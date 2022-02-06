Serkan Çayoğlu'ndan Özge Gürel'e romantik doğum günü kutlaması

‘Hayaller ve Hayatlar’ dizisinin çekimlerinde objektiflere yansıyan Gürel, düğünle ilgili, "Evet doğrudur. Yazın olacak ama tarihi net olarak belli değil. Serkan’ın işleri yeni bitti. Benim işim yeni başladı. Bir türlü bir araya gelip organizasyon yapmadık" ifadelerini kullanmıştı.