara) dizinin daimi partneri olarak devam ederken, Gülseren karakterini canlandıran Nurgül Yeşilçay olaylı bir şekilde diziden ayrılmıştı. Yeşilçay'ın yerine gelen Şükran Ovalı ise aynı şekilde Petakkaya ile tartışmaları sonucunda dizinin sezon finalinde kadrodan ayrılmıştı.

28 FURKAN ANDIÇ-LEYLA LYDIA TUĞUTLU "Tatlı İntikam"ın Pelin'i (Leyla Lydia Tuğutlu) ile Sinan'ı (Furkan Andıç) yıllar sonra tekrar bir araya gelen iki aşığı canlandırdı. İzleyenler ikiliyi birbirine çok yakıştırıyordu ancak dizi erken final yaparak ekranlara veda etti.

29 DEMET ÖZDEMİR-FURKAN PALALI "No309"un Lale'si (Demet Özdemir) ile Onur'unun (Furkan Palalı) hayranları tarafından yakıştırılmaları, gerçek hayatta ilişkisi olan Özdemir'e zor zamanlar yaşatmıştı. Özdemir, daha önce rol aldığı "Çilek Kokusu" dizisinde Yusuf Çim ile olan set aşkını gerçek hayata taşımıştı.

30 SERKAN ÇAYOĞLU-HANDE DOĞANDEMİR Hande Doğandemir, bir dönem aynı dizide rol aldığı Kerem Bursin ile anılırken, Serkan Çayoğlu ise eski dizisinde ki partneri Özge Gürel ile anılıyordu. "Hayatımın Aşkı" dizisinin Demir'i ile Gökçe'si reklamcılık şirketinde çalışan iki aşığı canlandırdı.

31 BELÇİM BİLGİN-İBRAHİM ÇELİKKOL Gerçek hayatta bir zamanlar Sinem Kobal ve Deniz Çakır gibi ünlülerle anılan İbrahim Çelikkol, dizide de çalkantılı aşk hayatına sahipti. Kördüğüm dizisindeki rol arkadaşı Belçim Bilgin'in ise Yılmaz Erdoğan'la evliliği devam ediyor.

32 HANDE ERÇEL-BURAK DENİZ "Aşk Laftan Anlamaz" dizisinin Hayat'ı (Hande Erçel) eski dizisinde ki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş ile yakıştırılıyordu. Erçel, bu yakıştırmalara Ekin Mert Daymaz ile samimi bir şekilde görüntülenerek noktayı koymuştu. Dizinin Murat'ı, (Burak Deniz) ise önceki dizisi olan "Tatlı Küçük Yalancılar"da tanıştığı Büşra Develi ile ilişkilerine devam ediyor. Hayat ve Murat karakterleri patron asistan arasındaki aşkı canlandırıyor.

33 SELİN ŞEKERCİ-KAAN TAŞANER "Rengarenk" dizisinde rol alan ikili dizi öncesinde tanışıyorlardı. Dizinin Renk'i ve Can'ı gerçek hayatta da uzun süredir ilişki yaşıyorlar.

34 PELİN KARAHAN-YURDAER OKUR "Yeter" dizisinin Aylin ve Yekta'sı zorla sürdürülen evlilik karakterlerini canlandırdı. Karahan', (Aylin) diziden ayrıldı ve Bedri Güntay ile olan evliliği dizideki evliliğin aksine oldukça güzel gidiyor.

35 AMİNE GÜLŞE-TOLGAHAN SAYIŞMAN Tolgahan Sayışman ve Amine Gülşe'nin başrolleri paylaştığı "Asla Vazgeçmem" dizisinde yer alan samimi sahneleri, Sayışman'ın gerçek hayattaki aşkında ayrılığa sebep olmuştu. Almeda Abazi ile aşk yaşayan Sayışman, sevgilisinin kıskançlık krizlerini birlikte aşarak ilişkilerine devam ediyorlar.