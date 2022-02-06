Serkan Çayoğlu'ndan Özge Gürel'e romantik doğum günü kutlaması

Haberler 06.02.2022 - 11:39
2015 yılında 'Kiraz Mevsimi' adlı dizinin setinde tanışan daha sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çiftinin mutlu birliktelikleri devam ediyor.
Çift şimdilerde evlilik hazırlığı yapıyor.
35 yaşına basan Özge Gürel'e Serkan Çayoğlu'ndan romantik bir kutlama geldi.
34 yaşındaki Çayoğlu, sevgilisinin yeni yaşını Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla kutladı.
Gürel'e "İyi ki doğdun sevgilim" diyen Çayoğlu, Nazım Hikmet'ten alıntı yaptı ve paylaşımına, "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir" notunu düştü.
Altı yıllık sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Gürel ise Çayoğlu'na, "Çok ama öyle böyle değil" şeklinde karşılık verdi.
Yaz aylarında çıktıkları Amerika tatilinde Özge Gürel’e sürpriz yaparak evlenme teklif eden Serkan Çayoğlu, “evet” yanıtını almıştı.
‘Hayaller ve Hayatlar’ dizisinin çekimlerinde objektiflere yansıyan Gürel, düğünle ilgili, "Evet doğrudur. Yazın olacak ama tarihi net olarak belli değil. Serkan’ın işleri yeni bitti. Benim işim yeni başladı. Bir türlü bir araya gelip organizasyon yapmadık" ifadelerini kullanmıştı.