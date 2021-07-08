Sertab Erener: Artık çocuk doğurmamamız gerekiyor

Sanatçı Sertab Erener, "Artık çocuk doğurmamamız, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir" dedi.

08.07.2021 - 09:47 | Son Güncelleme : 08.07.2021 - 10:10

Sertab Erener: Artık çocuk doğurmamamız gerekiyor - 1
Bodrum'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Sertab Erener'in açıklamaları tartışma yarattı.
Sertab Erener: Artık çocuk doğurmamamız gerekiyor - 2
Erener, "Artık çocuk doğurmamamız, çoğalmamamız gerekiyor. Biraz duralım, fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir" diye konuştu.


Sertab Erener: Artık çocuk doğurmamamız gerekiyor - 3
Çevre etkinliğine katılan sanatçı, "Ben her gün yola çıktığımda sağa sola bakmamaya çalışıyorum çünkü gerçekten çok acıklı. En temel sorunumuz da kalabalığız, milyarlarca insanız" dedi.


Sertab Erener: Artık çocuk doğurmamamız gerekiyor - 4
Erener'in bu çıkışı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazıları Erener'e tepki gösterirken, kimileri de ünlü şarkıcıya destek verdi.


Sertab Erener: Artık çocuk doğurmamamız gerekiyor - 5
Erener, geçtiğimiz yıl Yonca Evcimik ile birlikte Bodrum ilçesinde 'Miss Gibi 1 Bodrum Grubu' üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen temizlik çalışmasına destek vermişti. Erener, "Çevreye çöp atılması ile ilgili ciddi problemlerimiz var. İnsan dediğin bu kadar pis ve sorumsuz olamaz. Hayvanlar bile kendi pisliklerini topluyorlar, üzerini kapatıyorlar. Biz onu bile yapmıyoruz. Bu çok büyük bir ayıptır" demişti.

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