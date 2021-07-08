Sertab Erener: Artık çocuk doğurmamamız gerekiyor

Erener, "Artık çocuk doğurmamamız, çoğalmamamız gerekiyor. Biraz duralım, fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir" diye konuştu.

Çevre etkinliğine katılan sanatçı, "Ben her gün yola çıktığımda sağa sola bakmamaya çalışıyorum çünkü gerçekten çok acıklı. En temel sorunumuz da kalabalığız, milyarlarca insanız" dedi.

Erener, geçtiğimiz yıl Yonca Evcimik ile birlikte Bodrum ilçesinde 'Miss Gibi 1 Bodrum Grubu' üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen temizlik çalışmasına destek vermişti. Erener, "Çevreye çöp atılması ile ilgili ciddi problemlerimiz var. İnsan dediğin bu kadar pis ve sorumsuz olamaz. Hayvanlar bile kendi pisliklerini topluyorlar, üzerini kapatıyorlar. Biz onu bile yapmıyoruz. Bu çok büyük bir ayıptır" demişti.