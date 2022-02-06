Serkan Çayoğlu'ndan Özge Gürel'e romantik doğum günü kutlaması

Oyuncu Serkan Çayoğlu, meslektaşı olan sevgilisi Özge Gürel'in 35'inci doğum gününü sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Ünlü oyuncu, evlilik hazırlığı yaptığı Gürel'in yeni yaşını kutlarken Nazım Hikmet'in sözlerini kullandı.

Haberler 06.02.2022 - 11:39

Serkan Çayoğlu'ndan Özge Gürel'e romantik doğum günü kutlaması - 1

2015 yılında 'Kiraz Mevsimi' adlı dizinin setinde tanışan daha sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çiftinin mutlu birliktelikleri devam ediyor.

Çift şimdilerde evlilik hazırlığı yapıyor.

Serkan Çayoğlu'ndan Özge Gürel'e romantik doğum günü kutlaması - 2

35 yaşına basan Özge Gürel'e Serkan Çayoğlu'ndan romantik bir kutlama geldi. 

34 yaşındaki Çayoğlu, sevgilisinin yeni yaşını Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla kutladı.

Serkan Çayoğlu'ndan Özge Gürel'e romantik doğum günü kutlaması - 3

Gürel'e "İyi ki doğdun sevgilim" diyen Çayoğlu, Nazım Hikmet'ten alıntı yaptı ve paylaşımına, "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir" notunu düştü.

Serkan Çayoğlu'ndan Özge Gürel'e romantik doğum günü kutlaması - 4

Altı yıllık sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Gürel ise Çayoğlu'na, "Çok ama öyle böyle değil" şeklinde karşılık verdi.

Serkan Çayoğlu'ndan Özge Gürel'e romantik doğum günü kutlaması - 5

Yaz aylarında çıktıkları Amerika tatilinde Özge Gürel’e sürpriz yaparak evlenme teklif eden Serkan Çayoğlu, “evet” yanıtını almıştı. 

Serkan Çayoğlu'ndan Özge Gürel'e romantik doğum günü kutlaması - 6

‘Hayaller ve Hayatlar’ dizisinin çekimlerinde objektiflere yansıyan Gürel, düğünle ilgili, "Evet doğrudur. Yazın olacak ama tarihi net olarak belli değil. Serkan’ın işleri yeni bitti. Benim işim yeni başladı. Bir türlü bir araya gelip organizasyon yapmadık" ifadelerini kullanmıştı.

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