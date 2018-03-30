Serra Yılmaz: Güçlü kadın erkekleri korkutuyor

1 Son olarak Cebimdeki Yabancı filminde yönetmenlik yapan Serra Yılmaz, Lifetime TV’nin kadınlara ilham vermek amacıyla başlattığı ve ömür boyu başarı yakalamış kadın sanatçıların konuk olduğu bir programa konuk oldu. Moderatörlüğünü Lütfiye Pekcan’ın yaptığı yapımda Yılmaz, kendi mucizesinin kızı Ayşe’yi doğurmak olduğunu söyledi.

2 Anne ve babasının 11 yaşındayken boşanmasının kendisinde travma oluşturduğunu anlatan 63 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: “Çok büyük zorluklar aştığımı düşünüyorum. Daima ileriye bakmak lazım. Güçlü kadın kendi kararlarını alabilen ve ayakları üzerinde durabilendir."

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"Güçlü kadın olmak çok zordur çünkü her zaman için erkekleri korkutur. Kendiniz olun başkasının etkisinde kalmayın. Arzularınızın peşinden gidin, neye ilham duyuyorsanız o yöne gidin”

4 Kızı Ayşe’den ve dostlarından güç aldığını belirten Yılmaz, hayatın verdiği acılar ve hüznün kendisini beslediğini belirtti. Levent Yılmaz’la 10 yıl evli kalan ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Boşanmayı isteyen bendim, başkasına aşık oldum. Onu idrak ettikten çok kısa bir süre sonra Levent’e söyledim."